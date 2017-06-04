Свадебный торт: 7 самых модных тенденций

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Выбор свадебного торта, пожалуй, так же важен, как и выбор подвенечного платья. Торты с открытыми многоярусными коржами, торты с ажурными узорами или живыми цветами – семь самых модных свадебных тортов года в нашей подборке.

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Открытые коржи и коржи разной формы

Ставшая популярной в прошом году тенденция оставлять все на виду до сих пор актуальна и занимает, пожалуй, первую строчку рейтинга самых модных свадебных тортов.

Торты с открытыми коржами выглядят очень интересно и легко декорируются: летом этот свадебный десерт можно украсить сезонными ягодами, а зимой – различными фруктами.

Другой популярной интерпретацией свадебных десертов является торт, состоящий из коржей разной формы. Очень модно сочетать, например, коржи круглой и квадратной формы. Такой торт выглядит очень интересно и представляет собой больше произведение искусства, нежели обычное лакомство.

Однако одноярусные торты также имеют право на существование, например, на востребованных с недавнего времени маленьких церемониях в узком кругу родных. Можно даже заказать два одноярусных торта с кардинально отличающимися вкусами – они добавят изюминку и украсят свадебный стол.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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