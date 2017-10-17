Вы чьих будете? 10 блюд, придуманных простыми людьми

«Голь на выдумки хитра» – именно так в свое время появились итальянская пицца, испанский суп гаспачо и многие другие традиционные блюда. И простые люди, придумавшие в свое время эти шедевры, очень удивились бы, узнав, что их творения теперь подают в лучших ресторанах мира. Представляем подборку национальных блюд, которые раньше были пищей бедняков.

Если вы думаете, что популярные блюда были придуманы исключительно гениями кулинарии, то вы ошибаетесь. Многие шедевры появились благодаря тому, что простые люди проявляли изобретательность, пытаясь разнообразить свое скудное меню. И, признаемся честно, не прогадали! Посмотрите внимательно на свои рецепты, возможно, и у вас найдется парочка коронных блюд, которые ничуть не хуже ресторанных.

Паэлья

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Родиной этого испанского блюда, состоящего из риса, подкрашенного шафраном, оливкового масла и различных добавок в виде морепродуктов, овощей или курицы, является город Валенсия. Когда-то моряки просто объединяли остатки еды, чтобы было сытнее, в результате чего и получился этот своеобразный «плов».

Пицца

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Уверены, что каждый из вас хотя бы раз в жизни пробовал это итальянское блюдо. Считается, что самую вкусную пиццу можно найти в Неаполе, но это на любителя. Предшественником данного шедевра считается хлеб бедняков фокаччо, на который посыпали лук и чеснок, оливки, сыр, морепродукты и другие продукты, которые были в доме. На сегодняшний день это блюдо стало настолько популярным, что в каждой стране можно найти свои рецепты приготовления теста и начинки.

Луковый суп

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Это блюдо – визитная карточка французской кухни. Этот ароматный суп несколько веков был неотъемлемой частью трапезы обычных бедняков. Они просто обжаривали лук в масле, заливали все шампанским, доводили до кипения и ели, пока суп не остыл. Считается, что на королевский стол луковый суп попал только в XVIII веке, когда его случайно попробовал Людовик XV.

Гамбургер

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Хотя это блюдо очень популярно во всем мире, впервые оно появилось именно в США. Считается, что название этого бутерброда произошло от немецкого слова «Гамбург», откуда в XIX веке многие эмигрировали в Америку. И в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал свой первый гамбургер.

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Гуляш

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Это национальное венгерское блюдо, появившееся в конце 1800-х годов. Простые люди искали что-то сытное и доступное, чем можно было наполнить желудок. Именно так и появился этот наваристый густой суп из говядины (телятины, свинины, оленины или баранины) и овощей, щедро приправленный перцем и другими острыми специями.

Суши

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Японские бедняки всегда испытывали сложности с продуктами и за неимением хлеба или мяса довольствовались комочками слипшегося риса. А чтобы рис был не такой пресный, на него сверху добавляли кусок свежей рыбы. Именно так и появились суши, которые, к слову, непопулярны в Cтране восходящего солнца, но зато покорили все остальные континенты.

Фондю

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Альпийские пастухи, отправляясь на пастбище, обязательно брали с собой кусок хлеба и сыр. Они подогревали в котелке немного вина, бросали туда хлеб, а затем черпали эту похлебку корочкой хлеба. А теперь набор для приготовления фондю есть практически на каждой кухне, и таким образом можно растапливать не только сыр, но и шоколад и подавать его с различными фруктами.

Паста

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Макароны, спагетти, паста, лапша и лазанья впервые появились на кухне обычной итальянской хозяйки, которая просто хотела сытнее накормить детей и вернувшегося с работы мужа. Макаронные изделия готовятся очень быстро, а различные соусы и добавки позволяют создать многочисленные вариации.

Солянка

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Этот шедевр является символом русской кухни. Сборная солянка представляет собой острый, густой, жирный и сытный суп, который подавался в качестве закуски и вполне подходил сразу как первое и второе блюда. Долгое время эта закуска появлялась исключительно на столе простых людей и лишь относительно недавно получила широкое признание.

Гаспачо

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Этот холодный суп, родиной которого является южная испанская провинция Андалузия, в свое время считался традиционной едой погонщиков мулов. Они останавливались на привалах, доставали глиняные горшки, смазывали его чесноком, маслом и солью, слоями укладывали перцы и огурцы, при этом каждый слой пересыпался крошками от хлеба, а затем поливали оливковым маслом. Затем эти горшки оборачивали мокрой одеждой и оставляли под солнечными лучами, пока одежда не становилась абсолютно сухой. Сейчас этот шедевр, который является отличным вариантом для перекуса в жаркое время, готовят в лучших ресторанах мира.

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