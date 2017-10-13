Злая судьба: Юрий Титов с шестого раза не прошел в «Голос»

Юра Титов занимается музыкой с самого детства, но в шоу-бизнесе ему катастрофически не везет. На «Фабрике звезд – 4» он не вошел в тройку лидеров, уступив призовые места Ирине Дубцовой, Антону Зацепину и Стасу Пьехе. Хотя Титов был одним из самых ярких участников. Его песню «Понарошку» пела вся страна, но…
После «Фабрики» Титов неоднократно пытался покорить музыкальный Олимп. Исполнитель все шесть лет, что существует проект «Голос», подавал заявку на кастинг, но его не приглашали. В шестом сезоне 32-летний Юра все-таки дошел до слепых прослушиваний, однако и тут ничего не получилось.
Титов прекрасно исполнил джазовую композицию, зрители были в восторге, зал аплодировал, но наставники не торопились поворачиваться. И так и не повернулись. Когда же Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский увидели Титова, то сразу узнали. Впрочем, Градский сказал, что слух его впервые обманул, он думал, что поет не мужчина, а женщина. Но, несмотря на все добрые слова от наставников, ничего уже нельзя было изменить, Юрий впервые дошел до слепых прослушиваний, однако не остался в проекте.
«Это какой-то злой рок, не иначе», – пишут поклонники музыканта в социальных сетях. И в чем-то они действительно правы. Титов вышел к наставникам, когда у Билана команда была укомплектована, Агутину Пелагее, и Градскому не хватало по одному участнику. Увы, но шансов у Титова было очень мало.