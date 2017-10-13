ГлавнаяГолосНовости

Злая судьба: Юрий Титов с шестого раза не прошел в «Голос»

К исполнителю хита «Понарошку» не повернулся ни один наставник.

Юра Титов занимается музыкой с самого детства, но в шоу-бизнесе ему катастрофически не везет. На «Фабрике звезд – 4» он не вошел в тройку лидеров, уступив призовые места Ирине Дубцовой, Антону Зацепину и Стасу Пьехе. Хотя Титов был одним из самых ярких участников. Его песню «Понарошку» пела вся страна, но…

После «Фабрики» Титов неоднократно пытался покорить музыкальный Олимп. Исполнитель все шесть лет, что существует проект «Голос», подавал заявку на кастинг, но его не приглашали. В шестом сезоне 32-летний Юра все-таки дошел до слепых прослушиваний, однако и тут ничего не получилось.

Фото: Первый канал/Максим Ли

Титов прекрасно исполнил джазовую композицию, зрители были в восторге, зал аплодировал, но наставники не торопились поворачиваться. И так и не повернулись. Когда же Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский увидели Титова, то сразу узнали. Впрочем, Градский сказал, что слух его впервые обманул, он думал, что поет не мужчина, а женщина. Но, несмотря на все добрые слова от наставников, ничего уже нельзя было изменить, Юрий впервые дошел до слепых прослушиваний, однако не остался в проекте.

«Это какой-то злой рок, не иначе», – пишут поклонники музыканта в социальных сетях. И в чем-то они действительно правы. Титов вышел к наставникам, когда у Билана команда была укомплектована, Агутину Пелагее, и Градскому не хватало по одному участнику. Увы, но шансов у Титова было очень мало.

«Голос-6»: Пелагее испортили костюм, а Билана заставили переодеться
  • Подробнее
«Холостяк» №6: «Мне нравятся девушки, которым от меня ничего не нужно»
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Юрий Титов#Голос-6#шоу Голос
13 октября 2017Алеся Гордиенко
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет