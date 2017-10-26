Сладкий ноябрь: клюква, хурма и тыква

Какой радости от жизни можно ждать в ноябре? Конечно, в смысле изобилия сезонных продуктов ноябрю далеко до весенних и летних месяцев, да и по части общей радости он явно не сравнится с периодом новогодних каникул, например. Но мертвым месяцем его точно не назовешь: как и летом, в это время самые эффективные антидепрессанты, помогающие справиться с осенней хандрой, нетрудно отыскать в продуктовом магазине.

Чечевица: просто и питательно одновременно

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Королева средиземноморской диеты, пожалуй, главный продукт, на который стоит обратить внимание в холода. Она питательна, но вместе с тем не так банальна, как рис или гречка, готовится просто, да и стоит вполне бюджетно. Покупая чечевицу, нужно обратить внимание на два момента: размер и цвет. Чем мельче зерно, тем продукт качественнее. Что же касается цвета, то от него зависит время приготовления. Быстрее всего готовится красная мелкая чечевица: чтобы сварить ее, нужно около 20 минут. С зеленой же придется повозиться минимум минут 40, а то и целый час. В любом случае, какой бы сорт вы ни выбрали, технология приготовления одинакова: высыпаем чечевицу в большую кастрюлю, заливаем стаканом красного вина, добавляем бульон, чтобы он полностью покрывал бобы, и варим до полной мягкости, подливая бульон или горячую воду по мере необходимости. Готовую чечевицу обязательно заправим хорошим оливковым маслом и пригоршней рубленых листьев кориандра. Еще один рецепт с чечевицей против сезонной депрессии – суп из чечевицы с яблоками.

Тыква: соусы, пироги и рагу

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Разумеется, тыква в первую очередь становится актуальной в связи с празднованием Хэллоуина. Но и после 31 октября забывать о ней не стоит: сезон рыжих продолжается практически до начала декабря, а хранить целые тыквы можно и вовсе хоть всю зиму, поэтому запастись парочкой экземпляров точно стоит. О том же, насколько тыква универсальна в гастрономическом смысле, кажется, уже сказано даже больше, чем нужно: она идеальна и в виде пюре – в супах, и в пироге, и как компонент тажина, рататуя, соуса к пасте или овощного рагу. А еще тыкву можно мариновать. В общем, как минимум до Нового года вы с ней точно не соскучитесь!

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Хурма: лучший способ себя порадовать

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Если предыдущие участники списка сезонных ноябрьских и декабрьских продуктов отвечают скорее за питательность, то хурма – точно наилучший способ себя порадовать. Как бы парадоксально это ни звучало, сезон хурмы начинается аккурат с первыми заморозками. Что, согласитесь, является вполне весомым аргументом, помогающим с ними смириться. Если вам по какой-то причине надоест поглощать хурму саму по себе, в свежем виде, попробуйте сочетать хурму с салатным миксом, тыквенными семечками и козьим сыром. Заправить такой салат можно практически любой из классических заправок: оливковым маслом, бальзамиком или даже просто смесью лимонного сока с медом.

Клюква: витаминные рекорды

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Несмотря на то что фактическое время сбора клюквы – все-таки сентябрь, а не ноябрь, обратить на нее самое пристальное внимание стоит именно сейчас. Собранные в сентябре ягоды продаются в замороженном виде, но даже так бьют все рекорды по содержанию витамина С и антиоксидантов. Главное – правильно разморозить клюкву. Если вы планируете пустить клюкву на сосус (с медом и корицей – отличный вариант к запеченному мясу), размораживать ягоды не нужно: их стоит выкладывать в уже кипящую воду или сироп. То же самое касается добавления клюквы в овощное рагу. А в случае с начинкой для пирога ягоды клюквы стоит вынуть из морозилки заранее и дать им полностью разморозиться естественным путем; на это уйдет 1–2 часа, в зависимости от объема.

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