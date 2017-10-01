Готовим как шеф: 12 оригинальных завтраков

Ингредиенты (на 250 г):

Творог деревенский – 240 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахарная пудра – 35 г

Соль – 1 г

Масло растительное – 10 г

Манная крупа – 6 г

Ванилин – 1 г

Вишня (свежая или свежемороженая) – 90 г

Миндальная мука – 10 г

Способ приготовления:

Вишню разморозить, отжать с нее сок и перемешать с миндальной мукой. Это нужно для того, чтобы в самой запеканке вишня не потекла, поскольку миндальная мука забирает сок.

Творог протереть через сито. Отделить белок от желтка, желток вмешать в творог, добавить сахарную пудру, соль, манную крупу, ванилин и перемешать. Белки взбить до воздушной пены и потихоньку лопаткой их вымесить по часовой стрелке.

Подготовить форму для запекания, на дно которой постелить пергамент, смазать растительным маслом. Залить половину творожной массы, по центру разложить вишню в миндале и следующим слоем влить оставшуюся творожную массу. Сверху запеканки точечно распределить ягоды так, чтобы они утопали в массе. Поместить блюдо в хорошо разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут.

Запеканка должна получиться воздушной, дать ей остыть и разрезать на кусочки. Порции прогреть до теплого состояния и подавать к столу.