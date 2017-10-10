Устрицы и фуа-гра: еда бедняков, которая стала деликатесом

Устрицы
Удивительно, но раньше устрицы, дюжина которых стоила вдвое меньше буханки хлеба, действительно считались весьма сомнительным продуктом, недостойным царского стола. Еще Чарльз Диккенс писал в свое время, что «устрицы и бедность идут рука об руку». Однако в начале XIX века они быстро «закончились» и французским властям даже пришлось запретить ловить устриц с апреля по октябрь, чтобы восстановить их популяцию. На сегодняшний день устрицы, мидии и улитки прочно вошли во французскую кухню: их запекают, фаршируют или просто едят, сбрызгивая лимоном.
Улитки
Виноградные улитки – то еще удовольствие, которое богатые французы обходили стороной. А вот крестьяне, напротив, их распробовали и были готовы поглощать этот продукт тоннами. В настоящее время улитки считаются деликатесом: в Испании и Марокко их тушат в специальном соусе или отваривают в бульоне, а во Франции – в масле, обязательно посыпав чесноком и петрушкой.
Фуа-гра
Сложно поверить, что изысканный печеночный паштет, изготовленный из гусиной печени и являющийся практически визитной карточкой французской кухни, еще какое-то время назад был уделом еврейских бедняков. А все потому, что гусятина была единственным недорогим источником животного белка, а жир – кошерным. Но затем все изменилось, и аристократия вновь обратила свой взор на этот паштет, который можно употреблять отдельно или с добавлением трюфелей, ягод и печеных яблок.
Трюфель
Те же итальянцы и французы лишь в эпоху позднего Возрождения распробовали «черный» трюфель, который на удивление оказался ароматным, нежным и невероятно вкусным лакомством. Этому грибу даже стали приписывать магические свойства, утверждая, что он является отличным афродизиаком. А позже и ученые подтвердили, что трюфель обладает специальным феромоном, который действует на человека возбуждающе.
Лобстер
Лобстер (или омар) сейчас считается одним из самых дорогих морских деликатесов. Однако раньше этот продукт был знаком лишь рыбакам, а точнее, тем из них, кто не мог себе позволить купить нормальную рыбу. Лобстеры стоили очень дешево, поэтому зачастую их просто выбрасывали или отдавали беднякам. Но все изменилось, когда лобстер попал в руки шеф-повару, который сумел подчеркнуть его тонкий аристократический вкус.
Икра
Удивительно, но черную, красную и прочую рыбью икру на Руси, например, считали едой для бедных, богатые предпочитали лакомиться лишь мясом рыбы. Да и во Франции и Германии, где еще несколько веков назад в изобилии водились осетровые, тоже особого пиетета к «рыбьим яйцам», как их называли, не испытывали. Лишь в конце XIX века икра начала входить в моду, а в 1920-х годах в Париже даже открылся дом икры Petrossian Paris. Сейчас черная икра, например, считается дорогим деликатесом, который рекомендовано есть серебряной ложечкой. Не из-за пафоса, а потому что любой другой металл, по мнению истинных ценителей, способен придать этому лакомству специфический вкус и невольно его испортить.