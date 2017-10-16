Не только выпечка! Как еще можно использовать соду

Если вы думали, что сода походит только для приготовления пищи, тогда смотрите наш материал. Мы расскажем, как еще можно применить этот универсальный продукт в домашних условиях.

Это универсальное вещество, которое наверняка есть в каждом доме. Примечательно, что сода была известна еще 1,5—2 тысячи лет назад, так, например в Древнем Египте ее добывали из озер и активно использовали в кулинарии и медицине. Даже современные хозяйки всегда держат под рукой это недорогое средство и применяют его как разрыхлитель для выпечки или же в качестве чистящего средства бытовых предметов в хозяйстве. Однако сода обладает и другими полезными свойствами, о которых мы и расскажем.

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1. При помощи соды можно очистить овощи и фрукты. Причем удаляются не только видимые загрязнения, но и вредные химические вещества, которые могут оставаться на кожуре. Необходимо лишь растворить 1−2 ч.л. соды в воде и промыть продукты. Затем сполоснуть кипяченой водой. Также это средство поможет избавиться от неприятной кислоты. Хватит одной щепотки соды на килограмм фруктов. Тогда при приготовлении пирога вы можете добавить меньше сахара. 2. Чтобы капуста или бобовые сварились быстрее и сохранили свои питательные свойства, необходимо в воду добавить 1 ч.л. соды. 3. Хотите улучшить вкус чая или кофе и сделать их более ароматными? Это возможно, если горячий напиток готовить из кипятка, в котором предварительно растворили 1 ч.л. соды. 4. Сода даже может помочь легко справиться с куриным яйцом. При варке необходимо в воду добавить ½ чайной ложки соды, и тогда снять скорлупу с вареных яиц станет намного проще. 5. Чтобы шпинат, брюссельская капуста и другие зеленые овощи сохранили свой цвет при варке, необходимо в воду добавить 1 ч.л. соды.

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6. Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, необходимо 2 ст. л. соды насыпать в емкость (можно использовать блюдце) и оставить в холодильнике на несколько дней. 7. Если вы хотите устранить неприятный запах изо рта, тогда растворите пищевую соду в воде и делайте регулярные полоскания. Это поможет снизить кислотность во рту и не позволит бактериям размножаться на языке. 8. Пищевая сода, кстати, также поможет избавиться от неприятного запаха пота. Бактерии, скопившиеся в области подмышек, выделяют специфический запах, и чтобы от него избавиться, необходимо натирать содой чистую сухую кожу. 9. Чтобы принятие ванны было не только приятным, но и полезным, можно в теплую воду добавить полстакана пищевой соды. Это сделает вашу кожу мягче и оставит ощущение гладкости. 10. А если чуть-чуть соды добавить в шампунь, то можно восстановить чувствительную кожу головы. 11. Не лишним будет добавить немного соды в гель или молочко для тела, а затем массирующими движениями нанести средство на кожу и смыть, Это поможет избавиться от прыщей, снять воспаление и сделает кожу более гладкой. 12. У вас часто появляются мозоли и натоптыши? Тогда растворите 3 ст.л. соды в 1−1,5 л. теплой воды, опустите в этот раствор ноги, подержите 15 минут и аккуратно обработайте мозоли пемзой. После данной процедуры необходимо нанести питательный крем на кожу. 13. Сода также поможет успокоить зуд от укусов комаров. Для начала необходимо приготовить раствор. 1 ст.л. соды растворить в 0,5 л воды, затем нанести средство на место укуса, оставить на несколько минут и аккуратно смыть теплой водой. 14. Если вас замучил кашель, тогда можно попробовать 1 ч.л. соды растворить в кипящем молоке, добавить немного меда и принимать это средство на ночь. Это поможет смягчить кашель и избавиться от мокроты. Тем, кто терпеть не может кипяченое молоко, можем посоветовать вместо этого попробовать специальную ингаляцию. Залейте в чайник горячую воду, добавьте чуть-чуть соды. Когда вода в чайнике закипит, на носик можно надеть специальный конус (из бумаги) и подышать над паром 15 минут. Не прислоняйтесь слишком близко, чтобы не обжечься!

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