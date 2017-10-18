Сам себе шеф: как выбрать электрогриль для дома

Хотя электрогрили появились относительно недавно, однако уже успели завоевать любовь российских потребителей. Ведь благодаря разнообразным конструкциям, широкому ценовому диапазону и возможности приготовить как мясные, рыбные, так и овощные блюда, каждый может выбрать модель по душе. Но, прежде чем остановиться на том или ином экземпляре, внимательно изучите возможности понравившейся модели. Рассказываем, на что обратить внимание перед покупкой электрогриля.

Тип электрогриля

Для начала определитесь, какая модель вам нужна. Существуют контактные и бесконтактные электрогрили. Контактные модели предусматривают поджарку продуктов, находящихся непосредственно на горячей рельефной керамической поверхности. А в бесконтактных приборах еда насаживается на специальные шпажки или вертел и помещается внутрь специальной емкости с нагретым воздухом.

Конструкция

Затем необходимо выяснить, какая конструкция электрогриля вам больше подойдет.

Напольный, например, будет идеальным помощником при приготовлении мяса или рыбы на открытом воздухе. Его можно будет самостоятельно выносить в сад и заносить обратно. Главное – чтобы удлинителя хватило.

Настольный – самый компактный вид электрогриля. Он не занимает много места и впишется даже в самую маленькую кухню. Но, увы, большие куски мяса или рыбы в нем тоже не приготовить.

Встраиваемый больше подходит для крупных предприятий, и именно в нем обычно готовят популярную курицу-гриль. Но специалисты не рекомендуют брать его именно для дома, ведь встраиваемый электрогриль вполне заменит современный духовой шкаф с подобной функцией.