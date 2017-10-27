Неожиданные гости – чем кормить

Как быстро и вкусно защитить честь хозяйки, которую застали врасплох.

Топ-5 блюд на скорую руку составили специалисты Canape2You.

Фото: сайт Canape2You

Брускетта

Итальянская закуска-«антипасто» традиционно подается перед основным блюдом. Проще говоря, это кусочек хлеба с начинкой, но в отличие от бутерброда хлеб подсушивается до хрустящей корочки. При этом сердцевина кусочка остается мягкой. Самый простой вариант – поджарить багет, сбрызнуть оливковым маслом и натереть чесноком.

Фото: сайт Canape2You

Брускетта с ветчиной, сыром и помидорами Перейти к рецепту

Канапе

Маленькие бутербродики на шпажках носят гордое название «канапе». Благодаря мини-формату их удобно есть, а смотрятся они благородно и изысканно. По начинкам тоже нет строгих ограничений. Это могут быть кусочки овощей, морепродукты, мясные деликатесы или сыры, нарезанные кубиками.

Фото: сайт Canape2You

Канапе с моцареллой и ростбифом Перейти к рецепту

Мини-роллы

Половина дела решена, когда под рукой есть тортилья или лаваш, то есть то, во что можно завернуть или «упаковать» начинку. А дальше можно фантазировать. В качестве наполнения подойдет мясное рагу, овощи, слайсы сыра или ветчины и даже бобовые.

Фото: сайт Canape2You

Роллы из овощей в лаваше Перейти к рецепту

Капрезе

Ингредиенты салата гордо повторяют расцветку итальянского флага. И неспроста. Он был придуман на острове Капри, расположенном в 36 километрах от Неаполя. Молодой сыр моцарелла, помидоры, базилик и оливковое масло – и больше ничего не нужно. Подача дает простор для фантазии. Можно тонко нарезать ингредиенты слайсами или насадить их на шпажки. Тогда получится канапе в итальянском колорите.

Фото: сайт Canape2You

Помидоры с моцареллой Перейти к рецепту

Сэндвичи

Достаточно добавить к бутерброду еще один кусочек хлеба сверху, и получится закуска с гордым названием «сэндвич». По одной из легенд лорд Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич, так увлекался карточными играми, что в качестве обеда или ужина просил слугу подавать холодную говядину между двумя ломтиками хрустящего хлеба, чтобы не пачкать руки. Для лорда это был просто перекус, а в гастрономической истории появилась новая закуска.

Фото: сайт Canape2You