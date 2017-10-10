Персональное облако и еще 4 гаджета, которые вас удивят

Если вы жить не можете без романтики и мечтаете о том, чтобы в квартире можно было лечь поудобнее и наблюдать за неспешным движением облаков, тогда этот гаджет точно вас порадует! А чтобы вашему облаку не было одиноко, мы собрали еще несколько оригинальных изобретений, которые представили на суд публики дизайнеры интерьеров.

Настольная лампа в виде парящего облака

Некоторое время назад студия молодого американского дизайнера Ричарда Кларксона наделала много шума, представив на суд взыскательной публики конструкцию интерактивного светильника-облака Smart cloud, которая не только отличалась оригинальным дизайном, но и могла похвастаться имитацией звуков грома и дождя, ярких вспышек молнии и других атрибутов маленькой «домашней» тучки. На этот раз тот же дизайнер совместно с компанией Crealev создал обновленный вариант Floating Cloud 2.0 в виде левитирующего над поверхностью облака-светильника. Стоит отметить, что данный вариант облака выглядит вполне дружелюбно и не метает гром и молнии при каждом удобном случае.

Тостер-выжигатель

Фото: hammacher.com

Конкуренцию оригинальному светильнику запросто может составить необычный тостер, приуроченный специально к выходу седьмого эпизода «Звездных войн». Гаджет, изготовленный в виде шлема одного из главных межгалактических злодеев Дарта Вейдера, способен заставить биться чаще сердца не только детей, но и тех взрослых мальчиков, для которых слова «Татуин», «Сила» и «световой меч» не являются пустым звуком. Ну а что, мы бы тоже с удовольствием начинали наш день с ароматного тоста с выжженной надписью «Star Wars» и обугленными краями, да вот только спрос на данный предмет оказался таким большим, что теперь его можно получить только по предзаказу.

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«Песочные» часы без песка

Японский дизайнер Норихико Тэраяма понял, что обычными часами никого не удивишь, поэтому представил свою версию «песочного» экземпляра, который помогает не следить за временем, а, напротив, пустить все на самотек! Да-да, вы не ослышались. В гаджете Awaglass (на японском «awa» – пузырьки) вместо песка используется пузырящийся мыльный раствор, который плавно и завораживающе перетекает из одной чаши в другую. Зрелище настолько необычное, что помогает не только убить время, но и расслабиться после напряженного трудового дня.

Горшок с цветком, победивший силу притяжения

Фото: kickstarter.com

Если вы все же посматриваете в сторону облака, тогда обратите внимание и на это изобретение. Горшок для комнатных растений, созданный шведской компанией Flyte, чувствует себя вполне комфортно, паря прямо в воздухе. Это стало возможным благодаря оригинальному дизайну, включающему в себя определенную систему магнитов, которая и помогает удерживать детали на расстоянии друг от друга. В результате того, что предмет постоянно вращается, ваш зеленый питомец сможет равномерно получать солнечный свет, что весьма удобно, согласитесь.

Кофемашина, которая помещается в дамскую сумочку

Фото: minipresso.com

Увидев эту карманную малютку, созданную гонконгской компанией Wacacо, все кофеманы мира (и я в том числе!) издали вздох облегчения! Еще бы! Ведь зачастую утром так сложно проснуться, что когда в полудреме бредешь на работу, мечтаешь лишь о том, чтобы бодрящий горячий напиток был постоянно рядом. Теперь это стало возможно благодаря девайсу Minipresso, который по размеру не больше обычной косметички, весит около 400 граммов и легко помещается в дамскую сумочку. К слову, гаджет может запросто приготовить как крепкий ристретто, так и более расслабленный лунго. В общем, все дело вкуса и фантазии.

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