Тайсон, Толстой и другие знаменитые вегетарианцы

Мясо по-французски или салат из авокадо и пророщенной пшеницы? Woman's Day представляет 10 историй известных людей, которым по вкусу второе. И не только по вкусу...

Майк Тайсон

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«Вы, наверное, удивитесь, что я вегетарианец?» – говорит Тайсон. Да, Майк, глядя на тебя, люди думают, что ты на завтрак, обед и ужин ешь стейки с кровью. Но, вопреки расхожему мнению, знаменитому боксеру не требуется мяса, чтобы быть в форме. А ведь, к слову, Майк – обладатель мировых рекордов, которые до сих пор никому не удалось побить. На то, чтобы отказаться от мяса, спортсмена сподвигла любовь к голубям. Да, тяжело есть тех, кого любишь! Тайсон считает, что у этих птиц самое большое сердце, и защищая именно голубей, боксер впервые ввязался в драку. Новый образ жизни привел Тайсона и к новым для него идеям. Он так проникся философией вегетарианства, что создал собственный проект на канале AnimalPlanet. Тяжело представить, что этот тот самый парень, откусывавший своим соперникам уши и угрожавший съесть их детей на ужин? Теперь-то у Майка трапезы «попроще» – овощной салат да смузи. Однако кроме красивой версии прихода к вегетарианству у Тайсона были и куда более трагические мотивы переосмыслить свою жизнь. После ухода из профессионального бокса он располнел с 98 кг до 160, а вскоре трагически погибла его четырехлетняя дочь. «Мне не хотелось жить, я чувствовал, что умираю – как морально, так и физически», – признавался боксер Опре Уинфри. Как утверждает боксер, вегетарианство в буквальном смысле вдохнуло в него жизнь, а также обратило к иным ценностям: «Я не хочу больше ничего, что может вызвать во мне ярость. Никакого мяса. Я хочу быть хорошим человеком, а быть им гораздо сложнее, чем хорошим боксером». К слову, другой спортсмен, знаменитый бодибилдер Билл Перл, не ел ни мяса, ни рыбы, чтобы «построить» свое тело, которое, кстати, стало настоящей легендой. Одно только звание «Мистер Вселенная» ему присваивали несколько раз. Билл – автор шести книг по бодибилдингу и фитнесу. Белок, который содержится в мясе, Перл предлагает заменять зернобобовыми, молочными продуктами и яйцами: «Люди считают, что мясо и рыба – база для наращивания мускулатуры. Я взял и разбил этот миф».

Пол Маккартни

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Пол, пожалуй, один из самых известных вегетарианцев среди знаменитостей. Именно ему принадлежит высказывание: «Если бы на мясокомбинатах были стеклянные стены, все стали бы вегетарианцами». Вместе с женой Линдой он практикует вегетарианство уже третий десяток лет. «Не ешь ничего, что не может двигаться» – вот девиз музыканта. Отказаться от мяса Полу и Линде помог случай. Они обедали на одной ферме в Шотландии. На обед был барашек, а рядом паслись точно такие же барашки. Сопоставление настолько поразило пару, что они решили отказаться от мяса. Впоследствии они провели сопоставление и выяснили, что белок, необходимый организму, содержится не только в мясе. «Обычно на обед мы ели отбивные с жареным картофелем или бифштекс с горошком, – рассказывает Пол. – Так я питался всю жизнь. Когда мы стали вегетарианцами, Линда постепенно стала заменять мясные блюда пирожками из сыра или спагетти. Она также сама придумывала различные вегетарианские блюда. Скоро мы перестали замечать, что не едим мяса. Через какое-то время мы обнаружили, что в супермаркетах продается большое количество вегетарианских блюд, готовых к употреблению. С тех пор у нас не возникает проблем, что приготовить на обед. Мы просто едим, к примеру, вегетарианские сосиски с приправой из томатов и яйца».

