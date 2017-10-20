7 самых знаменитых кулинаров и их рецепты

Он является национальной гордостью Шотландии. Гений кулинарного искусства, маг, который готовит уникальные и неповторимые по вкусу блюда, Гордон Рамзи родился в небольшом городе Джонстоун. Будущая звезда гастрономии даже и не помышляла о карьере шеф-повара. Все его мысли были связаны с футболом. В 18 лет Гордона даже пригласили в клуб «Рейнджерс». Но несчастный случай – травма мениска сорвала далеко идущие планы честолюбивого парня. Возможно, это звучит крамольно, но случившееся сыграло огромную роль в судьбе Гордона Рамзи. Он поступает в колледж, где в ходе учебы получает первые навыки управления отелем и рестораном. И неожиданно для себя Гордон увлекается кулинарией. Искусство творить на кухне чудеса, создавая настоящие шедевры, так захватило молодого человека, что он решил стать в этом деле непревзойденным мастером. Отметим, что характер Гордона Рамзи, как у любого шотландца, был непростым. Уже в юности он слыл вспыльчивым и упрямым человеком.
Удивительно, что, обладая такими качествами, Гордон прекрасно ужился на новом месте своей работы в престижном ресторане Harvey’s, которым руководил Марко Пьеро. Три года упорной учебы не прошли даром: науку высокой кулинарии он постигал у лучших британских и французских поваров. И чтобы почувствовать себя более уверенно, закрепить знания, Гордон Рамзи поработает на частной яхте. Уже тогда богатая и капризная на всякие кулинарные изыски публика заговорила о нем уважительно и почтительно.
Настоящий успех к Рамзи придшел в 1998 году, когда он открыл первый собственный ресторан Gordon Ramsay at Royal Hospital Road. Пройдет совсем немного времени, и детище Гордона получит три звезды в рейтинге Мишлен. Славу единственного британского шеф-повара, удостоенного таких почестей, всегда преследует скандальный привкус. Например, упрямый шотландец увел с прежнего места работы всю команду поваров. Правда, дело вскоре замяли. А история с шестью банкирами, которые отобедали в винном ресторане Petrus, принадлежащем Гордону Рамзи, на 44 тысячи фунтов стерлингов, станет главной темой британской прессы и еще больше прибавит ему известности.
Сегодня Рамзи – признанный гуру мировой кулинарии, владелец империи ресторанов, писатель и ведущий многих телешоу. Он главный «инквизитор» популярной передачи «Адская кухня», в которой уже не один сезон «пытает» начинающих свой путь молодых поваров. Кулинарное кредо звезды гастрономии – это умение недорого, вкусно и быстро приготовить любое блюдо.
Рецепт звездного шеф-повара
Гордон, образно говоря, не переваривает пристрастие людей к вегетарианской пище. И в качестве контраргумента подобному отношению к еде служит его знаменитый рецепт – классическое блюдо говядина «Веллингтон».
Для его приготовления берем 750 г говяжьей вырезки, 400 г шампиньонов, 7 ломтиков пармской ветчины, 500 г слоеного теста (листы), 2 столовые ложки английской горчицы, 2 яичных желтка, 10 г муки на подпыл, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 щепотки морской соли, 5 г молотого перца.
Грибы размалываем в кухонном комбайне. Полученное пюре выкладываем на раскаленную сковородку и обжариваем в течение 10 минут. Не забудем постоянно помешивать массу. Разогреваем немного оливкового масла. Потом наступает очередь говядины. Ее мы заправляем солью и перцем. Потом обжариваем по полминуте каждую сторону. Снимаем говядину с огня. Делаем короткую паузу, чтобы она остыла. А затем щедро обмазываем ее горчицей. Раскладываем пищевую пленку, на которую кладем внахлест ломтики ветчины. Потом сверху размазываем слой грибного пюре с таким расчетом, чтобы в середине поместить мясо.
Аккуратно «упаковываем» ветчину вокруг говядины, готовый рулет заворачиваем в пленку – и в холодильник примерно на 15 минут. Раскладываем из теста прямоугольник толщиной 3−4 мм, предварительно посыпав стол мукой. Затем с рулета снимаем пленку, выкладываем его на середину нашего прямоугольника. Тесто по периметру смазываем яичным желтком. Затем заворачиваем рулет в тесто, убираем с помощью ножа излишки. Полученное изделие кладем на противень швом вниз, смазываем его яичным желтком – и в холодильник на 15 минут.
В финале нашего кулинарного действа разогреваем духовку до 200 °C. Бережно достаем из холодильника рулет, делаем на его «теле» небольшие надрезы и смазываем яичным желтком. Вначале рулет запекается в течение 20 минут, потом температуру духовки снижаем до 180 °C. И в течение 15 минут доводим блюдо до нужной кондиции. Достаем мясо из духовки, даем ему остыть примерно десять минут. И все: кулинарное чудо можно нарезать и подавать к столу.