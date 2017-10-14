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Сладкоежкам на заметку: 5 вкусных кремов для тортов

Согласитесь, трудно представить торт без крема. Если украшение десерта – дело вкуса, каждая хозяйка сама решает, как должно выглядеть лакомство, то без крема тут точно не обойтись. Woman's Day выбрал пять самых популярных и вкусных кремов, которые идеально подойдут к бисквитному, песочному или любому другому тесту.

Крем представляет собой объемную массу, традиционно приготовленную из взбитого белка, сливок, сметаны, масла, сахара. Это не значит, что в креме не должны присутствовать другие продукты. Например, совершенно спокойно можно добавить такой ингредиент, как желатин, и получить еще более воздушную кремовую массу.

По сути выделяют пять основных видов кремов: белковый, сливочный, сметанный, масляный и заварной. Разбираемся, что есть что и к какому торту какой крем подойдет лучше всего.

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Наверняка у каждой хозяйки найдется немало секретов и рецептов приготовления кремовой массы, с помощью которой можно создавать разнообразные затейливые узоры и украшения. Это, пожалуй, самый простой продукт, который, однако, имеет один большой недостаток: он очень быстро портится и при неправильном хранении может вызвать различные неприятные заболевания.

Но если правильно соблюдать рецептуру, технологию приготовления и условия хранения, тогда можно получить невероятно нежные и оригинальные кремы, которые сделают ваш десерт еще вкуснее и аппетитнее.

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Главное – помнить, что срок хранения десертов с кремом в холодильнике составляет не больше 36 часов, поэтому кремовую массу лучше готовить непосредственно перед употреблением. Конечно, это не касается тех рецептов, где необходимо закладывать дополнительное время для лучшей пропитки коржей.

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#торт#десерты#Бисквит#Готовим дома#домашняя выпечка#хозяйке на заметку
14 октября 2017Елена Нестерова
Комментарии2
Гость18.06.16 07:18

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Гость18.06.16 05:38

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