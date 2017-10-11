Удобная кухня: как расставить мебель и бытовую технику

Если раньше было достаточно следовать правилу «рабочего треугольника», то теперь, с появлением новых кухонных гаджетов и оригинальных планировок, необходимо заранее распланировать, где и что будет располагаться, чтобы потом не спотыкаться о неудобные предметы или углы.

Эксперты уверяют, что раньше женщинам жилось намного легче. Еще бы! У них не было такой задачи – разместить очередной шедевр кухонной техники, который, по мнению специалистов, должен был существенно облегчить жизнь современной хозяйки. На деле же выходит наоборот: дамы, следуя рекламным слоганам, скупают последние новинки техники и захламляют и без того заставленную всяким хламом кухню. Ладно бы еще они пользовались этим приобретением! Но в большинстве случаев выходит так, что новинка, покрасовавшись на переднем плане пару дней, убирается в самый дальний угол и про нее благополучно забывают. Так, например, происходит и в нашей семье. У моих родителей есть соковыжималки, кухонный комбайн, мультиварка, пароварка, тостер, электронная и обычная мясорубка, а также много другой техники, которая просто занимает место на полках. Поэтому прежде чем скупать все и сразу, узнайте, как правильно расположить уже имеющуюся у вас бытовую технику, чтобы было комфортно и просторно. Эксперты специально разработали термин «рабочий треугольник», при котором вся техника и мебель на кухне распологаются максимально комфортно, исходя из пропорций человека. При этом мойка, плита и холодильник как раз и составляют этот самый треугольник, расстояние между двумя вершинами которого в идеале должно быть от 1,2 до 2,7 метра, а сумма его сторон – от 4 до 8 метров. Дизайнеры утверждают, что если цифры окажутся меньше, то в помещении будет тесно, а если больше – тогда потребуется много времени на приготовление. Но при современных планировках и всевозможных кухонных гаджетах данное правило зачастую не работает.

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Кухня с Г-образной планировкой

Это, по мнению многих, одна из самых удачных планировок кухни. Во-первых, туда идеально вписывается угловая кухонная мебель, а значит, появляется дополнительное пространство для хранения и дополнительная рабочая поверхность. Во-вторых, это оптимальная расстановка мебели и техники для малогабаритных квартир (в данном случае все можно расположить возле двух стен, в результате чего увеличивается полезная площадь помещения). Что касается техники, то на сегодняшний день существует множество дизайнерских решений, позволяющих, например, установить мойку вместе с прилегающими рабочими поверхностями под окном, таким образом, появится дополнительный источник света при работе. Холодильник в таком случае необходимо разместить с противоположного от мойки края. Если у вас запланирована встраиваемая техника, тогда холодильник можно поместить рядом (в этом случае он не будет нагреваться и, как результат, прослужит дольше). Если на вашей кухне находится вентиляционный короб (что часто бывает в старых домах), который не позволяет грамотно расставить мебель, тогда попробуйте вместе со специалистами спроектировать шкафы от пола до потолка (как бы нарастив вентиляционный короб до нужной глубины), а на появившееся свободное пространство установить посудомоечную или стиральную машину. В этом случае у вас появятся еще дополнительные секции для хранения.

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Кухня с П-образной планировкой

Данный тип планировки встречается в современных домах, где предусмотрены квартиры большой площади. При такой планировке мебель и техника размещаются по трем сторонам кухни, оставляя много свободного пространства для маневра. В этом случае дизайнеры советуют не мудрить и расположить мойку, плиту и холодильник, соответственно, на разных сторонах помещения.

Кухня с линейной планировкой

Это наиболее часто встречающийся тип планировки, при котором мебель и техника распологаются линейно вдоль одной из стен. Специалисты советуют в данном случае, например, мойку запларировать в центре кухонного гарнитура, а холодильник и плиту расставить с противопожных от нее концов. Над мойкой, соответственно, необходимо повесить шкаф, где будет находиться сушилка для посуды, а рядом с мойкой можно разместить посудомоечную машину. К тому же рекомендуется предусмотреть место для колонны со встраиваемой техникой, где будет находиться духовой шкаф и микроволновка. Таким образом, вы освободите пространство для зоны приготовления, где будет стоять вспомогательная техника. Но если ваша кухня не может похвастаться большими размерами, тогда духовой шкаф необходимо оставить под варочной поверхностью, но при этом нужно сделать навесные шкафы максимально далеко от потолка – так у вас появятся дополнительные места для хранения, и вы сможете освободить рабочую поверхность.

Кухня с островом

Если ваша кухня объединена со столовой, тогда наверняка у вас запланирован островок в центре помещения. Это отдельно вынесенная часть мебели, где может находиться плита, духовой шкаф или мойка и дополнительная рабочая поверхность. К тому же на этом элементе можно разместить вспомогательную бытовую технику, барную стойку или полноценный обеденный стол.

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