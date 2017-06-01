Свадебные тренды: торты, стиль, детали

Если вы активно готовитесь к самому важному дню в своей жизни, тогда вам наверняка пригодятся наши рекомендации. Мы собрали самые актуальные свадебные тенденции этого года, основными моментами которых являются русская тематика, стиль бохо, фруктовые и цветочные мотивы.

В наши дни свадьба – это не только радостное событие в жизни молодоженов, но и ответственное мероприятия, которое требует тщательной подготовки. Во время планирования мероприятия жених и невеста становятся настоящими ивент-менеджерами, которым приходится вникать в мельчайшие детали предстоящего торжества. Организация свадьбы – дело нелегкое, именно поэтому специально для нас развлекательный телеканал Fine Living (шоу «Платиновые бракосочетания») выбрал самые популярные свадебные тренды этого года, которые наверняка вам пригодятся при планировании торжества.

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Свадебный торт

Сегодня существует огромное разнообразие начинки, крема, вида и дизайна, но предлагаем остановиться на самых популярных.

Классика не стареет, поэтому если вы любите высокие, многоярусные торты, то вам стоит обратить внимание на традиционный свадебный торт. Чтобы сладкое угощение не смотрелось скучным и обычным, можно его украсить интересной отделкой из помадки. Белую глазурь оформить кружевным кондитерским материалом, например мастикой или белым шоколадом, или же сделать ярусы с разными оттенками. Так получится даже интереснее.

Также в этом году в моду вошел необычный тренд свадебного десерта – торт-шеренгу. По форме он напоминает традиционное свадебное угощение, но на деле состоит из набора красиво украшенных пирожных, выложенных ярусами.

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Кстати, многие пары предпочитают именно такой десерт, ведь он выглядит весьма необычно и молодоженам не придется тратить время на нарезание лакомства. К тому же отдельными пирожными (капкейками, макарунами) очень удобно угощать гостей.

Еще один популярный и модный вариант свадебного десерта – торт-омбре. Такое лакомство выполняется с помощью техники перехода от более насыщенного цвета крема или глазури к более светлому. Интересное решение, когда торт перекликается с декором свадьбы или имеет схожие элементы со свадебным платьем невесты.

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