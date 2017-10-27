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Специи вместо лекарств: что есть, чтобы не болеть

О том, что пряности можно использовать вместо лекарств, люди знали с глубокой древности. Недаром в Средние века купить их можно было только в аптеке, причем по цене, в десятки раз превышающей стоимость обычных продуктов. Конечно, вылечиться от серьезных заболеваний одной лишь корицей или гвоздикой не удастся, но факт остается фактом: разумное и осознанное употребление правильных специй помогает поддержать форму и серьезно улучшить самочувствие.
Народная медицина травы
Народная медицина травы
Фото: Shutterstock
Имбирный лимонад
Имбирный лимонад не только утоляет жажду, но и обостряет интеллект
Фото: Shutterstock

Имбирь: лучший энергетик и иммуностимулятор

Про лечебные свойства имбиря, кажется, знают все: он стимулирует иммунитет и пищеварение, способствует сжиганию лишних калорий, тонизирует и помогает согреться. Неудивительно, что в азиатской кулинарной традиции, основанной прежде всего на пользе ингредиентов для здоровья, имбирь занимает особое место и входит в состав практически любых рецептов.

Это объяснимо и с точки зрения современной науки: свежий корень имбиря содержит почти все незаменимые аминокислоты. Он увеличивает внутреннее тепло, возбуждает аппетит, стимулирует обмен веществ, помогает при очищении организма. Имбирный чай – прекрасное средство от простуды. Также имбирь очень полезен для людей, занятых интеллектуальным трудом: он разжижает кровь, за счет чего мозг лучше снабжается кислородом, активизируются функции чувств восприятия и интеллекта. Имбирный лимонад, сделанный на основе концентрированного сиропа, не только бодрит и тонизирует, но и помогает при проявлениях слабости вестибулярного аппарата, например при укачивании в машине.

РЕЦЕПТ: Имбирный лимонад

Корень имбиря длиной 8–10 см очистим от кожи и нарежем тонкими кружочками. Выложим в кастрюлю, зальем тремя стаканами воды (600 мл), добавим стакан сахара и будем варить на среднем огне около 30 минут, не накрывая крышкой. В готовый сироп, пока он еще теплый, добавим сок и цедру пяти лаймов и оставим его полностью остыть, а затем процедим через сито. Разбавлять сироп можно простой водой со льдом, газировкой или холодной минеральной водой.

День чая: 10 самых вкусных и полезных рецептов
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#специи#народная медицина#приправы#здоровая еда
27 октября 2017
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