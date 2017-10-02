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Инструкция: 6 советов, как выбрать правильные макароны

Правильно выбранные макароны – залог успешного ужина. Однако выбрать продукт, от которого по мнению большинства поправляются, весьма непросто. Как правильно выбрать макароны, какие изделия полезны для здоровья, а какие вредны, на что нужно обратить внимание при выборе макаронных изделий – разбираемся в нашем материале.

Минимум компонентов

Как выбрать правильную пасту подробная инструкция
Фото: Getty Images

Всем известно, что макароны – итальянское изобретение, поэтому для начала нужно разобраться, что именно под ними подразумевают в самой Италии. Правильные макароны (pasta) по-мнению итальянцев – это ни что иное, как изделия, приготовленные всего лишь из муки твердых сортов пшеницы и воды, без добавления других ингредиентов.

Поэтому первое, на что следует обратить внимание при изучении упаковки, – чтобы в изделиях не было других компонентов, кроме муки и воды. Именно от качества муки и воды будет зависеть вкус пасты, а также ее польза или вред.

Максимум, что может находиться в правильных макаронах – это цветовые добавки (морковь, шпинат, некоторые специи, чернила каракатицы и другие). Однако, в этом случае на упаковке обязательно должно быть указано наличие натуральных красителей.

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#как выбирать макароны#макароны#итальянская паста
2 октября 2017Елена Нестерова
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