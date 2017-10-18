Три причины полюбить готовку с Bosch

Чем может похвастаться флагманская кухонная машина компании, и о чем теперь можно не беспокоиться.

Место

Его будет достаточно. Преимущество кухонной машины OptiMUM от Bosch – ее многофункциональность. В одном приборе сошлись блендер и миксер, а если приобрести дополнительные насадки, то новинка превратиться в мясорубку или комбайн. Дополнительным плюсом стали весы. Они встроены в кухонную чашу, так что мера на глаз отменяется.

Фото: архив пресс-служб

Время

Этот ресурс особенно ценен в готовке. Чуть замечтался, и соус застукан на месте побега, а сахар безнадежно прилип ко дну кастрюли. Чтобы не допустить таких щекотливых ситуаций, разработчики установили функцию встроенного таймера. Теперь можно задать точное время обработки продуктов и не смотреть каждый раз на часы.

Фото: архив пресс-служб

Усилия

К одной рабочей голове прибавляется машинный интеллект. Система прибора автоматически сама определяет подходящую консистенцию продукта и останавливается при ее достижении. Проще говоря, сливки не превратятся в масло при усиленном взбивании, а датчик плотности теста поможет замесить нужную фактуру. А такие капризные продукты, как, например, белки, легко взбиваются благодаря системе 3D-планетарного вращения насадок. В общем, готовить стало проще и интереснее.

Фото: архив пресс-служб

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