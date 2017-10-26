ГлавнаяДомКухни мира

Сладкий ноябрь: клюква, хурма и тыква

Какой радости от жизни можно ждать в ноябре? Конечно, в смысле изобилия сезонных продуктов ноябрю далеко до весенних и летних месяцев, да и по части общей радости он явно не сравнится с периодом новогодних каникул, например. Но мертвым месяцем его точно не назовешь: как и летом, в это время самые эффективные антидепрессанты, помогающие справиться с осенней хандрой, нетрудно отыскать в продуктовом магазине.

Чечевица: просто и питательно одновременно

Чечевица рецепты
Фото: Getty Images

Королева средиземноморской диеты, пожалуй, главный продукт, на который стоит обратить внимание в холода. Она питательна, но вместе с тем не так банальна, как рис или гречка, готовится просто, да и стоит вполне бюджетно.

Покупая чечевицу, нужно обратить внимание на два момента: размер и цвет. Чем мельче зерно, тем продукт качественнее. Что же касается цвета, то от него зависит время приготовления. Быстрее всего готовится красная мелкая чечевица: чтобы сварить ее, нужно около 20 минут. С зеленой же придется повозиться минимум минут 40, а то и целый час. В любом случае, какой бы сорт вы ни выбрали, технология приготовления одинакова: высыпаем чечевицу в большую кастрюлю, заливаем стаканом красного вина, добавляем бульон, чтобы он полностью покрывал бобы, и варим до полной мягкости, подливая бульон или горячую воду по мере необходимости. Готовую чечевицу обязательно заправим хорошим оливковым маслом и пригоршней рубленых листьев кориандра. Еще один рецепт с чечевицей против сезонной депрессии – суп из чечевицы с яблоками.

Тыква: соусы, пироги и рагу

Тыква рецепты
Фото: Getty Images

Разумеется, тыква в первую очередь становится актуальной в связи с празднованием Хэллоуина. Но и после 31 октября забывать о ней не стоит: сезон рыжих продолжается практически до начала декабря, а хранить целые тыквы можно и вовсе хоть всю зиму, поэтому запастись парочкой экземпляров точно стоит. О том же, насколько тыква универсальна в гастрономическом смысле, кажется, уже сказано даже больше, чем нужно: она идеальна и в виде пюре – в супах, и в пироге, и как компонент тажина, рататуя, соуса к пасте или овощного рагу. А еще тыкву можно мариновать. В общем, как минимум до Нового года вы с ней точно не соскучитесь!

Блюда из тыквы: самые вкусные рецепты
  • Перейти к блюду

Хурма: лучший способ себя порадовать

Хурма как выбрать
Фото: Getty Images

Если предыдущие участники списка сезонных ноябрьских и декабрьских продуктов отвечают скорее за питательность, то хурма – точно наилучший способ себя порадовать. Как бы парадоксально это ни звучало, сезон хурмы начинается аккурат с первыми заморозками. Что, согласитесь, является вполне весомым аргументом, помогающим с ними смириться. Если вам по какой-то причине надоест поглощать хурму саму по себе, в свежем виде, попробуйте сочетать хурму с салатным миксом, тыквенными семечками и козьим сыром. Заправить такой салат можно практически любой из классических заправок: оливковым маслом, бальзамиком или даже просто смесью лимонного сока с медом.

Клюква: витаминные рекорды

Клюква рецепты
Фото: Getty Images

Несмотря на то что фактическое время сбора клюквы – все-таки сентябрь, а не ноябрь, обратить на нее самое пристальное внимание стоит именно сейчас. Собранные в сентябре ягоды продаются в замороженном виде, но даже так бьют все рекорды по содержанию витамина С и антиоксидантов. Главное – правильно разморозить клюкву. Если вы планируете пустить клюкву на сосус (с медом и корицей – отличный вариант к запеченному мясу), размораживать ягоды не нужно: их стоит выкладывать в уже кипящую воду или сироп. То же самое касается добавления клюквы в овощное рагу. А в случае с начинкой для пирога ягоды клюквы стоит вынуть из морозилки заранее и дать им полностью разморозиться естественным путем; на это уйдет 1–2 часа, в зависимости от объема.

Им точно можно? Любимые блюда знаменитых моделей
  • Подробнее
Вы чьих будете? 10 блюд, придуманных простыми людьми
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#рецепты#чечевица#тыква#хурма#клюква
26 октября 2017
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет