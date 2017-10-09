Утро бодрым бываем: 6 причин не отказывать себе в кофе

И только в течение 180 дней после обжарки кофе сохраняет свои уникальные свойства. Поэтому, покупая зерна или молотый кофе, обязательно ищите на упаковке дату изготовления. Хранить же кофе следует в плотно закрытой жестяной или стеклянной банке в холодильнике – так вы сможете дольше сберечь его неповторимый аромат.

Итак, чем же полезен кофе? Начнем с самого известного.

КОФЕИН

Всем известный алкалоид, тонизирующий центральную нервную систему и стимулирующий работу сердца, друг недосыпа и враг гипертоников.

Стимулирующее действие кофеина приводит к повышению умственной и физической работоспособности, уменьшению усталости и сонливости. Одного только запаха кофе достаточно, чтобы проснуться, – к такому выводу пришла группа ученых из Южной Кореи, Германии и Японии.

Кроме того, кофеин обостряет восприимчивость наших органов чувств. Не зря кофе причисляют к мощным афродизиакам. Однако большие дозы могут привести к повышению артериального давления и даже к истощению нервных клеток.