Сладкоежкам на заметку: 5 вкусных кремов для тортов

Крем представляет собой объемную массу, традиционно приготовленную из взбитого белка, сливок, сметаны, масла, сахара. Это не значит, что в креме не должны присутствовать другие продукты. Например, совершенно спокойно можно добавить такой ингредиент, как желатин, и получить еще более воздушную кремовую массу.
По сути выделяют пять основных видов кремов: белковый, сливочный, сметанный, масляный и заварной. Разбираемся, что есть что и к какому торту какой крем подойдет лучше всего.
Наверняка у каждой хозяйки найдется немало секретов и рецептов приготовления кремовой массы, с помощью которой можно создавать разнообразные затейливые узоры и украшения. Это, пожалуй, самый простой продукт, который, однако, имеет один большой недостаток: он очень быстро портится и при неправильном хранении может вызвать различные неприятные заболевания.
Но если правильно соблюдать рецептуру, технологию приготовления и условия хранения, тогда можно получить невероятно нежные и оригинальные кремы, которые сделают ваш десерт еще вкуснее и аппетитнее.
Главное – помнить, что срок хранения десертов с кремом в холодильнике составляет не больше 36 часов, поэтому кремовую массу лучше готовить непосредственно перед употреблением. Конечно, это не касается тех рецептов, где необходимо закладывать дополнительное время для лучшей пропитки коржей.