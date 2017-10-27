Пальчики оближешь: съедобные тренды осени

В мире гастрономии свои модные веяния. Так, например, грозный год санкций активизировал интерес к кухне регионов, и блюда из местных продуктов тотчас стали актуальны. А что модно этой осенью?

Рецептами на food-тренды осени поделился шеф-повар кафе «Кусочки».

Брать в бой все

Это касается и животных, и растительных частей. Субпродукты активно идут в готовку, и, например, свиные уши считаются одной из самых вкусных барных закусок. Из остатков овощей готовят чипсы, а в одном ресторане тартар подают на посуде из оленьих костей. Кстати, при умелой чистке и кожура овощей может подойти для «съедобных» тарелок.

Фото: кафе «Кусочки»

Тыква запечённая с каштанами, индейкой, карри, нутом и семенами горчицы. Перейти к рецепту

Авторская подача

Шеф-повара рекомендуют обращать внимание на детали, так как от них зависит общий облик блюда. Грамотная подача может подогреть интерес, а с ним и аппетит, а также дает большой простор для фантазии. Например, вместо стандартных соусников заправку к блюду можно подавать в шприце.

Фото: кафе «Кусочки»

Вителло тоннато шприц с карпаччо из говяжьей вырезки Перейти к рецепту

Старое на новый лад

Экспериментировать призывают не только с подачей, но и с ингредиентами. Особенно в тех блюдах, которые давно на столах. Играть с классикой можно с помощью специй, ноток средиземноморской кухни, использованием ягодных и цитрусовых соусов или альтернативных вариантов постного мяса.

Фото: кафе «Кусочки»

Салат "Мимоза Береза" Перейти к рецепту

Гибриды

Фантазия кулинаров дошла до того, что повара начинают объединять в одном блюде два ранее известных. Краффины, сладкая лапша, сахарная вата с мороженым – лишь немногие новые гастрономические метаморфозы. И дело не ограничивается кондитерским миром. Например, популярную закуску Fish and Chips тоже можно подать в формате гибрида.

Фото: кафе «Кусочки»

Джанги из дикого лосося и картофеля Перейти к рецепту

Мясо и побольше

Ажиотаж вокруг вегетарианства понемногу спадает, зато количество бургерных и стейкхаусов приближается к рекорду. Видимо, жителям столицы надоело быть безобидными травоядными и хочется снова превратиться в хищников. Поэтому меню ресторанов начинает пестрить аппетитными предложениями отведать сочного мясца.

Запеченная нога индейки на килограмм Перейти к рецепту

Фото: кафе «Кусочки»

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