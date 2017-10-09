5 перемен во внешности, которые помогут изменить жизнь

Порой нас охватывает понимание, что так больше жить нельзя и нужно срочно что-то менять. Но с чего начать? Первыми на ум приходят преобразования в облике. Изменения во внешности как бы говорят миру: «Смотри, я готова к переменам!» И самое главное — начать ты можешь прямо сейчас!

Волосы «Если женщина не подстригла волосы, то не такие уж у нее и серьезные проблемы. Просто ноет», – гласит интернетовская мудрость. И с ней нельзя не согласиться. Сколько раз в жизни ты чувствовала желание раз и навсегда срезать свои волосы, а вместе с ними и весь негатив! С таким проявлением эмоций согласны и психологи. Говорят, что, избавившись от лишних волос, женщина и вправду чувствует себе легче. А значит, с новой прической можно будет скорее начать новую жизнь, без сожалений о былом.

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Еще более радикальным изменением во внешности является смена цвета волос. Благодаря современным красителям ты за день можешь превратиться из романтичной блондинки в роковую брюнетку или уверенную в собственной сексуальности рыжеволосую красавицу. Также можно освежить свой образ, добавив несколько цветных прядей. Главное, чтобы такая перемена соответствовала желанному внутреннему состоянию. Иначе вместо ожидаемых изменений в жизни ты можешь притянуть события, к которым окажешься совершенно не готова.

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Одежда Психологи также советуют внимательно пересмотреть весь свой гардероб. Чтобы привлечь перемены, тебе потребуется вылезти из привычной шкуры – не только в переносном, но и в буквальном смысле. Пригласи подруг, мнению которых ты доверяешь, или самостоятельно критично оцени содержимое шкафа со стороны. Если ты мечтаешь быть успешной бизнес-леди, но в гардеробе у тебя только велюровые костюмчики и легкомысленные платья, то чему ты удивляешься? Люди по-прежнему продолжают встречать нас по одежке. Поэтому есть смысл заняться обновлением гардероба и приобрести те вещи, которые покажут тебя с самой выгодной стороны.

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Макияж Многие женщины гордятся тем, что никогда в жизни не пользовались косметикой. Однако только так ты сможешь подчеркнуть форму своих губ и спрятать круги под глазами. Макияж – твой помощник, а не враг. Возьми пару уроков у визажиста или посмотри обучающие видео на YouTube. Не обязательно сразу выводить стрелки и пользоваться всем арсеналом косметического магазина. А вот освежить цвет лица, немного подвести глаза и добавить румян – самое то! Чем больше ты будешь следить за собой, тем сильнее тебе будет нравиться собственное отражение в зеркале. А окружающие (особенно мужчины!) чувствуют, когда женщина уверена в себе и считает себя красивой. Немного макияжа, и ты устанешь отмахиваться от поклонников!

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Глаза Макияж глаз, конечно, важный пункт на пути к переменам. Но что если зайти чуть дальше и поменять их цвет? Современная офтальмология предлагает огромное количество цветных линз. Ты можешь подобрать как вариант с диоптриями, так и без них. Этот пункт кажется странным, но сам факт, что ты можешь поменять в своей жизни все, включая цвет глаз, открывает тебе огромные горизонты. Смотря на себя каждый день другими глазами, ты начнешь подмечать незначительные мелочи, которые, возможно, станут ключом к твоей новой счастливой жизни.

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Улыбка Ученые выяснили, что взрослой человек улыбается максимум 17 раз за день. И как же печально жить в таком мире! Начинай менять статистику к лучшему. Улыбка магическим образом преображает лицо и при этом немного качает твои мышцы. Более того, если начать улыбаться даже в тот момент, когда тебе грустно, то настроение начнет постепенно улучшаться. Открытая улыбка притягивает к тебе новых интересных людей, которые и принесут в твою жизнь желанные перемены.

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