Беременной Елене Исинбаевой приходится во всем угождать мужу

Олимпийская чемпионка вынуждена просыпаться в 7 утра, чтобы накормить всю семью.

Будучи на последних месяцах беременности, Елена Исинбаева снялась в программе «Смак».

Прославленная волгоградка рассказала Ивану Урганту о том, что в момент активной спортивной карьеры существовало три этапа питания. Когда отдыхаешь – ешь что хочешь. Тяжелый силовой этап тренировок – легкая еда (паста, рис). Этап соревнования вообще проходил впроголодь. Перед прыжком она буквально съедала шоколадку с капучино. Но в программе Елена Исинбаева приготовила любимые семейные блюда — суп из тыквы и пасту с шампиньонами в сливочном соусе.

Фото: @isinbaevayelena

«С завершением спортивной карьеры приходится готовить каждый день. Дома есть помощница, но муж ест только мою еду». После этих слов Иван Ургант поменял тему передачи на «Ох уж эти мужья!»

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Также наша героиня заговорила о нехватке времени: «Времени нет никогда, но еда всегда должна быть вкусной, быстрой и полезной».

Фото: @isinbaevayelena

Лена умеет интриговать. Буквально в середине прошлой недели она выложила эту фотографию в своем Instagram и загадочно подписала публикацию: «Я кое-где была и кое-что делала. Скоро все узнаете и увидите». Подписчики сразу оживились и стали гадать, где это побывала их чемпионка и чем она удивит. Оказалось, что как раз в эти дни шли съемки популярной передачи на Первом канале.

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Впрочем, через неделю Лена сама раскрыла интригу. Она опубликовала фото с Иваном и призвала фолловеров смотреть «Смак» в воскресенье. «Наконец-то смогу продемонстрировать вам свои кулинарные способности», – поделилась спортсменка. В тайне оставалось только блюдо, которое она готовила в программе. Но и здесь волгоградка слегка приоткрыла завесу, сказав, что ведущий похвалил блюдо и сказал, что было вкусно.

Фото: @isinbaevayelena

В эфире наша спортсменка рассказала об особенностях прыжков с шестом. О технике, скорости и несчастных случаях в спорте прыгунов. Поделилась забавными историями из спортивной карьеры и секретом хорошей формы. «Если нужно срочно сбросить вес, то я не ем после шести и пью только кефир», – сказала Елена.

Были и девичьи откровения: «Во время Олимпиады и выступлений на соревнованиях я всегда тщательно подходила к внешнему виду, но в 18 лет я вообще не пользовалась косметикой. Я даже не знала, что нужно было краситься».

Напомним, что Елена Исинбаева счастлива в браке с Никитой Петиновым (метатель копья, член сборной России). Сейчас супруги вместе воспитывают трехлетнюю дочь Еву, а в скором времени на свет должен появиться второй ребенок пары.

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