Не хуже итальянцев! 23 вида пасты, которые необходимо знать

Спагетти, феттучини, пенне, зити... Woman`s Day поможет разобраться в многообразии макаронных изделий из Италии.

Теперь вам не придется сожалеть о том, что в ресторанном меню нет картинок. Учим итальянские слова и выбираем пасту по вкусу. В Италии пастой традиционно называют все макаронные изделия, приготовленные на основе пшеничной муки и воды, а также многочисленные блюда из них.

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Виды пасты

По составу теста паста делится на pasta di semola di grano duro (паста из твердых сортов пшеницы и воды) и pasta all' uovo (яичная паста). Паста из твердых сортов более крепкая, не превращается в клейкую массу и подходит для большинства блюд итальянской кухни. Яичная паста нежнее и часто готовится в духовке (лазанья, каннеллони). По способу приготовления делится на pasta fresca (свежая паста) и pasta secca (сухая паста). Если раньше свежую пасту готовили дома и в небольших семейных ресторанчиках, то сейчас налажено и ее промышленное производство. Она хранится недолго и обязательно в холодильнике. Сухая же паста – те самые привычные нам макаронные изделия в пачках – не теряют свои питательные и вкусовые свойства больше года. В качестве красителей для рasta colorata (цветная паста) используют томаты, шпинат, морковь, свеклу, чернила каракатиц, трюфели.

В последнее время набирает популярность паста из экзотических видов муки: нутовой, ржаной, гречневой, ячменной и полбяной. Кроме того, готовят пасту из муки грубого помола и с добавлением отрубей.

Спагетти Фото: Getty Images

Spaghetti (спагетти) – один из самых распространенных видов пасты. Готовится из пшеничной муки и воды. Настоящие итальянские спагетти – округлые, строго определенной длины (от 35 до 40 см), диаметр сечения – 1,8–2,0 мм. Спагеттини более тонкие, чем спагетти.

Пенне Фото: Getty Images

Penne (пенне) – трубочки диаметром до 10 мм и длиной до 40 мм с диагональными срезанными краями. Часто готовится на семейные торжества (дни рождения, свадьбы).

Пенне ригате Фото: Getty Images

Penne rigate (пенне ригате) – рифленые пенне.

Букатини Фото: Getty Images

Bucatini (букатини) – «советские» макароны: с толстыми стенками и отверстием, диаметр – 2,6–2,9 мм. Ziti (зити) – самые крупные макароны, с дырочкой внутри.

Капеллини Фото: Getty Images

Capellini (капеллини) тоньше, чем спагетти. Для приготовления достаточно опустить в кипяток на пару минут.

Тальятелле Фото: Getty Images

Tagliatelle (тальятелле) – длинная плоская яичная лапша в форме ленты. Один из самых любимых рестораторами форматов пасты. Очень эффектно сочетается с большинством дорогих соусов, включающих в свой состав деликатесные виды рыбы, мяса, грибов (те же трюфели). Часто подается с соусом болоньезе.

Феттучини Фото: Getty Images

Fettuccine (феттучини) – длинная плоская яичная лапша, чуть уже, чем тальятелле.

Паппарделле Фото: Getty Images

Pappardelle (паппарделле) – один из самых крупных видов лапши, шириной около 2 см.

Лингуини Фото: Getty Images

Linguine (лингуини) – приплюснутые спагетти. Так что на срезе выглядит как глаз. В отличие от спагетти лингуини чаще всего подается с морепродуктами или соусом песто.

Фузилли Фото: Getty Images

Fusilli (фузилли) – в переводе с итальянского «веретено». Короткая паста в форме пружинок. Благодаря рифленой поверхности отлично держит соус.

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