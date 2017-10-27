Специи вместо лекарств: что есть, чтобы не болеть

Про лечебные свойства имбиря, кажется, знают все: он стимулирует иммунитет и пищеварение, способствует сжиганию лишних калорий, тонизирует и помогает согреться. Неудивительно, что в азиатской кулинарной традиции, основанной прежде всего на пользе ингредиентов для здоровья, имбирь занимает особое место и входит в состав практически любых рецептов.

Это объяснимо и с точки зрения современной науки: свежий корень имбиря содержит почти все незаменимые аминокислоты. Он увеличивает внутреннее тепло, возбуждает аппетит, стимулирует обмен веществ, помогает при очищении организма. Имбирный чай – прекрасное средство от простуды. Также имбирь очень полезен для людей, занятых интеллектуальным трудом: он разжижает кровь, за счет чего мозг лучше снабжается кислородом, активизируются функции чувств восприятия и интеллекта. Имбирный лимонад, сделанный на основе концентрированного сиропа, не только бодрит и тонизирует, но и помогает при проявлениях слабости вестибулярного аппарата, например при укачивании в машине.

РЕЦЕПТ: Имбирный лимонад

Корень имбиря длиной 8–10 см очистим от кожи и нарежем тонкими кружочками. Выложим в кастрюлю, зальем тремя стаканами воды (600 мл), добавим стакан сахара и будем варить на среднем огне около 30 минут, не накрывая крышкой. В готовый сироп, пока он еще теплый, добавим сок и цедру пяти лаймов и оставим его полностью остыть, а затем процедим через сито. Разбавлять сироп можно простой водой со льдом, газировкой или холодной минеральной водой.