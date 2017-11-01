Кулинару на заметку: секреты удачной выпечки

Небольшой пекарский ликбез в честь выхода нового духового шкафа от компании Midea.

Использовать соль для корочки

Румяная верхушка – мечта каждой хозяйки. Однако вместо хрустящей корочки есть риск получить подгорелое дно и не сильно «загорелую» выпечку. Чтобы оптимизировать распределение жара, специалисты рекомендуют поместить под формой противень с солью крупного помола.

Фото: архив пресс-служб

А вот компания Midea, учитывая капризное поведение сдобных товарищей или других продуктов, предлагает 8 комбинаций нагрева. То есть теперь можно подобрать оптимальную температуру не только для выпечки, но и для запекания мяса, птицы и остальных продуктов. Нижний нагрев подойдет для крупных блюд, а верхний отвечает за румяную корочку. Их микс поможет блюду хорошо пропечься внутри и стать еще привлекательнее снаружи.

Выбрать правильный уровень

Пиццу и печенье лучше ставить на уровни повыше. В таком случае начинка успеет равномерно пропечься, а дно не подгорит. А вот булочки и хлеб следует размещать на средних полках, так как они требуют более тщательной термической обработки.

Кстати, в новом духовом шкафу предусмотрено 7 направлений аэродинамических направляющих вентилятора. Это значит, что в нем можно одновременно готовить несколько блюд и не бояться, что запахи одного будут перекликаться с другим.

Фото: архив пресс-служб

Ограничить доступ холодного воздуха

Частое открывание духовки грозит сырой или опавшей серединой выпечки. Поэтому лучше совладать с любопытством и отслеживать приготовление с помощью режима подсветки. А если совсем не терпится, то дверцу следует слегка приоткрыть и не хлопать ею при закрытии. Учитывая эти нюансы приготовления, компания установила систему Soft Close на свою новую модель. Доводчики системы обеспечивают мягкое закрытие и минимальный шум.

Правильно охлаждать

Этот пунктик относится к особо пышным изделиям. Если резко вынуть их из теплой духовки, они рискуют опасть от свалившегося на них холода. Готовый пирог следует равномерно охлаждать на решетке, предварительно подержав его в теплом месте, иначе он потеряет форму. Так, например, новый духовой шкаф от Midea оснащен двухуровневыми решетками с функцией STOP. Разработчики уверяют, что она способна выдержать вес до 15 килограммов.

Фото: архив пресс-служб

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