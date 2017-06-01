Ванная комната: 6 хитростей для создания уюта

Многие из нас привыкли воспринимать ванную всего лишь как место, где мы приводим себя в порядок. Однако ее можно превратить в полноценную комнату, в которой вы будет отдыхать не только телом, но и душой. Представляем несколько приятных декоративных элементов и пару хитростей, с помощью которых ваша ванная комната преобразится.

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Кресла и табуреты

Если место позволяет, то в ванной комнате вполне можно поставить небольшое кресло или стул. Оно придаст теплоты комнате. К тому же его можно использовать как вполне функциональный элемент интерьера. В кресле может сидеть ребенок, пока вы принимаете ванну, на него же можно положить одежду. А вот стул или небольшая скамейка прекрасно подойдут для того, чтобы поставить на них чашку чая, свечи или положить книжку, приготовленную для релаксации.

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