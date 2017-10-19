Не только хлеб, но и зрелища: 11 самых необычных ресторанов

Если вы в самых смелых своих фантазиях представляли, как будете ужинать со своим избранником в полной темноте или делить трапезу с жирафами или даже львами, тогда смотрите нашу подборку и выбирайте ресторан, в который отправитесь в следующий раз.
Ресторан «Giraffe Manor», Лангата, Кения
Любителям дикой природы советуем отправляться прямиком в Кению. Именно там находятся питомник Giraffe Centre и удивительный ресторан, куда наведываются жирафы. Да-да! Эти милые животные приходят точно по часам и никогда не пропускают время завтрака в надежде получить щедрую порцию угощения.
Ресторан «Grotta Palazzese», Апулия, Италия
Если трапеза в окружении диких животных вам не по душе, да и от людей вы стараетесь держаться подальше, тогда отправляйтесь в Италию. В южном городе Апулия прямо в гроте на скале находится ресторан, откуда открывается потрясающий вид на Адриатическое море.
Ресторан «Alif Dhaal Atoll», Мальдивы
Не хотите наблюдать за морем издалека, а мечтаете оказаться в подводных глубинах? Тогда отправляйтесь в первый подводный ресторан в мире, расположенный на глубине около 5 метров. Одновременно здесь могут находиться лишь 14 человек, поэтому позаботиться о столике лучше заранее.
- Подробнее
Ресторан «Ali Barbour’s Cave», Кения
Но если уж вы добрались до Кении, тогда загляните в этот ресторан, расположенный в самой настоящей пещере. Именно тут можно почувствовать себя первобытным человеком и представить, как жили в этих самых пещерах люди.
Паб «Зеленый Дракон» в Хоббитоне, Новая Зеландия
Поклонникам трилогии «Властелин колец» наверняка придется по душе это заведение, названное в честь одноименного трактира, в котором отдыхали Фродо Бэггинс с друзьями. Помимо наслаждения тематическим интерьером, здесь можно отведать оригинальные напитки и блюда.
Ресторан «The Rock» в Занзибаре, Танзания
Это место не зря называют «Скала». Оно находится на вершине скалы в отдаленности от пляжа Мичанви Пингве. Сюда не заходят назойливые туристы, и посетителей тут не так много, но потрясающий вид на Индийский океан компенсирует недостачу общения, если вдруг вы заскучаете.
Бар «Hr Giger Museum Bar», Грюйер, Швейцария
Это инопланетное заведение принадлежит музею швейцарского художника Ханса Рудольфа Гигера – создателя образа Чужих в одноименном голливудском фильме. Поэтому если вам хочется чего-то эдакого, то милости просим заглянуть туда, где потолки состоят из переплетенных позвоночников, эмбрионы вылезают из стен, а стулья напоминают неких инопланетных существ.
Ресторан «Tsavo Lion», Бали
Если вы заглянете в этот ресторан, то завтрак с жирафами покажется вам детским лепетом! А все потому, что вы заказываете ваш ужин, а на вас голодными глазами смотрят дикие животные… Правда, тигры и львы, конечно, огорожены стеклом и не доставят неудобств посетителям ресторана, но нервы пощекотать могут.
Ресторан «El Diabolo», Лансароте, Испания
Тем, кому дикие звери нипочем, советуем пощекотать себе нервы другим способом и отправиться в ресторан «Дьявол», расположенный на испанском острове Ланзарот, что к северо-западу от Марокко. Мало того, что заведение находится в необычном месте, так еще и пища здесь готовится не на плите, а прямо в жерле вулкана.
Ресторан «Prison Of Fire», Тяньцзинь, Китай
Ваша половинка вела себя плохо и доставляла вам много хлопот? Пригласите избранника на свидание в это заведение, где можно почувствовать себя настоящим заключенным. Непередаваемые ощущения.
Ресторан «Phu Nhuan’s Café Babo», Сайгон, Вьетнам
Если львы, жирафы и вулкан – не ваша история, тогда можно посетить это кафе и выпить чашечку кофе в окружении рептилий. А если повезет, то даже поиграть с этими зверюшками, которые демонстративно передвигаются прямо по столам и оживляют любую трапезу.
- Подробнее
- Подробнее