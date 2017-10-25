Все перемелется! Как выбрать блендер для дома

Хороший кухонный помощник на дороге не валяется! Уверены, большинство хозяек руководствуются именно этим принципом, выбирая новые гаджеты и технику. Однако этого мало, и прежде чем ваша рука потянется к кошельку, чтобы оплатить очередной девайс, убедитесь, что это именно та модель, которая вам нужна. Рассказываем, как правильно выбрать блендер для дома и на какие моменты обратить внимание перед покупкой.
Стоит начать с того, что блендер отличается от того же миксера и других подобных девайсов. Название гаджета произошло от английского слова Blend – смешивать, и предназначен он для измельчения продуктов до однородного состояния. Поэтому если вы предпочитаете готовить супы-пюре, соусы, напитки, муссы или детские блюда, тогда этот кухонный девайс просто незаменим для вас. Он действительно способен облегчить жизнь не только молодым мамам и начинающим хозяйкам, но также спортсменам, которые предпочитают фруктовые и овощные смузи по утрам, или тем, кто привык вести здоровый образ жизни и питается исключительно полезной пищей.
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В зависимости от конструкций различают стационарные модели и погружные варианты. Также нередко в магазинах можно встретить мини-комбайн, который специалисты относят к подвиду погружных блендеров, но с более усовершенствованной системой.
Стационарные блендеры
Данный экземпляр состоит из двух частей: кувшина и самой базы, где, собственно, спрятан двигатель и расположены элементы управления. Кувшины обычно изготавливают из прочного пластика, реже – из стекла. К таким моделям предусмотрена крышка, чтобы продукты не высыпались из блендера во время измельчения. Более современные модели оснащены набором чаш и съемными насадками.
Плюсы:
— прибор все делает сам, вы лишь закидываете в него продукты и нажимаете кнопку;
— многие модели имеют систему самоочистки, что весьма удобно.
Минусы:
— занимает много места на кухне (не подойдет для маленьких помещений);
— шумит во время работы;
— не так хорошо справляется с малым объемом продуктов.
Погружные блендеры
Эти модели имеют одно существенное преимущество – они занимают мало места! Принцип работы у данного блендера практически тот же самый – острые ножи вращаются и измельчают продукты. Но в отличие от стационарного девайса, погружные блендеры необходимо держать в руке и контролировать весь процесс от и до.
Плюсы:
— компактность и мобильность;
— плавное переключение скоростей;
— многообразие насадок.
Минусы:
— полный контроль процесса;
— недолговечность;
— можно уронить блендер во время готовки.
Мини-комбайн
Это своеобразный гибрид погружного блендера и полноценного кухонного комбайна. Данный прибор имеет пульт управление, разнообразные насадки и специальную чашу. Он спокойно может выполнять функцию блендера, миксера, измельчителя и терки.
Плюсы:
— многофункциональность;
— доступная цена;
— практичность.
Минусы:
— нехватка мощности (для некоторых задач);
— компактность чаши и/или насадок.
Если вы определились с тем, какой тип блендера вам нужен, тогда обратите внимание на технические характеристики, набор функций, количество и тип насадок, стоимость. Исходя из этого вам будет проще выбрать достойный вариант. Так, например, для перемешивания супа или коктейля вполне подойдет модель мощностью 250−300 Вт, для пюре из овощей и фруктов – 300−600 Вт, а для колки льда или других задач посложнее выбирайте девайс мощностью не меньше 650 Вт.
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