Не только хлеб, но и зрелища: 11 самых необычных ресторанов

Представляем самые удивительные рестораны мира, где стоит побывать хотя бы однажды. И если вы планируете свою поездку в одну из этих стран, тогда вам точно нужно заглянуть в эти заведения. Даже просто ради любопытства.

Если вы в самых смелых своих фантазиях представляли, как будете ужинать со своим избранником в полной темноте или делить трапезу с жирафами или даже львами, тогда смотрите нашу подборку и выбирайте ресторан, в который отправитесь в следующий раз.

Ресторан «Giraffe Manor», Лангата, Кения

Фото: www.thesafaricollection.com

Любителям дикой природы советуем отправляться прямиком в Кению. Именно там находятся питомник Giraffe Centre и удивительный ресторан, куда наведываются жирафы. Да-да! Эти милые животные приходят точно по часам и никогда не пропускают время завтрака в надежде получить щедрую порцию угощения.

Ресторан «Grotta Palazzese», Апулия, Италия

Фото: www.grottapalazzese.it

Если трапеза в окружении диких животных вам не по душе, да и от людей вы стараетесь держаться подальше, тогда отправляйтесь в Италию. В южном городе Апулия прямо в гроте на скале находится ресторан, откуда открывается потрясающий вид на Адриатическое море.

Ресторан «Alif Dhaal Atoll», Мальдивы

Фото: www.hilton.ru

Не хотите наблюдать за морем издалека, а мечтаете оказаться в подводных глубинах? Тогда отправляйтесь в первый подводный ресторан в мире, расположенный на глубине около 5 метров. Одновременно здесь могут находиться лишь 14 человек, поэтому позаботиться о столике лучше заранее.

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Ресторан «Ali Barbour’s Cave», Кения

Фото: www.alibarbours.co

Но если уж вы добрались до Кении, тогда загляните в этот ресторан, расположенный в самой настоящей пещере. Именно тут можно почувствовать себя первобытным человеком и представить, как жили в этих самых пещерах люди.

Паб «Зеленый Дракон» в Хоббитоне, Новая Зеландия

Фото: @GreenDragonHobbiton

Поклонникам трилогии «Властелин колец» наверняка придется по душе это заведение, названное в честь одноименного трактира, в котором отдыхали Фродо Бэггинс с друзьями. Помимо наслаждения тематическим интерьером, здесь можно отведать оригинальные напитки и блюда.

Ресторан «The Rock» в Занзибаре, Танзания

Фото: www.therockrestaurantzanzibar.com

Это место не зря называют «Скала». Оно находится на вершине скалы в отдаленности от пляжа Мичанви Пингве. Сюда не заходят назойливые туристы, и посетителей тут не так много, но потрясающий вид на Индийский океан компенсирует недостачу общения, если вдруг вы заскучаете.

Бар «Hr Giger Museum Bar», Грюйер, Швейцария

Фото: www.hrgiger.com

Это инопланетное заведение принадлежит музею швейцарского художника Ханса Рудольфа Гигера – создателя образа Чужих в одноименном голливудском фильме. Поэтому если вам хочется чего-то эдакого, то милости просим заглянуть туда, где потолки состоят из переплетенных позвоночников, эмбрионы вылезают из стен, а стулья напоминают неких инопланетных существ.

Ресторан «Tsavo Lion», Бали

Фото: www.marariversafarilodge.com

Если вы заглянете в этот ресторан, то завтрак с жирафами покажется вам детским лепетом! А все потому, что вы заказываете ваш ужин, а на вас голодными глазами смотрят дикие животные… Правда, тигры и львы, конечно, огорожены стеклом и не доставят неудобств посетителям ресторана, но нервы пощекотать могут.

Ресторан «El Diabolo», Лансароте, Испания

Фото: @eldiablorestaurant

Тем, кому дикие звери нипочем, советуем пощекотать себе нервы другим способом и отправиться в ресторан «Дьявол», расположенный на испанском острове Ланзарот, что к северо-западу от Марокко. Мало того, что заведение находится в необычном месте, так еще и пища здесь готовится не на плите, а прямо в жерле вулкана.

Ресторан «Prison Of Fire», Тяньцзинь, Китай

Фото: @prisonoffire

Ваша половинка вела себя плохо и доставляла вам много хлопот? Пригласите избранника на свидание в это заведение, где можно почувствовать себя настоящим заключенным. Непередаваемые ощущения.

Ресторан «Phu Nhuan’s Café Babo», Сайгон, Вьетнам

Фото: @phunhuanscafebabo

Если львы, жирафы и вулкан – не ваша история, тогда можно посетить это кафе и выпить чашечку кофе в окружении рептилий. А если повезет, то даже поиграть с этими зверюшками, которые демонстративно передвигаются прямо по столам и оживляют любую трапезу.

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