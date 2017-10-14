Сладкоежкам на заметку: 5 вкусных кремов для тортов

Крем представляет собой объемную массу, традиционно приготовленную из взбитого белка, сливок, сметаны, масла, сахара. Это не значит, что в креме не должны присутствовать другие продукты. Например, совершенно спокойно можно добавить такой ингредиент, как желатин, и получить еще более воздушную кремовую массу.

По сути выделяют пять основных видов кремов: белковый, сливочный, сметанный, масляный и заварной. Разбираемся, что есть что и к какому торту какой крем подойдет лучше всего.