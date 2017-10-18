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Сам себе шеф: как выбрать электрогриль для дома

Несмотря на то что о пикниках придется забыть до весны, любители шашлыков и стейков не отчаиваются! Ведь все эти блюда теперь легко можно приготовить дома.

Хотя электрогрили появились относительно недавно, однако уже успели завоевать любовь российских потребителей. Ведь благодаря разнообразным конструкциям, широкому ценовому диапазону и возможности приготовить как мясные, рыбные, так и овощные блюда, каждый может выбрать модель по душе. Но, прежде чем остановиться на том или ином экземпляре, внимательно изучите возможности понравившейся модели. Рассказываем, на что обратить внимание перед покупкой электрогриля.

Фото: Getty Images

Тип электрогриля

Для начала определитесь, какая модель вам нужна. Существуют контактные и бесконтактные электрогрили. Контактные модели предусматривают поджарку продуктов, находящихся непосредственно на горячей рельефной керамической поверхности. А в бесконтактных приборах еда насаживается на специальные шпажки или вертел и помещается внутрь специальной емкости с нагретым воздухом.

Конструкция

Затем необходимо выяснить, какая конструкция электрогриля вам больше подойдет.

Напольный, например, будет идеальным помощником при приготовлении мяса или рыбы на открытом воздухе. Его можно будет самостоятельно выносить в сад и заносить обратно. Главное – чтобы удлинителя хватило.

Настольный – самый компактный вид электрогриля. Он не занимает много места и впишется даже в самую маленькую кухню. Но, увы, большие куски мяса или рыбы в нем тоже не приготовить.

Встраиваемый больше подходит для крупных предприятий, и именно в нем обычно готовят популярную курицу-гриль. Но специалисты не рекомендуют брать его именно для дома, ведь встраиваемый электрогриль вполне заменит современный духовой шкаф с подобной функцией.

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Функциональность

Не лишним будет отметить, что среди контактных электрогрилей выделяют односторонние (недорогие и простые в управлении), двусторонние (прожаривают с двух сторон и сокращают время приготовления пищи), универсальные (стоят на порядок выше, но в них одновременно можно готовить несколько видов продуктов). Помимо этого не забывайте о мощности устройства, ведь от этого будет зависеть скорость приготовления ваших блюд, а также о дополнительных функциях, типа индикатора готовности, отложенного старта или автоматического отключения, которые существенно упростят процесс готовки.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на те модели электрогрилей, у которых предусмотрены съемный поддон и неплохая мощность. Ведь, сэкономив на устройствах с маленькой мощностью, вам придется долго ждать, пока ваша еда приготовится.

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Электрогриль GFGRIL GF-090 Aroma, 5500 рублей. Мощность: 1600 Вт, индикатор включения, рифленая пластина для гриля, защитная крышка
Фото: архив пресс-службы
Электрогриль TEFAL Minute Grill GC205012, 4600 рублей. Мощность: 1600 Вт, индикатор включения, металлический корпус
Фото: архив пресс-службы
Электрогриль Polaris PGP 0202, 9000 рублей. Мощность: 2000 Вт, отключение при перегреве, рифленая пластина для гриля
Фото: архив пресс-службы
Электрогриль Steba PG 4.3, 15 990 рублей. Мощность: 2000 Вт, индикатор включения, отключение при перегреве, регулирование наклона рабочей поверхности, форма для вафель
Фото: архив пресс-службы
Гриль электрический WEBER Q-1400, 29 900 рублей. Мощность: 2200 Вт, алюминиевый корпус, съемный поддон, возможность присоединения откидных столиков
Фото: архив пресс-службы
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#гаджеты#техника для дома#Выбрать электрогриль#бытовая техника для кухни#полезные советы#советы хозяйке
18 октября 2017Светлана Иванова
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