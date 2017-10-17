Сохраняем тепло: 28 идей для уютного интерьера

Едва лишь заморозки дают о себе знать, как нам тут же хочется достать пушистый теплый плед. И не только укутаться в него самим, но и накрыть уютным покрывалом весь дом! Рассказываем, с помощью каких оттенков и элементов декора можно создать дополнительный уют в квартире.

Ни для кого не секрет, что объемные вязаные или меховые аксессуары и элементы декора способны вдохнуть тепло в любой интерьер, даже выполненный в сдержанном скандинавском стиле. О том, как правильно ввести подобные предметы интерьера и какие оттенки лучше выбирать, чтобы атмосфера в доме стала более теплой и уютной, – в подборке Woman`s Day.

 

Чтобы ваш дом стал чуточку теплее, не обязательно тратить баснословные средства и заказывать супернавороченную технику. Достаточно немного смекалки, и вы взгляните на вещи совершенно в ином свете. Так, например, ничто не мешает застелить диван (да и кровать) мягким вязаным или меховым покрывалом, добавить несколько подходящих декоративных подушек и заменить скатерть на столе ажурной шалью. К тому же сейчас в моде не только вязаные аксессуары для дома, но и… мебель. Поэтому, если вы когда-то мастерски вывязывали на спицах носки, варежки или даже свитера, то самое время вспомнить о своем увлечении и смастерить оригинальный вязаный пуф или часы (да, есть такие!), одеяла в технике пэчворк, вышитые картины или ажурные шторы. Это не только придаст дому дополнительный шарм, но и подчеркнет вашу индивидуальность. И не бойтесь использовать цвета! Яркие жизнерадостные оттенки способны оживить любой интерьер и избавить вас от хандры.

Согреваемся эффективно: 11 горячих напитков Подробнее

Еще одна маленькая хитрость. Если ваши окна выходят на юг, то выбирайте плотные шторы ярких оттенков (желтые, коричневые, золотистые). Утреннее солнце отлично прогреет их с внешней стороны, и ваша комната наполнится теплом в прямом смысле этого слова. А вот тем, у кого окна выходят на север, советуем выбирать шторы светло-бежевых оттенков. В таком случае нехватка освещения будет практически решена. И не стоит обходить вниманием дары природы. Обновить интерьер помогут ветки с засушенными плодами шиповника и сухоцветами, засушенная лаванда (плюс нежный аромат и отличный помощник в борьбе с молью), декорированные тыквы, поделки и композиции из цитрусовых, орехов и зимних специй. В этом случае вам обеспечены не только комфорт и уют, но и согревающий нежный аромат.

Фото: архив пресс-служб

На фото: 1. Плафон, гусиные перья и штатив для напольного светильника, Westwing, 7350 и 4650 рублей. 2. Кружка вязанная, 477 рублей (centr-new.ru). 3. Вязанное кашпо CLOAK, 1030 рублей (cosmorelax.ru). 4. Кружки для горячих напитков, Crate & Barrel, цена по запросу. 5. Чехол на подушку, H&M Home, 1299 рублей. 6. Плед трикотажный, Zara Home, 6599 рублей. 7. Сахарница Marbella, DG Home, 2500 рублей. 8. Декоративный подсвечник «Беллон», Deco Home, 5260 рублей. 9. Электрический теплый пол SOLELEC, REHAU, цена по запросу. 10. Тапочки из овчины ФЕГЕН, ИКЕА, 249 рублей. 11. Кресло, 99120 рублей (mebelstol.ru). 12. Круглый пуф-цилиндр, Missoni Home, около 33200 рублей. 13. Формовая свеча ароматическая ЛУГГА, ИКЕА, 499 рублей. 14. Свеча цилиндрическая, Zara Home, 899 рублей.

Акцент стоит сделать на натуральные материалы. Ковры, натуральные шкуры, дерево и шерстяные пледы создадут дополнительное тепло, и вам захочется покидать свой дом как можно реже. Что касается нехватки солнца и света, то с этим помогут справиться яркие оттенки. Так, например, стоит добавить аксессуары и элементы желтого цвета, который не только заряжает энергией, дарит ощущение тепла, но и лечит от сезонной депрессии. Этот оттенок идеально подойдет для гостиной, рабочего кабинета или детской комнаты. Чтобы добавить не только визуальное, но и реальное тепло, а также обезопасить себя во время простудного периода, можно приобрести дополнительные приборы для обогрева. Например, в детскую комнату или ванную можно выбрать систему электрического напольного отопления, которую достаточно легко разместить под любой вид напольного покрытия (керамическую плитку, природный камень, ламинат, паркет, линолеум и даже ковролин). Или можно присмотреться к современным тепловентиляторам, которые равномерно прогревают пространство и при этом не сушат воздух. Однако в любом случае стоит ориентироваться на свои ощущения, ведь в первую очередь именно вам должно быть тепло и комфортно в собственном доме.

Фото: архив пресс-служб

На фото: 1. Картина на холсте Champ De Mars, Westwing, 13500 рублей. 2. Подвесной светильник Bamboo Chimes, 8190 рублей (cosmorelax.ru). 3. Часы настольные «Вязаные», 1360 рублей (lavandadecor.ru). 4. Вязаный чехол на подушку, H&M Home, 649 рублей (по скидке). 5. Грелка WINKLER, Living, 3300 рублей. 6. Кресло Egg Chair, DG Home, 63000 рублей. 7. Бра в виде раковины LIGHTING, MAITLAND SMITH, 38726 рублей (mebelclub.ru). 8. Набор полотенец из бамбукового волокна, 1590 рублей (bucalapi.ru). 9. Лаванда сушеная крымская, 370 рублей (lavandadecor.ru). 10. Вязаный пуф Loft, 6825 рублей (cosmorelax.ru). 11. Ковер с золотистым принтом, Zara Home, 34999 рублей. 12. Термокружка вязаная, 1495 рублей (m1-futbolki.ru). 13. Тепловентилятор Dyson, 29990 рублей. 14. Вязаный плед, Crate & Barrel, цена по запросу.

Что приготовить на ужин: быстрые и вкусные блюда Перейти к блюду