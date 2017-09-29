Энциклопедия специй: к каждому блюду своя приправа

Если правильно сочетать продукты и в нужных пропорциях приправлять их подходящими специями, то можно перещеголять даже самых именитых шеф-поваров! Поверьте, от того, какую приправу вы добавите в ваше кулинарное творение, будут зависеть его оригинальный вкус и аромат. Поэтому, если хотите поразить гостей своими способностями, запоминайте, какие специи подходят к тем или иным блюдам.

Давно известно, что специи способны целиком изменить вкус и аромат абсолютно любого кулинарного шедевра. Поэтому один и тот же рецепт можно приготовить совершенно по-разному, используя те или иные приправы. Однако нужно помнить, что специи очень концентрированны сами по себе, поэтому их необходимо применять очень аккуратно. Иначе можно испортить не только само блюдо, но и настроение. Разбираемся, какие приправы будут уместны в том или ином случае.

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Крупы

Крупа, например рис, неплохо сочетается с карри, гвоздикой, зирой и тмином. А вот вкус перловки можно улучшить, добавив душистый перец, куркуму и гвоздику.

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Мясо

С мясными блюдами отлично сочетаются красный, черный и душистый перец, гвоздика, тимьян, тмин, Куркума, лук, орегано.

Рыба

В рыбные блюда можно добавлять лавровый лист, белый и душистый перец, чили, имбирь, лук, кориандр, горчицу, укроп, тимьян.

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Птица

К птице лучше всего добавлять тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец и базилик.

Дичь

А вот вкус дичи можно подчеркнуть тимьяном, душицей обыкновенной, душистым и красным перцем и можжевельником.

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Маринады

Для разнообразных маринадов можно использовать лавровый лист, можжевельник, зонтики укропа (с бутонами, цветами или семенами). Имейте в виду, что маринад с ягодами можжевельника идеально подойдет к дичи или рыбе.

Гриль

Блюда на гриле приобретут особый аромат и вкус, если их обильно приправить красным или душистым перцем, чили, кардамоном, тимьяном, майораном, мускатным орехом, тмином и имбирем.

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Паштеты

При приготовлении разнообразных паштетов не бойтесь использовать белый перец, корицу, имбирь, гвоздику, кардамон и лавровый лист.

Рагу

А вот рагу можно приправить красным, душистым или черным перцем, имбирем, куркумой, кориандром, горчицей, кардамоном, тмином, мускатным орехом и гвоздикой.

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Капуста

Разнообразным блюдам из капусты добавят аромата и вкуса кориандр, фенхель, кумин и семена черной горчицы.

Картофель

Блюда из картофеля не испортят кориандр, куркума и асафетида.

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Бобовые

Блюда из бобовых прекрасно дополнят кумин, асафетида, имбирь, черный и душистый перец, мята лавандовая и кориандр.

Фрукты

Блюда из фруктов (в том числе соки и компоты) можно приправить корицей, гвоздикой, имбирем и кардамоном.

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Выпечка

Вкус выпечки можно улучшить при помощи гвоздики, корицы, имбиря, кардамона, душистого перца, цедры апельсина, аниса, кунжута, мака и ванили.

Молоко

Горячее молоко идеально сочетается с корицей, кардамоном и шафраном.

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