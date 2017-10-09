Копим деньги: 7 лучших способов научиться экономить

Когда финансы, образно говоря, начинают петь романсы, вы поневоле задумываетесь: а куда же уходят деньги, на какие статьи расходов?

Разумеется, дыры, появляющиеся в семейном бюджете, нужно срочно «латать», и решать эту болезненную проблему с каждым разом приходится все труднее и труднее. Универсального способа бороться с финансовыми трудностями пока не придумано, но есть золотые правила, которые дисциплинируют людей и приучают к разумной трате денег.

Правило семи конвертов

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Поговорим вначале о первом конверте, важность которого, пожалуй, не будет отрицать ни одна хозяйка семейства. Речь идет об обязательных платежах, куда входит оплата за коммунальные услуги, мобильную связь, интернет, за кредит в банке. На эти статьи расходов откладывается определенная сумма денег, дабы в будущем не случилось каких-либо неприятностей. Конечно, ее можно немного уменьшить, если поставить счетчики и экономно расходовать газ, воду и электроэнергию. Второй конверт – это отложенная сумма денег на особую статью расходов. Она идет на оплату содержания ваших детей. Детский сад, школа, различные секции и кружки, где проводит время ребенок, требуют немалых затрат. Добавим к этому расходы на приобретение детской одежды, обуви, игрушек, чтобы понять, насколько важно сохранить сбалансированный семейный бюджет. Кстати, многие родители пользуются услугами интернет-сайтов, сетевых магазинов, дабы сэкономить на покупках.

Как вы относитесь к деньгам? Пройден 3251

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В третий конверт закладывается сумма денег, необходимая для питания. Нет ничего удивительного в том, что она составляет порой половину семейного бюджета. Поэтому нужно иногда правильно рассчитать расходы на ближайшие три месяца, найти лазейку, с помощью которой можно сэкономить деньги. Хозяйки, умудренные опытом, нередко пользуются акциями, которые проводятся в магазинах. Как правило, они умеют экономить на продуктах и при этом хорошо готовить. В четвертый конверт входит отложенная сумма денег на покупку одежды, обуви, мебели и бытовой техники. Это тоже важная часть расходов, требующая разумного планирования, строгого подхода к состоянию своих финансов. Отдых, дни рождения – это уже содержимое пятого конверта. Для этой цели можно откладывать разумную сумму денег, чтобы развеяться раз в месяц душой и телом в кругу дружной семьи. Шестой конверт – это, образно говоря, накопления на черный день. Эта сумма, на которую откладывается обычно десятая часть месячного семейного бюджета, считается до поры до времени неприкосновенной. А седьмой конверт – это деньги, которые благодаря вам остались после нужных трат с предыдущего месяца, которые можно смело тратить на подарки для близких людей.

Правило 10 процентов

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Кстати, это правило крайне популярно в США и в Европе. Более того, для американских семей это правило вошло в священную традицию – какова бы не была трудной финансовая ситуация 10 процентов от заработной платы остаются на депозитном счете. Пусть это станет и для вас хорошей привычкой! Боитесь лишних трат – откройте депозитный счет с возможностью пополнения и невозможностью частичного изъятия до окончания срока действия вклада. То есть пополнять вы можете, а вот воспользоваться сбережениями – только после определенного срока. За это время есть прекрасная возможность сберечь и накопить деньги.

Список покупок

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Отправляйтесь по магазинам исключительно со списком – будь то продуктовый супермаркет или шопинг-поход за обновками. Он обезопасит вас от ненужных трат, и вы не соблазнитесь на покупку ненужных мелочей. Заранее продумайте, что вы будете готовить в качестве обеда и ужина в течение недели. Составьте список необходимых продуктов – и в магазин. И, конечно, не совершайте покупки на голодный желудок. Иначе ваша корзина пополнится пусть и вкусными, но лишними продуктами. Что касается шопинга. Не поддавайтесь порыву! Увидели приглянувшуюся вещь – сначала подумайте, а так ли она вам нужна. Покупки лучше совершать утром следующего дня, ведь у вас есть целый вечер подумать о целесообразности покупки. Не старайтесь покупать дешевые вещи на больших распродажах. Вероятность покупки абсолютно ненужной, хоть и дешевого товара крайне высока.

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