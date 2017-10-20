Тайная комната: как разместить гардеробную в доме

Самый отличный способ организовать систему хранения и с легкостью находить нужные вещи – соорудить в квартире гардеробную комнату. Это не так сложно сделать, как кажется на первый взгляд. Дизайнеры интерьеров утверждают, что выделить место для хранения вещей можно даже в маленькой квартире, все зависит лишь от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Смотрите в нашей подборке варианты стильных гардеробных, которые украсят любой интерьер.

Чтобы не захламлять квартиру и всегда иметь под рукой опрятные вещи, можно продумать над функциональной системой хранения и выделить место в квартире под гардеробную. Это не составит труда, если вы проживаете, скажем, в загородном доме и у вас имеется много места для подобных решений. Однако владельцы обычной квартиры или студии также могут предусмотреть гардеробную, предварительно произведя точные замеры.

Стоит отметить, что существуют два типа гардеробных, которые имеют свои преимущества и недостатки.

Открытые гардеробные представляют собой своеобразную нишу в стене, не отделенную от основного пространства никакими перегородками. Двери тоже не предусмотрены. В этом случае все ваши вещи становятся частью декора и весьма живописно смотрятся на полках. Но данный вариант визуально увеличивает пространство и прекрасно смотрится даже в малогабаритных квартирах. Из минусов – вещи должны быть в идеальном порядке, потому что всегда находятся на виду, могут впитывать посторонние запахи.

Закрытые гардеробные отделяются от основного помещения дверцей или перегородкой и выглядят как самостоятельные комнаты.