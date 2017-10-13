18 лайфхаков, которые сделают из вас идеальную хозяйку

Если вы хотите показать себя в самом выгодном свете и продемонстрировать окружающим свои потрясающие навыки по ведению домашнего хозяйства, тогда посмотрите наши советы. Уверены, вам они точно пригодятся!

1. Чтобы ваша новая эмалированная кастрюля служила как можно дольше, тщательно вымойте ее теплой водой (с хозяйственным мылом или любым моющим средством для посуды), ополосните и протрите мягкой тряпочкой. Затем приготовьте соляной раствор (2 ст. л. соли на 1 л воды), вылейте в кастрюлю, прокипятите, снимите с огня и остудите. Когда вода полностью остынет, ее нужно вылить и кастрюлю протереть чистой мягкой тряпочкой. Благодаря подобным манипуляциям эмалированное покрытие дольше останется в идеальном состоянии. 2. Если на кухонной утвари появилась ржавчина, поможет обычный репчатый лук. Разрежьте луковицу пополам и протрите места, где есть ржавчина. А вот чтобы избавиться от ржавчины на противнях, необходимо насыпать в них мелкий песок, взять половину картофелины (сырой) и протереть ею противень. 3. Если на стенках чайника или кофейника появился налет, налейте воду, добавьте несколько долек лимона (или лимонный сок) и прокипятите. 4. Чтобы посуда после готовки не сохраняла запах растительного масла, ее можно протереть сухой горчицей и тщательно сполоснуть. Неприятного запаха точно не будет.

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5. Чтобы отстирать кухонное полотенце и придать ему идеальный вид, необходимо провести несложные манипуляции. Возьмите кастрюлю, натрите туда на крупной терке хозяйственное мыло, добавьте 100 г клея и сложите туда кухонные полотенца. Затем залейте водой таким образом, чтобы она полностью покрывала полотенца. Поставьте кастрюлю на огонь, а после того как вода закипит, убавьте огонь и «варите» полотенца еще 10−15 минут. Далее их необходимо вынуть и быстро прополоскать (пока вода не остыла). Иначе придется повторять данную процедуру еще раз. 6. Чтобы выбрать качественные макаронные изделия, обязательно перед покупкой изучите упаковку. Так, например, изделия из твердых сортов пшеницы практически не развариваются и будут выглядеть весьма аппетитно. А вот низкая цена должна вас насторожить. Скорее всего, такой продукт сразу же превратится в малопривлекательную клейкую массу и будет невкусным. 7. Чтобы предотвратить появление жучков в муке, ее необходимо хранить в стеклянных (или пластиковых) емкостях, плотно закрыв крышкой. Помимо этого в шкафчик, где хранятся мука и крупы, необходимо положить пару очищенных долек чеснока. И не забывайте периодически проверять ваши продукты, избавляясь от просроченных товаров. 8. Если вам необходимо получить вкусный ароматный рис, тогда отварите его в слабом растворе столового уксусе (добавив немного в воду), а затем тщательно промойте. 9. Чтобы картофель в мундире получился идеальным, перед варкой аккуратно проткните вилкой кожуру в нескольких местах. Так клубни не развалятся, и картофель приготовится равномерно. 10. Отварная курица получится нежной и вкусной, если после приготовления ее сразу вынуть из бульона, посолить, переложить в чистую емкость и накрыть сверху чистым полотенцем.

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11. Чтобы не менять блюдо, если вдруг у вас в рецепте указан пекарский порошок, который сейчас сложно найти в магазинах, данный ингредиент можно приготовить самостоятельно. Достаточно смешать соду (5 г), лимонную кислоту (3 г) и муку (12 г). Эта смесь сделает тесто легким и эластичным. 12. Если вы собрались удивить гостей мясным блюдом, тогда непременно подайте к нему соус, приготовленный на основе мясного бульона. А вот вкус рыбных блюд почеркнет соус, приготовленный на основе рыбного бульона. Овощной бульон подойдет для приготовления универсальных соусов, которые подают как к овощным, так и к мясным, и к рыбным блюдам. 13. Перед тем как готовить соус, обжарьте муку на сухой сковороде до золотистого цвета. В этом случае ваш соус не приобретет вкус сырой муки, а вы избежите появления комочков. 14. Чтобы справиться с малопривлекательной пленкой, которая обычно появляется на поверхности готового соуса, его необходимо перелить в специальную емкость (соусник), сверху добавить маленький кусочек сливочного масла и плотно закрыть крышку. 15. Если в вашем праздничном меню запланированы блюда, которые необходимо заправлять непосредственно перед подачей на стол, тогда готовьте соус не раньше чем за 15 минут до подачи. Иначе весь вкус и аромат исчезнут, испортив впечатление от блюда. 16. Чтобы соус стал гуще, можно в него добавить 1 ст. л. горчицы. Или можно в 0,5 ст. молока растворить 1 ст. л. крахмала, вылить в соус и тщательно размешать. 17. Чтобы ваши блины получились ажурными, хрустящими и вкусными, в тесто необходимо добавить 2 ч. л. крахмала. 18. Ваши ватрушки получатся румяными и аппетитными, если творог сверху посыпать щепоткой пищевой соли. Главное – не переборщить!

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