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Готовим как шеф: 12 оригинальных завтраков

Завтрак, пожалуй, самый важный прием пищи. Диетологи утверждают, что те, кто пренебрегает полноценным завтраком, ощущают чувство голода, которое негативно влияет на организм. Чтобы день начался правильно, необходимо обязательно начать его с утреннего приема пищи. Представляем 12 подробных рецептов самых вкусных и оригинальных завтраков от ведущих шеф-поваров.

Творожная запеканка с вишней от шеф-повара ресторана La Taverna Александра Журкина

Творожная запеканка рецепт
Фото: Ольга Фролова/Woman's Day

Ингредиенты (на 250 г):

Творог деревенский – 240 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахарная пудра – 35 г

Соль – 1 г

Масло растительное – 10 г

Манная крупа – 6 г

Ванилин – 1 г

Вишня (свежая или свежемороженая) – 90 г

Миндальная мука – 10 г

Способ приготовления:

Вишню разморозить, отжать с нее сок и перемешать с миндальной мукой. Это нужно для того, чтобы в самой запеканке вишня не потекла, поскольку миндальная мука забирает сок.

Творог протереть через сито. Отделить белок от желтка, желток вмешать в творог, добавить сахарную пудру, соль, манную крупу, ванилин и перемешать. Белки взбить до воздушной пены и потихоньку лопаткой их вымесить по часовой стрелке.

Подготовить форму для запекания, на дно которой постелить пергамент, смазать растительным маслом. Залить половину творожной массы, по центру разложить вишню в миндале и следующим слоем влить оставшуюся творожную массу. Сверху запеканки точечно распределить ягоды так, чтобы они утопали в массе. Поместить блюдо в хорошо разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут.

Запеканка должна получиться воздушной, дать ей остыть и разрезать на кусочки. Порции прогреть до теплого состояния и подавать к столу.

Творожная запеканка рецепт
Фото: Ольга Фролова/Woman's Day
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#здоровые завтраки#блюда на завтрак#готовим быстро#блюда от шеф-повара
1 октября 2017Елена Нестерова
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