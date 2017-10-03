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Продукты октября: 8 сезонных деликатесов

На октябрьском столе найдется место для полезных корнеплодов, итальянской пасты, дичи, граната и сухофруктов. Читайте о полезных свойствах этих продуктов и выбирайте понравившиеся рецепты.
Польза капусты
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Свекла

Прелесть этого яркого корнеплода в том, что он сохраняет все свои полезные свойства в любом виде, как бы вы свеклу ни готовили: хоть в борще, хоть в винегрете. Свеклу варят, едят сырой в составе салата, давят из нее сок, маринуют и даже готовят джем. Самая сладкая и сочная – свекла, запеченная в фольге.

Пользы этому корнеплоду не занимать: в нем масса витаминов (А, С, В, Е, Р, РР и других) и металлов (железа, магния, калия, кальция, молибдена). По содержанию йода свекла превосходит все овощи и фрукты. Она чрезвычайно полезна для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Свежий свекольный сок отлично понижает давление и снимает мышечное утомление, а содержащийся в свекле бетанин препятствует образованию злокачественных опухолей.

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3 октября 2017Лидия Бухаркина
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