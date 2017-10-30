Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома

Квартира может рассказать о вас гораздо больше, чем вы могли себе представить. Поэтому, чтобы не попасть впросак и не прослыть «бедным человеком», который не может себе позволить нанять грамотного профессионала, просто осмотрите внимательно ваши апартаменты и избавьтесь от тех вещей, которые удешевляют и портят весь интерьер.
Большие зеркала и мебель с зеркальными поверхностями
Профессионалы своего дела никому не советуют приобретать большие зеркала, обрамленные оригинальными рамами, утверждая, что наличие подобных зеркал в странных и необычных местах вульгарны – во всех смыслах этого слова. Да и желание разглядывать себя во всех ракурсах тоже, согласитесь, не совсем нормально. Особенно ужасно смотрится зеркало на потолке в спальной комнате. Или шкаф-купе с зеркальными дверцами там же. Да и зеркальная мебель ужасно непрактична, ведь трудно представить себе человека, который будет с утра до ночи полировать стекло, чтобы избавиться от отпечатков, пыли и других загрязнений. Нет ничего более удручающего, чем заляпанная зеркальная поверхность, которая говорит о неопрятности и дешевизне.
Атласное или шелковое постельное белье
Ну кто придумал, что атласное или шелковое постельное белье – признак роскоши? На самом деле все специалисты твердят в один голос, что действительно обеспеченные люди никогда не покроют свою кровать подобной безвкусицей и отдадут предпочтение качественным экземплярам, выполненных из хлопка, льна или смеси этих двух материалов.
Множество плюшевых игрушек
Запомните, что плюшевые игрушки допустимы лишь при наличии детей. И до определенного возраста. Кровать девушки-подростка, усыпанная мягкими мишками и другими животными, вызывает скорее не умиление, а недоумение. К тому же это дополнительный пылесброник, а пыль, как известно, приводит к различным заболеваниям. Дизайнеры интерьера предостерегают от подобных покупок (ведь большинство подобных игрушек выглядят дешево и банально) и советуют избавляться от данных мелочей сразу же, как только ваш ребенок вырос. Например, можно собрать всех пушистиков и отнести в детский дом.
Печать на холсте и репродукции известных картин
Фейк, каким бы искусно исполненным он ни был, остается лишь подделкой, ничуть не красящей ваш интерьер (и вас в том числе). Что касается ставшей в последнее время столь популярной печати на холсте, то даже самая потрясающая картина станет безобразной дешевкой, если она не размещена в идеальной раме. Дизайнеры напоминают, что ни один человек из высшего общества или тот, кто разбирается в стилях и трендах, не повесил бы у себя на стене эту вещицу, отыскав ее на прилавке вездесущего салона мебели.
Обилие декоративных подушек
Декоративные подушки, конечно же, имеют право на существование, но в ограниченном количестве. На диванах подобный аксессуар смотрится неплохо, но вот кровать, на которой высятся разнокалиберные подушки, отдает нафталином и давно уже не является трендом.
Выцветший текстиль и старомодная обивка
Выцветшая обивка на диване, каким бы любимым он для вас ни был, смотрится ужасно и удешевляет не только этот предмет мебели, но и весь интерьер. То же самое касается принтов и узоров, которые вышли из моды еще несколько лет назад. Это не значит, что нужно выкидывать своего любимчика – достаточно сменить обивку, заказать стильный чехол или красивый плед. И бюджетно, и преобразит комнату!
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