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«Голос-6»: Леонид Агутин выбрал мисс экзотика

В детстве будущую певицу Викторию Олизе дразнили за яркую внешность, теперь ею восхищаются.

В команде Димы Билана уже есть свой бриллиант – единственная в России актриса из Китая Ян Гэ. Теперь и к Леониду Агутину пришла необычная участница. Из всех наставников именно его выбрала 26-летняя мулатка из Киева Виктория Олизе.

В своей стране девушка уже известна не только как певица, но и как победительница таких конкурсов красоты, как «Мисс экзотика» и «Мисс сафари». А когда-то яркую красотку дразнили за ее необычную внешность…

— Мой папа из Нигерии, а мама – славянка, – рассказала Виктория Woman’s Day. — Я росла в маленьком украинском городе, и там темнокожих было всего двое – я и мой отец. Когда мы шли по улицам, на нас обращали внимание все. В детстве у меня были некоторые проблемы, дети же как маленькие монстрики, у них нет полутонов, только белое и черное. Бывали казусы, одноклассники меня дразнили. Приходилось переходить из школы в школу. Не со всеми, с кем училась, сейчас общаюсь, потому что переехала в Киев, но когда пересекаемся с одноклассниками в социальных сетях, некоторые говорят: «Помнишь, какие мы были дураки, дергали тебя за кудряшки?» Я обиды не держу. Все это сделало меня сильнее. Выросла такая девушка-воин.

Фото: Первый канал/Максим Ли

Виктория охарактеризовала себя очень точно. Она, как настоящая воительница, пошла за мечтой, несмотря на то что мама не одобряла ее выбор и хотела, чтобы дочка получила более серьезную профессию.

— Увлечение музыкой началось с того, что в Харькове на распродаже мама купила фортепиано, – вспоминает Вика. — Оно стояло на чердаке и пылилось. Чтобы инструмент не пропадал, меня решили отдать в музыкальную школу. Я не только начала играть, но и петь. А после школы поехала в Киев поступать в эстрадно-цирковую академию и стала артисткой-вокалисткой. Затем окончила магистратуру и теперь пою. Выступаю на корпоративных мероприятиях, праздниках, сейчас стараюсь заняться своей авторской музыкой, снимаю клипы, пишу песни. Моя семья уже смирилась с тем, что я неугомонная. Хотя мама изначально была против карьеры певицы, хотела, чтобы я стала железнодорожником. Говорила: «Железная дорога всегда есть и будет, там хорошие зарплаты. Зачем тебе эти песни-пляски?» Но я настояла на своем и не жалею. Считаю себя счастливым человеком. Думаю, что музыкальные способности у меня от папы, он поет лучше мамы, правда, профессионально этим не занимался, так, иногда напевал что-то в ванной.

Фото: @victoria_olize

Сейчас певица продолжает жить в Киеве и совмещает участие в «Голосе» и музыкальную карьеру с материнством. Ее сыну Давиду недавно исполнилось восемь месяцев.

— «Голос» – это очень серьезный конкурс, для меня большая честь – в нем участвовать, – говорит девушка. — Я подала заявку первый раз и прошла. Если честно, не ожидала, что ко мне повернутся все. Поскольку я мечтала спеть дуэтом с Леонидом Агутиным, пошла к нему. Сына с собой на съемки не вожу. С малышом в такие моменты помогают родственники и няня. Давид, кстати, не очень любит, когда я громко пою. Начинает плакать! Наверное, думает, что я кричу. Потому ему пою только полушепотом. Хочу, чтобы он мною гордился.

Фото: @victoria_olize
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#Голос#Голос-6#участники Голоса
6 октября 2017Алеся Гордиенко
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