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Брэд Питт

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Актер категорически против мяса. Кстати, а вот его законная супруга Анджелина не прочь полакомиться бифштексом. Из-за этого в семье даже возникают споры – актриса уверяет, что была вегетарианкой и это ее чуть не убило. «Я не получала достаточно пищи», – говорит Джоли. Но Брэд твердо стоит на своем – поговаривают, что он даже смотреть не может, как кто-то ест мясные продукты. В общем, на дух его не переносит. Что касается воспитания детей, то единой «мясной» политики пара не придерживается. Кстати, возможно, именно вегетарианство вдохновило Питта на кулинарию – актер начал экспериментировать на кухне. Еще бы, когда жена – мясоед! Например, Джейми Оливер, известный британский шеф-повар, научил своего друга Брэда нескольким рецептам, разумеется, вегетарианским.

Натали Портман

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Девушка стала вегетарианкой еще в 8 лет. Причиной тому стала своего рода травма. В этом юном возрасте будущая звезда увидела демонстрацию хирургического лазера на цыпленке во время медицинской конференции, на которую пришла с отцом. С тех пор Натали прекратила есть мясо, а с возрастом отказалась от всех продуктов животного происхождения. Это означает, что Портман – строгая вегетарианка, то есть веган. Исключение актриса сделала только во время беременности – и то стала есть лишь яйца и масло. Артистка объяснила это тем, что чувствовала, что эти продукты необходимы ребенку. За права животных Натали борется и другими способами: не носит кожу и мех и даже выпустила собственную коллекцию одежды из искусственных материалов. К слову, популярная актриса – обладательница не только «Оскара», но и степени бакалавра по психологии Гарвардского университета.

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Джаред Лето

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В свои года актер и музыкант выглядит лет на 30. Ну посмотрите сами! Может, гены, а может, и то, что уже больше 20 лет он строгий вегетарианец. Кстати, сам Джаред видит причину своей неувядающей красоты именно в здоровом образе жизни. И даже алкоголь – это не про него! Как говорит актер, у него много недостатков, но не любовь к спиртному. «Было время, когда перед шоу мы приносили в жертву коз, но с тех пор как все участники группы 30 Seconds to Mars стали строгими вегетарианцами, мы заменили их на тофу», – рассказывает Лето. Кстати, PETA, крупнейшая в мире зоозащитная организация, признала актера самым сексуальным вегетарианцем в мире. Интересно, что для того, чтобы вжиться в роль в киноленте «Александр», актер согласился некоторое время есть тунца.

Леонардо Ди Каприо

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Голливудский актер давно славится своими действиями в поддержку животных – он основал Международный фонд защиты животных. И дело Лео поддерживает не только миллионами, но и собственными примером. Ди Каприо – вегетарианец. По его признанию, он с детства очень любил животных, и все мучения над ними вызывали у него глубокое сострадание. Лео вырос, и ничего не изменилось – теперь он один из самых ярых защитников животных. Кстати, из своей любви к живым существам актер хотел стать океанографом, но, видимо, вовремя понял, что реальную помощь принесут только голливудские гонорары, и подался в актеры. Впрочем, об экологических проблемах Леонардо тоже успел снять документальные фильмы – «Глобальное предупреждение» и «Планета воды». Также артист приобрел остров в Карибском море, у берегов Белиза, чтобы создать там экокурорт. На этом острове площадью 42 гектара Леонардо построит виллы с индивидуальными пляжами для богатых любителей экотуризма, которые хотят убежать от городского шума и побыть наедине с райской природой. Девиз актера по жизни – «В жизни есть то, что важнее меня».

