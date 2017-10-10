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Устрицы и фуа-гра: еда бедняков, которая стала деликатесом

Устрицы, фуа-гра, черная икра – именно это, по мнению многих, является атрибутом роскошной жизни. Однако некоторое время назад богатые люди даже не смотрели на эти продукты, считая это уделом простых бедняков. И как бы они удивились, что в наше время эта еда стала настоящим деликатесом и из простого блюда превратилась в кулинарные шедевры.

Устрицы

Удивительно, но раньше устрицы, дюжина которых стоила вдвое меньше буханки хлеба, действительно считались весьма сомнительным продуктом, недостойным царского стола. Еще Чарльз Диккенс писал в свое время, что «устрицы и бедность идут рука об руку». Однако в начале XIX века они быстро «закончились» и французским властям даже пришлось запретить ловить устриц с апреля по октябрь, чтобы восстановить их популяцию. На сегодняшний день устрицы, мидии и улитки прочно вошли во французскую кухню: их запекают, фаршируют или просто едят, сбрызгивая лимоном.

Улитки

Виноградные улитки – то еще удовольствие, которое богатые французы обходили стороной. А вот крестьяне, напротив, их распробовали и были готовы поглощать этот продукт тоннами. В настоящее время улитки считаются деликатесом: в Испании и Марокко их тушат в специальном соусе или отваривают в бульоне, а во Франции – в масле, обязательно посыпав чесноком и петрушкой.

Фото: Getty Images

Фуа-гра

Сложно поверить, что изысканный печеночный паштет, изготовленный из гусиной печени и являющийся практически визитной карточкой французской кухни, еще какое-то время назад был уделом еврейских бедняков. А все потому, что гусятина была единственным недорогим источником животного белка, а жир – кошерным. Но затем все изменилось, и аристократия вновь обратила свой взор на этот паштет, который можно употреблять отдельно или с добавлением трюфелей, ягод и печеных яблок.

Трюфель

Те же итальянцы и французы лишь в эпоху позднего Возрождения распробовали «черный» трюфель, который на удивление оказался ароматным, нежным и невероятно вкусным лакомством. Этому грибу даже стали приписывать магические свойства, утверждая, что он является отличным афродизиаком. А позже и ученые подтвердили, что трюфель обладает специальным феромоном, который действует на человека возбуждающе.

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Лобстер

Лобстер (или омар) сейчас считается одним из самых дорогих морских деликатесов. Однако раньше этот продукт был знаком лишь рыбакам, а точнее, тем из них, кто не мог себе позволить купить нормальную рыбу. Лобстеры стоили очень дешево, поэтому зачастую их просто выбрасывали или отдавали беднякам. Но все изменилось, когда лобстер попал в руки шеф-повару, который сумел подчеркнуть его тонкий аристократический вкус.

Икра

Удивительно, но черную, красную и прочую рыбью икру на Руси, например, считали едой для бедных, богатые предпочитали лакомиться лишь мясом рыбы. Да и во Франции и Германии, где еще несколько веков назад в изобилии водились осетровые, тоже особого пиетета к «рыбьим яйцам», как их называли, не испытывали. Лишь в конце XIX века икра начала входить в моду, а в 1920-х годах в Париже даже открылся дом икры Petrossian Paris. Сейчас черная икра, например, считается дорогим деликатесом, который рекомендовано есть серебряной ложечкой. Не из-за пафоса, а потому что любой другой металл, по мнению истинных ценителей, способен придать этому лакомству специфический вкус и невольно его испортить.

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#устрицы#фуа-гра#деликатесы#еда
10 октября 2017Светлана Иванова
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