Злая судьба: Юрий Титов с шестого раза не прошел в «Голос»

Юра Титов занимается музыкой с самого детства, но в шоу-бизнесе ему катастрофически не везет. На «Фабрике звезд – 4» он не вошел в тройку лидеров, уступив призовые места Ирине Дубцовой, Антону Зацепину и Стасу Пьехе. Хотя Титов был одним из самых ярких участников. Его песню «Понарошку» пела вся страна, но…

После «Фабрики» Титов неоднократно пытался покорить музыкальный Олимп. Исполнитель все шесть лет, что существует проект «Голос», подавал заявку на кастинг, но его не приглашали. В шестом сезоне 32-летний Юра все-таки дошел до слепых прослушиваний, однако и тут ничего не получилось.