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Моби

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Известный музыкант утверждает, что он вегетарианец с 1980-х годов. «Вы могли бы глядеть животному в глаза и сказать ему: «Мой аппетит более важен, чем твое страдание?» – говорит Моби. Кстати, он не осуждает мясоедов, но в отличие от других известных идей очень аргументированно объясняет свой выбор. Например, Моби даже составил список причин, почему он – вегетарианец. Вот несколько из них. 1. Я люблю животных и убежден, что вегетарианская диета уменьшает их страдания. 2. Животные – чувствительные создания, обладающие своей волей и желаниями, поэтому в высшей степени несправедливо подвергать их насилию только из-за того, что мы можем это делать. 3. Медицина накопила достаточно фактов, показывающих, что диета, сконцентрированная на животных продуктах, оказывает отрицательное воздействие на здоровье человека. Как уже неоднократно было доказано, она способствует возникновению раковых опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает ожирение, импотенцию, диабет и т.п. 4. Вегетарианская диета экономически более эффективна, чем диета на основе животных продуктов. Под этим я понимаю тот факт, что простым зерном можно накормить больше человек, нежели, скормив это же зерно скоту и затем, забив скот, накормить мясом. В мире, где масса людей еще умирает от голода, преступно использовать зерно на откорм скота, а не на сохранение жизни голодающих. 5. Откорм скота на фермах наносит значительный вред окружающей среде. Так, отходы с ферм часто попадают в сточные воды, отравляя питьевую воду и загрязняя близлежащие водоемы – озера, реки, ручьи и даже моря.

Томас Эдисон

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Да, и он. Кстати, гениальный американский изобретатель – автор 1093 патентов в США и 3000 в других странах, такого количества не получал больше ни один человек. Свою позицию ученый объяснял так: «Я вегетарианец и противник алкоголя потому, что я могу найти лучшее применение своему уму».

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Леонардо да Винчи

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Вы удивитесь, но в эпоху Средневековья мясоедение тоже было не таким уж повсеместным. Леонардо да Винчи, например, с детства был убежденным вегетарианцем. «С ранних лет я избегал есть мясо и верю, что настанет время, когда люди, подобные мне, будут смотреть на убийство животного так, как они теперь смотрят на убийство человека. Если человек стремится к свободе, почему он птиц и зверей держит в клетках? Человек воистину царь зверей, ведь он жестоко истребляет их. Мы живем, умерщвляя других. Мы ходячие кладбища!» – такая запись в дневниках художника и мыслителя сохранилась до наших дней.

Лев Толстой

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Писатель стал приверженцем вегетарианской диеты в возрасте 50 лет. Смена образа жизни в первую очередь была связана с тем, что Толстой продолжал заниматься философскими поисками. Кстати, именно в этот период из-под пера Льва Николаевича вышла «Анна Каренина», в которой как раз и прослеживается линия повествования о нравственности и этике человеческих отношений. Толчком к отказу от мяса, как это зачастую и происходит, послужил случай, когда Толстой побывал на тульской бойне. Увиденное настолько поразило писателя, что впоследствии он долго не мог себе простить, что не остановил мясника, сначала на его глазах убившего быка, а потом содравшего с него шкуру. Неизгладимое впечатление на Толстого произвело то, что после убийства тело животного еще пульсировало, а из глаз скатывались горошины слез. Позже Лев Николаевич планомерно изучил вопрос, а уже в своих творческих работах высказал мысль о том, что смысл и основной принцип вегетарианства заключается в отсутствии любого насилия. «Итак, большой обеденный стол семейства Толстых разделился на две половины. Очевидцы могли наблюдать следующую картину. Во главе стола сидела Софья Андреевна Толстая, которая не разделяла взгляды о вегетарианстве. По правую руку от Софьи Андреевны сидел Лев Николаевич и с ним вместе те, кто не ел мясного. И на ту сторону стола подавались вегетарианские блюда. В комнате Софьи Андреевны сохранилась книжечка, в которую она записывала меню для повара. Вегетарианские блюда были следующие: щи, картофельный суп, различные каши – гречневая, манная, на грибном бульоне или на молоке. Овсяную кашу, как писал Толстой в одном из писем на тему питания, он ел дважды в день – горячую овсяную кашу. Здесь же присутствует и крупеник, и фаршированный кочан капусты, и салат из помидоров, и пельмени с яйцами, луком и рисом», – рассказывает научный сотрудник яснополянского музея-усадьбы Л.Н. Толстого Зинаида Михайловна Богачева.

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