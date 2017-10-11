10 самых некрасивых топ-моделей, которым удалось добиться успеха

Смешные ушки, щель между зубами и нос башмаком. Этим девушкам удалось пробиться на Олимп модельного бизнеса, несмотря на то что канонической красавицей нельзя назвать ни одну из них.

Если ты считаешь, что недостаточно красива для модельной карьеры, внимательно изучи фото этих девушек и долой все комплексы. Если раньше мир гламура раскрывал свои объятия только идеальным красоткам, то сегодня в поисках новых форм его представители ушли очень далеко от общепринятых норм и канонов. Теперь шанс есть не только у простушек, но и у самых настоящих дурнушек.

Одной из самых успешных моделей, которая явно не обладает канонической красотой, является нидерландка Дафна Греневельд. Сегодня она входит в топ-50 самых востребованных моделей в мире и снимается для обложек ведущих глянцевых изданий. И все это при том, что лицо Дафны от идеальных пропорций очень далеко: глаза у нее посажены слишком широко, а чересчур пухлые губы предательски обнажают далеко не идеальный зубной ряд. При этом звезда подиума своих зубов не только не стесняется, а будто бы специально постоянно демонстрирует их на камеру. Так же поступает и ее коллега по цеху американская модель Линдси Уикссон. У этой барышни еще больше поводов обратиться к ортодонту, однако решать проблемы с зубами девушка совершенно не торопится. Сегодня Линдси является лицом домов Prada и Alexander McQueen и на каждой фотосессии предстает перед камерам с чуть-чуть открытым ртом, будто бы специально демонстрируя свои бьюти-изъяны. Кстати, свои смешные немного оттопыренные ушки модель тоже не торопится вуалировать – Уикссон без стеснения носит забранные в пучок волосы и заправляет локоны за уши.

Американка Лили Макменами – любительница гладких укладок, хотя практически любая девушка на ее месте предпочла бы пышные локоны… Лили же своих эльфийских ушей отнюдь не стесняется. Более того, она смогла сделать уши частью образа. Кстати, чрезмерно пухлые губы девушка тоже взяла на вооружение. Продолжая тему нестандартных ушек, нельзя не упомянуть обладательницу самых круглых и оттопыренных – американку Молли Бэйр. Сегодня ее считают одной из самых перспективных молодых моделей. Ну и как же без королевы лопоухости ирландки Лауры О’Грейди! Девушку все детство дразнили из-за ее странных круглых ушей, а сегодня она входит в топ самых востребованных моделей в мире.

К категории нетипичных красавиц, которые вроде бы не обладают какими-то явно отталкивающими чертами, но и называться красотками могут едва ли, стоит отнести еще одну восходящую звезду – 19-летнюю Келли Миттендорф. Кстати, по мнению самой модели, фотографов в работе с ней привлекает именно то, что она совершенно не боится экспериментов и ей все равно, как она выглядит. Видимо, своими контрактами девушка действительно обязана тому, что ее внешность необычна и пластична, что дает широкий простор для фантазии стилистов и фотографов.

Другой тип моделей, внешность которых одновременно привлекает и отталкивает, – это так называемые инопланетные красотки. К ним можно отнести 25-летнюю украинку Машу Тельну, которая считается обладательницей самых больших в мире глаз. В детстве маленькую Машу постоянно дразнили, но она верила, что ее необычные глаза – достоинство, а не недостаток. К таким же «инопланетянкам» можно отнести и нашу соотечественницу Лизу Останину, за которой уже закрепилось прозвище «неземного эльфа». Оспаривать его осмелится разве что мексиканка Исса Лиш, известная не только своей неземной внешностью, но и тесной дружбой с домами Marc Jacobs, Dior и Givenchy. Этим барышням наверняка тоже пришлось несладко в школьные годы – их дразнили, давали обидные прозвища, и уж точно никто не верил в возможность такой оглушительной карьеры. Однако тяжелее всех, пожалуй, пришлось афроамериканской модели Диандре Форрест, котрая страдает альбинизмом. Чтобы рассказать всему миру о том, как сложно жить с таким нарушением, девушка пришла на шоу Тайры Бэнкс «Топ-модель по-американски». Сегодня Даиндра является востребованной топ-моделью, снимается для глянца и своим примером доказывает: если есть большое желание, любая цель достижима.

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