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Пальчики оближешь: съедобные тренды осени

В мире гастрономии свои модные веяния. Так, например, грозный год санкций активизировал интерес к кухне регионов, и блюда из местных продуктов тотчас стали актуальны. А что модно этой осенью?

Рецептами на food-тренды осени поделился шеф-повар кафе «Кусочки».

Брать в бой все

Это касается и животных, и растительных частей. Субпродукты активно идут в готовку, и, например, свиные уши считаются одной из самых вкусных барных закусок. Из остатков овощей готовят чипсы, а в одном ресторане тартар подают на посуде из оленьих костей. Кстати, при умелой чистке и кожура овощей может подойти для «съедобных» тарелок.

Фото: кафе «Кусочки»
Тыква запечённая с каштанами, индейкой, карри, нутом и семенами горчицы.
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Авторская подача

Шеф-повара рекомендуют обращать внимание на детали, так как от них зависит общий облик блюда. Грамотная подача может подогреть интерес, а с ним и аппетит, а также дает большой простор для фантазии. Например, вместо стандартных соусников заправку к блюду можно подавать в шприце.

Фото: кафе «Кусочки»
Вителло тоннато шприц с карпаччо из говяжьей вырезки
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Старое на новый лад

Экспериментировать призывают не только с подачей, но и с ингредиентами. Особенно в тех блюдах, которые давно на столах. Играть с классикой можно с помощью специй, ноток средиземноморской кухни, использованием ягодных и цитрусовых соусов или альтернативных вариантов постного мяса.

Фото: кафе «Кусочки»
Салат "Мимоза Береза"
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Гибриды

Фантазия кулинаров дошла до того, что повара начинают объединять в одном блюде два ранее известных. Краффины, сладкая лапша, сахарная вата с мороженым – лишь немногие новые гастрономические метаморфозы. И дело не ограничивается кондитерским миром. Например, популярную закуску Fish and Chips тоже можно подать в формате гибрида.

Фото: кафе «Кусочки»
Джанги из дикого лосося и картофеля
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Мясо и побольше

Ажиотаж вокруг вегетарианства понемногу спадает, зато количество бургерных и стейкхаусов приближается к рекорду. Видимо, жителям столицы надоело быть безобидными травоядными и хочется снова превратиться в хищников. Поэтому меню ресторанов начинает пестрить аппетитными предложениями отведать сочного мясца.

Запеченная нога индейки на килограмм
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Фото: кафе «Кусочки»
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#вкусные блюда#блюда от шеф-повара
27 октября 2017Анна Дякина
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