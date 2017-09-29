Энциклопедия специй: к каждому блюду своя приправа

Давно известно, что специи способны целиком изменить вкус и аромат абсолютно любого кулинарного шедевра. Поэтому один и тот же рецепт можно приготовить совершенно по-разному, используя те или иные приправы. Однако нужно помнить, что специи очень концентрированны сами по себе, поэтому их необходимо применять очень аккуратно. Иначе можно испортить не только само блюдо, но и настроение. Разбираемся, какие приправы будут уместны в том или ином случае.
Крупы
Крупа, например рис, неплохо сочетается с карри, гвоздикой, зирой и тмином. А вот вкус перловки можно улучшить, добавив душистый перец, куркуму и гвоздику.
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Мясо
С мясными блюдами отлично сочетаются красный, черный и душистый перец, гвоздика, тимьян, тмин, Куркума, лук, орегано.
Рыба
В рыбные блюда можно добавлять лавровый лист, белый и душистый перец, чили, имбирь, лук, кориандр, горчицу, укроп, тимьян.
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Птица
К птице лучше всего добавлять тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец и базилик.
Дичь
А вот вкус дичи можно подчеркнуть тимьяном, душицей обыкновенной, душистым и красным перцем и можжевельником.
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Маринады
Для разнообразных маринадов можно использовать лавровый лист, можжевельник, зонтики укропа (с бутонами, цветами или семенами). Имейте в виду, что маринад с ягодами можжевельника идеально подойдет к дичи или рыбе.
Гриль
Блюда на гриле приобретут особый аромат и вкус, если их обильно приправить красным или душистым перцем, чили, кардамоном, тимьяном, майораном, мускатным орехом, тмином и имбирем.
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Паштеты
При приготовлении разнообразных паштетов не бойтесь использовать белый перец, корицу, имбирь, гвоздику, кардамон и лавровый лист.
Рагу
А вот рагу можно приправить красным, душистым или черным перцем, имбирем, куркумой, кориандром, горчицей, кардамоном, тмином, мускатным орехом и гвоздикой.
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Капуста
Разнообразным блюдам из капусты добавят аромата и вкуса кориандр, фенхель, кумин и семена черной горчицы.
Картофель
Блюда из картофеля не испортят кориандр, куркума и асафетида.
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Бобовые
Блюда из бобовых прекрасно дополнят кумин, асафетида, имбирь, черный и душистый перец, мята лавандовая и кориандр.
Фрукты
Блюда из фруктов (в том числе соки и компоты) можно приправить корицей, гвоздикой, имбирем и кардамоном.
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Выпечка
Вкус выпечки можно улучшить при помощи гвоздики, корицы, имбиря, кардамона, душистого перца, цедры апельсина, аниса, кунжута, мака и ванили.
Молоко
Горячее молоко идеально сочетается с корицей, кардамоном и шафраном.
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