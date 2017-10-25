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Не хуже итальянцев! 23 вида пасты, которые необходимо знать

Спагетти, феттучини, пенне, зити... Woman`s Day поможет разобраться в многообразии макаронных изделий из Италии.

Теперь вам не придется сожалеть о том, что в ресторанном меню нет картинок. Учим итальянские слова и выбираем пасту по вкусу.

В Италии пастой традиционно называют все макаронные изделия, приготовленные на основе пшеничной муки и воды, а также многочисленные блюда из них.

Виды пасты
Фото: Getty Images

Виды пасты

По составу теста паста делится на pasta di semola di grano duro (паста из твердых сортов пшеницы и воды) и pasta all' uovo (яичная паста). Паста из твердых сортов более крепкая, не превращается в клейкую массу и подходит для большинства блюд итальянской кухни. Яичная паста нежнее и часто готовится в духовке (лазанья, каннеллони).

По способу приготовления делится на pasta fresca (свежая паста) и pasta secca (сухая паста). Если раньше свежую пасту готовили дома и в небольших семейных ресторанчиках, то сейчас налажено и ее промышленное производство. Она хранится недолго и обязательно в холодильнике. Сухая же паста – те самые привычные нам макаронные изделия в пачках – не теряют свои питательные и вкусовые свойства больше года. В качестве красителей для рasta colorata (цветная паста) используют томаты, шпинат, морковь, свеклу, чернила каракатиц, трюфели.

В последнее время набирает популярность паста из экзотических видов муки: нутовой, ржаной, гречневой, ячменной и полбяной. Кроме того, готовят пасту из муки грубого помола и с добавлением отрубей.

Спагетти
Фото: Getty Images

Spaghetti (спагетти) – один из самых распространенных видов пасты. Готовится из пшеничной муки и воды. Настоящие итальянские спагетти – округлые, строго определенной длины (от 35 до 40 см), диаметр сечения – 1,8–2,0 мм. Спагеттини более тонкие, чем спагетти.

Пенне
Фото: Getty Images

Penne (пенне) – трубочки диаметром до 10 мм и длиной до 40 мм с диагональными срезанными краями. Часто готовится на семейные торжества (дни рождения, свадьбы).

Пенне ригате
Фото: Getty Images

Penne rigate (пенне ригате) – рифленые пенне.

Букатини
Фото: Getty Images

Bucatini (букатини) – «советские» макароны: с толстыми стенками и отверстием, диаметр – 2,6–2,9 мм.

Ziti (зити) – самые крупные макароны, с дырочкой внутри.

Капеллини
Фото: Getty Images

Capellini (капеллини) тоньше, чем спагетти. Для приготовления достаточно опустить в кипяток на пару минут.

Тальятелле
Фото: Getty Images

Tagliatelle (тальятелле) – длинная плоская яичная лапша в форме ленты. Один из самых любимых рестораторами форматов пасты. Очень эффектно сочетается с большинством дорогих соусов, включающих в свой состав деликатесные виды рыбы, мяса, грибов (те же трюфели). Часто подается с соусом болоньезе.

Феттучини
Фото: Getty Images

Fettuccine (феттучини) – длинная плоская яичная лапша, чуть уже, чем тальятелле.

Паппарделле
Фото: Getty Images

Pappardelle (паппарделле) – один из самых крупных видов лапши, шириной около 2 см.

Лингуини
Фото: Getty Images

Linguine (лингуини) – приплюснутые спагетти. Так что на срезе выглядит как глаз. В отличие от спагетти лингуини чаще всего подается с морепродуктами или соусом песто.

Фузилли
Фото: Getty Images

Fusilli (фузилли) – в переводе с итальянского «веретено». Короткая паста в форме пружинок. Благодаря рифленой поверхности отлично держит соус.

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#итальянская кухня#спагетти#паста#макаронные изделия#вермишель#блюда
25 октября 2017Зоя Улымова
Комментарии8
britva25.10.17 10:39

экспресс-паста на ужин: спагетти + рубленый укроп (не бойтесь, он ничуть вкусом не испортит макароны) + сухой базилик + тертый острый сыр + оливковое масло = перемешать и наслаждаться!

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pantufle25.10.17 10:39

не знала, что ньоки тоже к пасте относятся

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Coyote12325.10.17 10:39

Отличная статья, я уже на кухне)

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theonlybeautiful25.10.17 10:39

какая вкусная статья! сразу захотелось пасты!

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HeatSink25.10.17 10:39

Статья вкусная, но по такой жаре.. пасту....

Пью Тархун и ем фрукты. :)

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theonlybeautiful25.10.17 10:39

а мне и в жару есть хочется, а уж ближе к вечеру - хоть 2 тарелки пасты!

а вот фрукты для меня наоборот - я как то на них набросилась ударно, что теперь тяжело от их избытка в желудке.

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britva25.10.17 10:38

как же я люблю пасту!!! самая вкусная паста болоньезе была, как ни странно, в Гоа! это что-то!

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HeatSink25.10.17 10:39

Да. :)

Я однажды готовила, готовила болоньезу. Прыгала долго. И вот, когда нужно было уже подавать, блюдо выскльзнуло из рук и плюхнулось на пол (по закону подлости). Вот такая была у меня болоньеза....

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