Устрицы и фуа-гра: еда бедняков, которая стала деликатесом

Устрицы, фуа-гра, черная икра – именно это, по мнению многих, является атрибутом роскошной жизни. Однако некоторое время назад богатые люди даже не смотрели на эти продукты, считая это уделом простых бедняков. И как бы они удивились, что в наше время эта еда стала настоящим деликатесом и из простого блюда превратилась в кулинарные шедевры.

Устрицы Удивительно, но раньше устрицы, дюжина которых стоила вдвое меньше буханки хлеба, действительно считались весьма сомнительным продуктом, недостойным царского стола. Еще Чарльз Диккенс писал в свое время, что «устрицы и бедность идут рука об руку». Однако в начале XIX века они быстро «закончились» и французским властям даже пришлось запретить ловить устриц с апреля по октябрь, чтобы восстановить их популяцию. На сегодняшний день устрицы, мидии и улитки прочно вошли во французскую кухню: их запекают, фаршируют или просто едят, сбрызгивая лимоном. Улитки Виноградные улитки – то еще удовольствие, которое богатые французы обходили стороной. А вот крестьяне, напротив, их распробовали и были готовы поглощать этот продукт тоннами. В настоящее время улитки считаются деликатесом: в Испании и Марокко их тушат в специальном соусе или отваривают в бульоне, а во Франции – в масле, обязательно посыпав чесноком и петрушкой.

Фото: Getty Images

Фуа-гра Сложно поверить, что изысканный печеночный паштет, изготовленный из гусиной печени и являющийся практически визитной карточкой французской кухни, еще какое-то время назад был уделом еврейских бедняков. А все потому, что гусятина была единственным недорогим источником животного белка, а жир – кошерным. Но затем все изменилось, и аристократия вновь обратила свой взор на этот паштет, который можно употреблять отдельно или с добавлением трюфелей, ягод и печеных яблок. Трюфель Те же итальянцы и французы лишь в эпоху позднего Возрождения распробовали «черный» трюфель, который на удивление оказался ароматным, нежным и невероятно вкусным лакомством. Этому грибу даже стали приписывать магические свойства, утверждая, что он является отличным афродизиаком. А позже и ученые подтвердили, что трюфель обладает специальным феромоном, который действует на человека возбуждающе.

Морепродукты и черная икра: чем питаются знаменитости Подробнее

Лобстер Лобстер (или омар) сейчас считается одним из самых дорогих морских деликатесов. Однако раньше этот продукт был знаком лишь рыбакам, а точнее, тем из них, кто не мог себе позволить купить нормальную рыбу. Лобстеры стоили очень дешево, поэтому зачастую их просто выбрасывали или отдавали беднякам. Но все изменилось, когда лобстер попал в руки шеф-повару, который сумел подчеркнуть его тонкий аристократический вкус. Икра Удивительно, но черную, красную и прочую рыбью икру на Руси, например, считали едой для бедных, богатые предпочитали лакомиться лишь мясом рыбы. Да и во Франции и Германии, где еще несколько веков назад в изобилии водились осетровые, тоже особого пиетета к «рыбьим яйцам», как их называли, не испытывали. Лишь в конце XIX века икра начала входить в моду, а в 1920-х годах в Париже даже открылся дом икры Petrossian Paris. Сейчас черная икра, например, считается дорогим деликатесом, который рекомендовано есть серебряной ложечкой. Не из-за пафоса, а потому что любой другой металл, по мнению истинных ценителей, способен придать этому лакомству специфический вкус и невольно его испортить.

Снобам – эспрессо, хипстерам – дрип-кофе! А что любите вы? Подробнее