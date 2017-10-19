ГлавнаяДомКухни мира

Не только хлеб, но и зрелища: 11 самых необычных ресторанов

Представляем самые удивительные рестораны мира, где стоит побывать хотя бы однажды. И если вы планируете свою поездку в одну из этих стран, тогда вам точно нужно заглянуть в эти заведения. Даже просто ради любопытства.

Если вы в самых смелых своих фантазиях представляли, как будете ужинать со своим избранником в полной темноте или делить трапезу с жирафами или даже львами, тогда смотрите нашу подборку и выбирайте ресторан, в который отправитесь в следующий раз.

Ресторан «Giraffe Manor», Лангата, Кения

Фото: www.thesafaricollection.com

Любителям дикой природы советуем отправляться прямиком в Кению. Именно там находятся питомник Giraffe Centre и удивительный ресторан, куда наведываются жирафы. Да-да! Эти милые животные приходят точно по часам и никогда не пропускают время завтрака в надежде получить щедрую порцию угощения.

Ресторан «Grotta Palazzese», Апулия, Италия

Фото: www.grottapalazzese.it

Если трапеза в окружении диких животных вам не по душе, да и от людей вы стараетесь держаться подальше, тогда отправляйтесь в Италию. В южном городе Апулия прямо в гроте на скале находится ресторан, откуда открывается потрясающий вид на Адриатическое море.

Ресторан «Alif Dhaal Atoll», Мальдивы

Фото: www.hilton.ru

Не хотите наблюдать за морем издалека, а мечтаете оказаться в подводных глубинах? Тогда отправляйтесь в первый подводный ресторан в мире, расположенный на глубине около 5 метров. Одновременно здесь могут находиться лишь 14 человек, поэтому позаботиться о столике лучше заранее.

Вы чьих будете? 10 блюд, придуманных простыми людьми
  • Подробнее

Ресторан «Ali Barbour’s Cave», Кения

Фото: www.alibarbours.co

Но если уж вы добрались до Кении, тогда загляните в этот ресторан, расположенный в самой настоящей пещере. Именно тут можно почувствовать себя первобытным человеком и представить, как жили в этих самых пещерах люди.

Паб «Зеленый Дракон» в Хоббитоне, Новая Зеландия

Фото: @GreenDragonHobbiton

Поклонникам трилогии «Властелин колец» наверняка придется по душе это заведение, названное в честь одноименного трактира, в котором отдыхали Фродо Бэггинс с друзьями. Помимо наслаждения тематическим интерьером, здесь можно отведать оригинальные напитки и блюда.

Ресторан «The Rock» в Занзибаре, Танзания

Фото: www.therockrestaurantzanzibar.com

Это место не зря называют «Скала». Оно находится на вершине скалы в отдаленности от пляжа Мичанви Пингве. Сюда не заходят назойливые туристы, и посетителей тут не так много, но потрясающий вид на Индийский океан компенсирует недостачу общения, если вдруг вы заскучаете.

Бар «Hr Giger Museum Bar», Грюйер, Швейцария

Фото: www.hrgiger.com

Это инопланетное заведение принадлежит музею швейцарского художника Ханса Рудольфа Гигера – создателя образа Чужих в одноименном голливудском фильме. Поэтому если вам хочется чего-то эдакого, то милости просим заглянуть туда, где потолки состоят из переплетенных позвоночников, эмбрионы вылезают из стен, а стулья напоминают неких инопланетных существ.

Ресторан «Tsavo Lion», Бали

Фото: www.marariversafarilodge.com

Если вы заглянете в этот ресторан, то завтрак с жирафами покажется вам детским лепетом! А все потому, что вы заказываете ваш ужин, а на вас голодными глазами смотрят дикие животные… Правда, тигры и львы, конечно, огорожены стеклом и не доставят неудобств посетителям ресторана, но нервы пощекотать могут.

Ресторан «El Diabolo», Лансароте, Испания

Фото: @eldiablorestaurant

Тем, кому дикие звери нипочем, советуем пощекотать себе нервы другим способом и отправиться в ресторан «Дьявол», расположенный на испанском острове Ланзарот, что к северо-западу от Марокко. Мало того, что заведение находится в необычном месте, так еще и пища здесь готовится не на плите, а прямо в жерле вулкана.

Ресторан «Prison Of Fire», Тяньцзинь, Китай

Фото: @prisonoffire

Ваша половинка вела себя плохо и доставляла вам много хлопот? Пригласите избранника на свидание в это заведение, где можно почувствовать себя настоящим заключенным. Непередаваемые ощущения.

Ресторан «Phu Nhuan’s Café Babo», Сайгон, Вьетнам

Фото: @phunhuanscafebabo

Если львы, жирафы и вулкан – не ваша история, тогда можно посетить это кафе и выпить чашечку кофе в окружении рептилий. А если повезет, то даже поиграть с этими зверюшками, которые демонстративно передвигаются прямо по столам и оживляют любую трапезу.

Устрицы и фуа-гра: еда бедняков, которая стала деликатесом
  • Подробнее
США – суп гамбо, Франция – пончики бенье: меню разных стран
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#рестораны#удивительные места планеты#национальная кухня
19 октября 2017Светлана Иванова
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет