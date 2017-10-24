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Сам себе дизайнер: 10 вдохновляющих аккаунтов Instagram

Вдохновение – вещь капризная! И чтобы настроиться на нужный лад перед таким важным процессом, как ремонт, загляните в нашу подборку самых красивых тематических «Инстаграмов».

Поверьте, чтобы со вкусом оформить свою квартиру, не обязательно выбрасывать круглую сумму на суперпрофессионала, с которым, как бывает в большинстве случаев, у вас могут не совпадать мнения относительно одних и тех же вещей. Поэтому лучше самостоятельно изучить последние тенденции и выбрать то, что подойдет именно вашим апартаментам. А чтобы обратить ваш взор в нужное русло, мы собрали самые интересные аккаунты Instagram, откуда можно черпать креативные идеи или просто вдохновляться процессом.

Блог Apartment Therapy

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Блог Apartment Therapy
Фото: @apartmenttherapy
Блог Apartment Therapy
Фото: @apartmenttherapy
Блог Apartment Therapy
Фото: @apartmenttherapy
Блог Apartment Therapy
Фото: @apartmenttherapy

Подписчики: 1 300 000

Не имеете ничего против экспериментов и готовы днями напролет подбирать оттенки и принты, гармонично сочетающиеся друг с другом? Тогда вам наверняка понравится этот pet-friendly аккаунт, где милые питомцы весьма огранично смотрятся в интерьере и вдохновляют на новые стилистические решения.

Блог SSSLEEP

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Блог SSSLEEP
Фото: @alwayssssleep
Блог SSSLEEP
Фото: @alwayssssleep
Блог SSSLEEP
Фото: @alwayssssleep
Блог SSSLEEP
Фото: @alwayssssleep

Подписчиков: 19 800

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, насколько важно, чтобы сон был крепким и здоровым. Так же подумала Тэйер Джонс, которая еще совсем недавно занималась рекламой, и создала блог, посвященный самым привлекательным и комфортным спальням. Важно отметить, что здесь она собрала не только свои личные фотографии спален, в которых ей доводилось отдыхать, но и снимки, сделанные ее друзьями. Минимализм или марокканский стиль? Пролистайте вдохновляющие кадры – и, возможно, вы создатите собственный вариант.

Тайная комната: как разместить гардеробную в доме
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Блог House of Brinson

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Блог House of Brinson
Фото: @houseofbrinson
Блог House of Brinson
Фото: @houseofbrinson
Блог House of Brinson
Фото: @houseofbrinson
Блог House of Brinson
Фото: @houseofbrinson

Подписчики: 94 300

Сьюзен и Уильям Бринсон – пара, познакомившаяся еще в старшей школе, а затем воплотившая свои идеи в совместном проекте. Они создали блог, посвященный ремонту и реставрации дома Бринсонов – поместья Стоуни-Форд, поэтому можно смело подписываться и не только ежедневно наблюдать за процессом, но и черпать идеи для вдохновения.

Блог Homepolish

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Блог Homepolish
Фото: @homepolish
Блог Homepolish
Фото: @homepolish
Блог Homepolish
Фото: @homepolish
Блог Homepolish
Фото: @homepolish

Подписчики: 1700000

Вам особенно «повезло» и в наследство досталась компактная квартира с маленькой кухней? Не расстраивайтесь! В этом блоге собраны решения для миниатюрных кухонь, а также наглядно продемонстрировано, насколько свежо и стильно смотрятся различные сочетания текстиля и старинных постеров.

Блог Frances Loom

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Блог Frances Loom
Фото: @francesloom
Блог Frances Loom
Фото: @francesloom
Блог Frances Loom
Фото: @francesloom
Блог Frances Loom
Фото: @francesloom

Подписчики: 54 600

Американский дизайнер Келли Виттенгл пару лет назад решилась запустить онлайн-магазин винтажных ковров, которые она с особым трепетом отбирает на блошиных рынках в разных странах, а затем приводит их в товарный вид. При этом она убеждена, что подобный аксессуар способен оживить любое пространство, что и демонстрирует в своем «Инстаграме». Поэтому, если вдруг у вашей бабушки завалялось несколько подобных ковров, но вы пока так и не придумали, как их внедрить в ваш супе-модный интерьер, тогда вот вам решение для каждой комнаты!

