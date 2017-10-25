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Все перемелется! Как выбрать блендер для дома

Выясняем, как выбрать хороший блендер и с какими задачами должен справляться этот гаджет.

Хороший кухонный помощник на дороге не валяется! Уверены, большинство хозяек руководствуются именно этим принципом, выбирая новые гаджеты и технику. Однако этого мало, и прежде чем ваша рука потянется к кошельку, чтобы оплатить очередной девайс, убедитесь, что это именно та модель, которая вам нужна. Рассказываем, как правильно выбрать блендер для дома и на какие моменты обратить внимание перед покупкой.

Фото: Getty Images

Стоит начать с того, что блендер отличается от того же миксера и других подобных девайсов. Название гаджета произошло от английского слова Blend – смешивать, и предназначен он для измельчения продуктов до однородного состояния. Поэтому если вы предпочитаете готовить супы-пюре, соусы, напитки, муссы или детские блюда, тогда этот кухонный девайс просто незаменим для вас. Он действительно способен облегчить жизнь не только молодым мамам и начинающим хозяйкам, но также спортсменам, которые предпочитают фруктовые и овощные смузи по утрам, или тем, кто привык вести здоровый образ жизни и питается исключительно полезной пищей.

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В зависимости от конструкций различают стационарные модели и погружные варианты. Также нередко в магазинах можно встретить мини-комбайн, который специалисты относят к подвиду погружных блендеров, но с более усовершенствованной системой.

Стационарные блендеры

Данный экземпляр состоит из двух частей: кувшина и самой базы, где, собственно, спрятан двигатель и расположены элементы управления. Кувшины обычно изготавливают из прочного пластика, реже – из стекла. К таким моделям предусмотрена крышка, чтобы продукты не высыпались из блендера во время измельчения. Более современные модели оснащены набором чаш и съемными насадками.

Плюсы:

— прибор все делает сам, вы лишь закидываете в него продукты и нажимаете кнопку;

— многие модели имеют систему самоочистки, что весьма удобно.

Минусы:

— занимает много места на кухне (не подойдет для маленьких помещений);

— шумит во время работы;

— не так хорошо справляется с малым объемом продуктов.

Блендер Moulinex lm936 Ultra Blend+, цена около 29 990 рублей. Мощность: 1500 Вт, объем чаши: 2 л, 10 скоростей, съемный нож (6 лезвий), электронное управление, 6 программ.
Фото: архив пресс-службы

Погружные блендеры

Эти модели имеют одно существенное преимущество – они занимают мало места! Принцип работы у данного блендера практически тот же самый – острые ножи вращаются и измельчают продукты. Но в отличие от стационарного девайса, погружные блендеры необходимо держать в руке и контролировать весь процесс от и до.

Плюсы:

— компактность и мобильность;

— плавное переключение скоростей;

— многообразие насадок.

Минусы:

— полный контроль процесса;

— недолговечность;

— можно уронить блендер во время готовки.

Блендер Philips HR1672/90, цена около 6500 рублей. Мощность: 800 Вт, турборежим, 3 насадки, можно мыть в посудомоечной машине.
Фото: архив пресс-службы

Мини-комбайн

Это своеобразный гибрид погружного блендера и полноценного кухонного комбайна. Данный прибор имеет пульт управление, разнообразные насадки и специальную чашу. Он спокойно может выполнять функцию блендера, миксера, измельчителя и терки.

Плюсы:

— многофункциональность;

— доступная цена;

— практичность.

Минусы:

— нехватка мощности (для некоторых задач);

— компактность чаши и/или насадок.

Если вы определились с тем, какой тип блендера вам нужен, тогда обратите внимание на технические характеристики, набор функций, количество и тип насадок, стоимость. Исходя из этого вам будет проще выбрать достойный вариант. Так, например, для перемешивания супа или коктейля вполне подойдет модель мощностью 250−300 Вт, для пюре из овощей и фруктов – 300−600 Вт, а для колки льда или других задач посложнее выбирайте девайс мощностью не меньше 650 Вт.

Кухонный комбайн Bosch MultiTalent MCM62020, цена 10 990 рублей. Мощность: 1000 Вт, объем чаши: 3,9 л, 7 насадок, насадка для замешивания теста и соковыжималка.
Фото: архив пресс-службы
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#блендер#техника для дома#советы хозяйке#полезные советы#бытовая техника для кухни
25 октября 2017Светлана Иванова
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