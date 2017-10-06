«Голос-6»: Леонид Агутин выбрал мисс экзотика

В команде Димы Билана уже есть свой бриллиант – единственная в России актриса из Китая Ян Гэ. Теперь и к Леониду Агутину пришла необычная участница. Из всех наставников именно его выбрала 26-летняя мулатка из Киева Виктория Олизе.

В своей стране девушка уже известна не только как певица, но и как победительница таких конкурсов красоты, как «Мисс экзотика» и «Мисс сафари». А когда-то яркую красотку дразнили за ее необычную внешность…

— Мой папа из Нигерии, а мама – славянка, – рассказала Виктория Woman’s Day. — Я росла в маленьком украинском городе, и там темнокожих было всего двое – я и мой отец. Когда мы шли по улицам, на нас обращали внимание все. В детстве у меня были некоторые проблемы, дети же как маленькие монстрики, у них нет полутонов, только белое и черное. Бывали казусы, одноклассники меня дразнили. Приходилось переходить из школы в школу. Не со всеми, с кем училась, сейчас общаюсь, потому что переехала в Киев, но когда пересекаемся с одноклассниками в социальных сетях, некоторые говорят: «Помнишь, какие мы были дураки, дергали тебя за кудряшки?» Я обиды не держу. Все это сделало меня сильнее. Выросла такая девушка-воин.