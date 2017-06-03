14 летних салатов и закусок от ведущих шефов

Рецепт

Летом, когда не хочется тяжелых наваристых супов, согревающих рагу или сытных мясных деликатесов, на помощь придут легкие летние рецепты низкокалорийных и максимально простых блюд. Летние блюда отличаются своей свежестью и разнообразием. Хотя они и выглядят весьма легкомысленно, в то же время отлично питают и дают заряд энергии на весь день. Предлагаем 14 самых вкусных рецептов освежающих летних салатов и закусок от ведущих шеф-поваров.

Фото: Getty Images

Салат из авокадо с семгой от шеф-повара ресторана La Taverna Александра Журкина

Ингредиенты:

Авокадо – 15 г

Салат корн – 8 г

Салат лолло-россо – 6 г

Семга слабосоленая – 30 г

Редис красный – 12 г

Яйцо перепелиное – 1 шт.

Сыр камамбер – 12 г

Грейпфрут (мякоть) – 20 г

Оливки гигант – 1 шт. (16 г)

Оливковое масло – 5 г

Йогурт – 40 г

Цедра одного лайма

Кресс-салат – для украшения

Способ приготовления

На белую овальную тарелку выложить кругом салат корн, между его листьями – салат лолло-россо. Семгу нарезать тонкими пластинками и уложить между двумя видами салата. Авокадо нарезать тонкими слайсами и уложить по кругу в виде волны. Редис нарезать соломкой и посыпать им сверху листья салата. Разложить по кругу перепелиное яйцо, разрезанное на четвертинки, 3−4 дольки камамбера и мякоть грейпфрута в виде кубиков. По центру салата положить оливку.

Для приготовления заправки соединить йогурт с цедрой лайма, хорошо перемешать и сделать 5−6 крупных точек по окружности салата.

Сбрызнуть оливковым маслом, слегка посолить и по желанию украсить кресс-салатом.