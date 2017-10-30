Чипсы из плаценты и другая гадость, которую едят звезды

Чем готовы питаться знаменитости, чтобы сохранить красоту.

Мы, конечно, догадывались, что звездам приходится идти на жертвы, когда речь заходит о еде. Они сидят на диетах, морят себя голодом… Ведь экран полнит, а пончик с шоколадной глазурью добавляет лишние килограммы. Однако вы и представить себе не можете, чем готовы питаться звезды ради стройной фигуры и здорового цвета лица.

Дженнифер Энистон

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Грим портит кожу, и это становится проблемой для артистов. Дженнифер Энистон выход подсказал дерматолог: съедать… плаценту, ведь она содержит коллаген. Конечно, не свою, а овечью, и в виде таблеток, коктейлей или чипсов. Актриса выбрала чипсы и почувствовала себя молодой, красивой и энергичной. В этом году отметила 48-летие, а все как новенькая. Утверждают, что подобную пищу употребляют также Том Круз, Виктория Бекхэм и Ким Кардашьян.

Риз Уизерспун

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Поклонники называют эту диету «диетой Риз Уизерспун». На самом деле, конечно, придумала ее не актриса, но она сделала такую систему питания популярной. Если вам нужно срочно сбросить лишние килограммы, закупите побольше йогурта и баночек с детским питанием. На завтрак – сушеные фрукты в йогурте, на обед – 100 г отварного мяса и йогурт, на полдник – овощной салат с заправкой из йогурта, а на ужин – йогурт с овощным рагу. Но в любой из этих приемов пищи съешьте баночку с детским пюре без сахара и соли или детский творожок. За одну-две недели, как уверяет Риз, можно сбросить 5 кило.

Гвинет Пэлтроу

Фото: @gwynethpaltrow

Жареные курица и картошка, пицца, шоколад, пирожные… Гвинет Пэлтроу не отказывает себе в еде, которую хочется, иначе впадешь в депрессию. А картофельные чипсы со вкусом барбекю и вовсе ее слабость. Но это иногда, а в целом актриса придерживается здорового питания. Например, как-то призналась, что в холодный дождливый день нет лучшего напитка, чем из миндального молока с маслом из обжаренного кунжута, мелко нарезанным имбирем и кокосовым сахаром. Говорят, вкус убойный, не всякий осилит. Зато актриса утверждает, что в свои 45 чувствует себя даже лучше, чем в 20. А главное, не толстеет!

Анджелина Джоли

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Как, вы не любите жареных насекомых? Вы просто не умеете их готовить. А Анджелина Джоли умеет. На одном из видео в интернете она лично готовит на большой сковородке скорпионов и пауков. С аппетитом поедает сама и кормит этой бякой детей. «Вкусно», – утверждает звезда. Но начинать, советует актриса, лучше с сушеных сверчков. Затем можно перейти к тарантулам и тараканам, личинкам и даже пчелам. Эту диету «бывшая» Брэда Питта освоила в Камбодже, где усыновила одного из трех своих приемных детей. Еда из насекомых богата белками, съел кузнечика – целый день сыт. И о лишнем весе можно забыть. Также Джоли питается зернами и проросшими семенами. Но своими любимыми блюдами называет устрицы, луковый суп и буйабес – рыбный суп по-французски.

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Мэрайя Кери

Фото: @mariahcarey

Фиолетовая капуста, фиолетовый картофель, баклажаны, сливы и чернослив, спаржа, свекла, черника, ежевика, черная смородина, инжир, изюм, гранат, а также ягоды асаи и годжи. Мэрайя Кери перешла только на продукты фиолетового цвета, потому что в них есть антиоксиданты, которые омолаживают и нормализуют обмен веществ. Дело в том, что певица набрала лишний вес – 120 кг. Поклонники не могли смотреть на нее без слез и от души советовали пойти в спортзал, сесть на диету. Сейчас Кери уже сбросила как минимум 20 килограммов.

Рене Зеллвегер

Фото: Getty Images

Много пиццы, конфет и бутербродов с арахисовым маслом пришлось поедать бедной Рене Зеллвегер, чтобы поправиться к съемкам в «Дневнике Бриджит Джонс». А еще тяжелее потом было сбросить лишний вес. Кто-то посоветовал актрисе подходящую диету. Когда голод одолевает, достать из морозилки кубик замороженного в формочках сока. Рассосешь фруктовый лед, и чувство голода притупляется. Правда, всего на полчаса-час. «Так я могу чувствовать сытость, не употребляя больше ничего, и поддерживать фигуру в норме», – говорит актриса. Говорят, теперь актриса добавила к рациону веточки бамбука. А что, коалы ведь жуют и неплохо выглядят.

Софи Лорен

Фото: Getty Images

В свои 83 года Софи Лорен по части красоты даст сто очков многим. Один из секретов привлекательной внешности и хорошей фигуры в том числе и в питании. Звезда каждый день съедает стакан йогурта, в который добавляет ложку пивных дрожжей. Из-за незаменимых аминокислот они улучшают обменные процессы и успокаивают нервную систему. Кожа становится упругой, волосы – блестящими, а фигура стройной. На порцию натурального, без добавок йогурта хватит столовой ложки дрожжей. Также Лорен через день съедает немного ананаса.

Меган Фокс

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Актриса ест часто, но понемногу. И каждый день выпивает яблочный уксус: две чайные ложки на стакан воды и только после еды. Меган признается, что очень любит сладкое, а вот к спорту у нее душа не лежит. Поэтому, чтобы не растолстеть, актриса прибегла к такому радикальному способу: уксус подавляет аппетит, снижает уровень сахара в крови, выводит токсины. «Это помогает мне сохранить фигуру в идеальном состоянии», – не скрывает Меган.

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