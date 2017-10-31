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Это надо видеть: как выглядят гардеробные комнаты звезд

Каждый день знаменитости выкладывают в Instagram свои фото в новом наряде. А где и как они хранят такое количество одежды и обуви? Мы выбрали фото гардеробных комнат самых модных девушек.

Анфиса Чехова

Фото: @achekhova

За жизнью телеведущей наблюдают больше миллиона фалловеров. Девушкам, чьи параметры чуть превышают модельные, любопытно смотреть, во что одевается знаменитость. Говорят, что Анфисе уже давно помогает выбрать наряд стилист. «Откуда я ни разу не выкладывала фото из своей квартиры, так это из гардеробной. Там столько вещей! Не понимаю, как в этих модных журналах снимают красиво гардеробные. Неужели люди и правда умещают свои вещи аккуратно на полочках, да так, что между ними просвет остается и обувь рядышком стоит носок к носочку? Я, хоть и делаю регулярно ревизию и избавляюсь от старых вещей, все равно места ни для чего не хватает. Кстати, отвечая на ваши вопросы: вещи, которые я не ношу, я дарю подругам, благо у нас схожие размеры и вкусы, а еще отправляю в Грузию, ведь у меня много грузинских родственников», – подписала фото Анфиса.

Татьяна Котова

Фото: @kottova

На певице не просто модельной внешности, а самой настоящей королеве красоты (мисс Россия – 2006) все вещи смотрятся самым лучшим образом. Блог Татьяны посвящен в основном ее творчеству, но и про обычную жизнь она не забывает, например, недавно похвасталась, в каком порядке хранятся ее вещи: «Наконец-то все любимые вещи в идеальном состоянии! Люблю, когда все безупречно! Хочу сказать спасибо профессионалам – сети итальянских химчисток за то, что вернули первозданный вид моему гардеробу!»

Анна Седокова

Фото: @annasedokova

Певица, актриса и телеведущая успевает помимо творчества заниматься воспитанием троих детей и вести активный образ жизни. И все 4 миллиона ее подписчиков следят за каждый шагом звезды – как она выглядит, во что одета. Анна редко комментирует выбор одежды, но фото в гардеробной прокомментировала красноречиво: «Гардеробная – маленькая Нарния для больших девочек: тут тебе и сияющие наряды и волшебные десерты припрятаны, одним словом – куча женских радостей в одном месте».

Кети Топурия

Фото: @keti_one_official

Самая смелая модница российского шоу-бизнеса настолько хорошо ориентируется в стиле, что может себе позволить совсем не банальные луки, почти эпатажные. Несмотря на то что она законодательница моды и владелица собственного бренда одежды, делиться секретами стиля с почти 2-миллионной аудиторией не торопится. Немногословная звезда размещает только фото. Вот так получилось и с ее гардеробной комнатой.

Яна Рудковская

Фото: @rudkovskayaofficial

Продюсер, бизнесвумен и светская львица знает толк в моде: всегда изысканно и стильно одета и никогда не повторяется в образах. Глянцевые журналы уже не раз просили показать гардеробную звезды, и фотопроекты получались зрелищными – настоящее царство одежды, обуви и аксессуаров самых известных домов моды мира. А на днях Яна Рудковская спросила совета у подписчиков (их у нее почти 2 миллиона), какое платье выбрать для «Татлер-бала»: «Из Парижа мне прислали 2 потрясающих платья, не могу определиться в каком идти. Они оба в моих любимых цветах».

Лера Кудрявцева

Фото: @leratv

Икона стиля и безупречного вкуса как-то призналась, что она перфекционистка во всем. У нее все всегда разложено по полочкам – посмотрите только на ее гардеробную. Кстати, поклонники шикарный интерьер тоже отметили: «Вот это гардеробчик! Класс! Все так красиво развешено!»

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#Гардеробные звезд#звездные интерьеры
31 октября 2017Елена Леммерман
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