Блог west elm

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Блог west elm
Фото: @westelm
Блог west elm
Фото: @westelm
Блог west elm
Фото: @westelm
Блог west elm
Фото: @westelm

Подписчики: 1 500 000

В этом блоге многие тренды появляются раньше, чем они оказываются в мебельных магазинах и шоу-румах! Поэтому, если вы отслеживаете модные новинки и в скором времене планируете обновить свой интерьер, советуем подписаться на данный аккаунт. Интересные стиливые решения, актуальные предметы мебели, гармоничные цвета и подходящие аксессуары – что еще нужно для истинных ценителей прекрасного?!

Квартира мечты: 7 звездных интерьеров
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Блог Decor Hardcore

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Блог Decor Hardcore
Фото: @DecorHardcore
Блог Decor Hardcore
Фото: @DecorHardcore
Блог Decor Hardcore
Фото: @DecorHardcore
Блог Decor Hardcore
Фото: @DecorHardcore

Подписчики: 94 000

Жительница Берлина Ксения Шестаковски находит на просторах интернета интересные вариации на тему оригинального декора и интерьера и с удовольствием демонстрирует все это в микроблоге. К слову, в последнее время многие люди намеренно отказываются от покупок новых вещей, предпочитая обновлять свой интерьер старыми вещами, в которые можно еще вдохнуть новую жизнь. Сама Ксения многие свои «сокровища» нашла на eBay и продолжает бродить по сети в надежде отыскать еще несколько интересных экземпляров.

Блог Jungalow

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Блог Jungalow
Фото: @thejungalow
Блог Jungalow
Фото: @thejungalow
Блог Jungalow
Фото: @thejungalow
Блог Jungalow
Фото: @thejungalow

Подписчики: 820 000

Если вы устали от строгих форм и сдержанных цветов, тогда загляните в этот аккаунт. Буйство цвета, сочетание различных фактур и стилей, советы о том, как воплотить бохо-направление в своем интерьере, – все это наверняка понравится тем, кто ведет богемный образ жизни, обожает винтаж и считает, что на барахолках можно найти самые интересные вещи или просто вдохновиться.

Блог House Plant Club

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Блог House Plant Club
Фото: @houseplantclub
Блог House Plant Club
Фото: @houseplantclub
Блог House Plant Club
Фото: @houseplantclub
Блог House Plant Club
Фото: @houseplantclub

Подписчики: 233 000

В современном мире комнатные растения становятся важной составляющей частью любого интерьера. Ведь они не только могут оживить помещение, но и улучшить наше самочувствие, а также избавить от стресса после тяжелого трудового дня. Поэтому если вы давно хотели, но все никак не решались завести зеленого питомца, тогда самое время это сделать. А о том, как выбрать подходящее растение для дома, а также как за ним ухаживать, можно узнать в этом блоге.

Блог Scandinavian Homes

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Блог Scandinavian Homes
Фото: @scandinavianhomes
Блог Scandinavian Homes
Фото: @scandinavianhomes
Блог Scandinavian Homes
Фото: @scandinavianhomes
Блог Scandinavian Homes
Фото: @scandinavianhomes

Подписчики: 532 000

Невероятно красивый блог, иллюстрирующий, как выглядит квартира в скандинавском стиле. К слову, данный стиль не сдает свои позиции, и с каждым годом все больше людей оформляют свои дома подобным образом, несмотря на то что данное направление совсем не бюджетное.

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#дизайн интерьера#интерьер#декор#инстаграм#идеи для ремонта#выбор редакции
24 октября 2017Светлана Иванова
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