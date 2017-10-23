«Еда, я люблю тебя»: волгоградцы прогоняли ведущих из города

Владимир Дантес, Эдуард Мацаберидзе и Николай Камка посетили в Волгограде порядка 10 заведений общепита и составили свой собственный рейтинг вкусных и неудачных продуктов.

Буквально на перроне вокзала волгоградцы узнали популярных ведущих, но встретили их не совсем доброжелательными возгласами: «Уезжайте отсюда, здесь нечего есть!» Храбрые ведущие не растерялись, решили принять вызов местных и опытным путем проверить, так ли все плохо в городе-герое с гастрономическим разнообразием. Они-то найдут еду где угодно!

Фото: Кадр из передачи

Итак, шестой сезон известной передачи на телеканале «Пятница» завел ведущих в Волгоград. Кулинарная ипостась города встретила гостей рыбным изобилием, невкусной икрой и традициями донских казаков. На фоне первого шлюза Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина ведущие разыграли фишки, которые и определили, кто пойдет по ресторанам, кому достанется стритфуд, а кто отправится в местную семью. Судьбоносные фишки были спрятаны под баночками с красной икрой, которой первой и попробовали ведущие. Надо сказать, что этот деликатес они сразу не оценили. Красная икра разочаровала героев. Хотя странно, почему они выбрали именно красную икру? Для Волгограда она совсем не типична. Видимо, продюсеры что-то напутали. А вот дальше все шло довольно гладко.

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Мы уже писали о том, как этим летом шли съемки, и даже приоткрыли некоторую тайную завесу. Подробнее об этом можно почитать здесь. Питаться уличной едой досталось Эду, Николай попал в местную семью к Илье и Тамаре, а Дантес шиковал в ресторанах.

Фото: Кадр из передачи

Улица всех накормит Рыбные деликатесы преследовали ведущих буквально во всех заведениях. Кстати, волгоградская красная икра реабилитировала себя уже в «Блинберри», когда Эд заказал блинчик с икрой. По достоинству он отметил и студенческий блин, в состав которого входит картофельное пюре, сосиска и огурчик. В общем, блинчики он переименовал в «Шикаренбери», настолько понравилась ему еда. Знаменитые котлеты по-киевски из «Бон Аппетит» напомнили Эдуарду о детстве. А начинка из грибов и сыра очень порадовала искушенного ведущего. Кроме того, он сделал для себя открытие, что эти котлеты можно есть руками, а не ножом и вилкой. «Шавермообразная» утка – это новое название, которое Эд дал утке из «Роб Рой», отметив восхитительный вкус блюда (а он не очень-то любит утку). В кафе «Маруся» ведущий оценил необычные котлеты из кролика и пармезана, которые хотел бы попробовать в исполнении своей мамы. Блюдо профессионалов Эдуард назвал божественным!

Фото: Кадр из передачи

По ресторанам Владимиру Дантесу повезло. Он известный гурман и любит посещать колоритные места и пробовать изысканные блюда. Рестораны – отличная возможность попробовать местные вкусности, при этом насладиться оригинальностью подачи – это его тема. В «Миле», которая расположена на берегу Волги рядом с яхтклубом, Владимир заказал теплый салат с говядиной, который, по его словам, вполне мог бы сойти и за основное блюдо. Быть на реке и не попробовать рыбу – непозволительно. Ведущий заказал стейк сазана, который оценил по достоинству. В Bar&Grill выбор пал на шортлойн стейк прожарки медиум. Владимир отметил, что это сытно и невероятно вкусно. Солянка с тремя видами хлеба также пришлась по вкусу. Следующее заведение привлекло ведущего в первую очередь своим названием. Рестобар «Мама Норка Папа Бобер» оказался не только забавным, но вкусным и колоритным. Хотелось больше веселых названий, но нашелся только кебаб из картофеля. Кстати, котлеты из щуки от рестопаба оказались выше всяких похвал. Дантес посоветовал любимой теще тоже готовить такие же.

Фото: Кадр из передачи

«Очень опасно вытащить сейчас семью»… Такое опасение после «недоброжелательных» волгоградцев высказал Коля Камка на жеребьевке. И по воли судьбы именно он отправился в гости к местной семье, чтобы готовить традиционные казачьи блюда. К слову, ведущий не пожалел об этом. Опасения оказались напрасными. Пожалуй, он веселее остальных провел время в Волгограде. Изнутри познакомиться с культурой и особенностями волгоградцев – дорогого стоит. В семье Ильи и Томы Камка варил раков, готовил взвар с медом и пробовал ленивые вареники. К обеду гостю преподнесли чарочку на шашке. Все традиции были соблюдены. Здесь даже пели казачьи песни. В конце своего путешествия в город-герой Волгоград, ведущие передачи «Еда, я люблю тебя» сделали вывод: все в городе с гастрономическим изобилием хорошо, а волгоградцам грех жаловаться!

Фото: Кадр из передачи

Еще немного о еде В выпуск передачи вошло посещение музея-заповедника «Старая Сарепта». Здесь ведущие выжимали горчичное масло, пили травяной чай с горчицей и кофе с арбузом. Вспоминая о героических событиях, которые происходили в военном Сталинграде, ведущие подвергли себя испытанию. Оно, кстати, тоже было связано с едой. Ребятам предстояло исключить из большого количества продуктов те, которые не входили в сухпаек солдата.

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