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Утро бодрым бываем: 6 причин не отказывать себе в кофе

Кофе – это единственный в природе продукт, в котором содержится более 120 полезных для нашего здоровья веществ, витаминов, минералов и ценных микроэлементов.
Кофе полезные свойства
Фото: Getty Images

И только в течение 180 дней после обжарки кофе сохраняет свои уникальные свойства. Поэтому, покупая зерна или молотый кофе, обязательно ищите на упаковке дату изготовления. Хранить же кофе следует в плотно закрытой жестяной или стеклянной банке в холодильнике – так вы сможете дольше сберечь его неповторимый аромат.

Итак, чем же полезен кофе? Начнем с самого известного.

КОФЕИН

Всем известный алкалоид, тонизирующий центральную нервную систему и стимулирующий работу сердца, друг недосыпа и враг гипертоников.

Стимулирующее действие кофеина приводит к повышению умственной и физической работоспособности, уменьшению усталости и сонливости. Одного только запаха кофе достаточно, чтобы проснуться, – к такому выводу пришла группа ученых из Южной Кореи, Германии и Японии.

Кроме того, кофеин обостряет восприимчивость наших органов чувств. Не зря кофе причисляют к мощным афродизиакам. Однако большие дозы могут привести к повышению артериального давления и даже к истощению нервных клеток.

Кстати, кофеин содержится не только в кофе, но также в черном и зеленом чае, шоколаде и мате.

    От чего зависит вкус кофе. Кофе чувствителен к режимам его обработки при изготовлении. Азбучной истиной является то, что из среднего по качеству зерна можно сварить неплохой кофе, но еще более вероятно угробить отличное зерно, не выдержав нужные режимы обработки.
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9 октября 2017Нина Соина
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