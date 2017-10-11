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Минус 2 кг за сутки: 8 экпресс-диет моделей

Знакомо? Лишние парочка килограмм прилипли на бока, а через три дня нужно влезть в свой любимый наряд. Что делать? Этот вопрос мы задали волгоградским моделям из агентства Агентство V.G.models и узнали, как быстро похудеть.

Выбери метод, который подходит именно тебе!

Метод похудения от моделей
Виктория Цур
Фото: Личный архив

Виктория Цур, 16 лет

Ваш минимальный и максимальный вес: 50 кг и 63 кг

От чего вы поправляетесь: естественно, от вредной еды (сладкое, чипсы, fast food)

Самый любимый продукт или блюдо: я люблю разные салаты, самый любимый – с куриной грудкой и ананасом.

Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Уменьшаю свою порцию, в критический момент можно сесть на питьевую диету (вода, чай, кефир и т. д.), и полностью исключаю сахар и продукты с ним.

Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: обычно я прокручиваю у себя в голове такие слова: «Вика, это нужно именно тебе. Ты потеряешь гораздо больше, когда поддашься искушению и лени. Иди и стремись к своей мечте.

Метод похудения от моделей
Меланья Стешенко
Фото: Личный архив

Меланья Стешенко, 14 лет

Ваш минимальный и максимальный вес: 49 кг и 54 кг

От чего вы поправляетесь: мучные изделия

Самый любимый продукт или блюдо: салат «Цезарь»

Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Займусь спортом и буду употреблять только белки

Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: нет таких

Метод похудения от моделей
Светлана Грошевая
Фото: Личный архив

Светлана Грошевая, 14 лет

Ваш минимальный и максимальный вес: 47 кг и 50кг

От чего вы поправляетесь: от мучного

Самый любимый продукт или блюдо: салат «Цезарь»

Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Начну усиленно заниматься спортом

Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: ешь часто, но понемногу. И только правильную пищу

Метод похудения от моделей
Кристина Процуха
Фото: Личный архив

Кристина Процуха, 14 лет

Ваш минимальный и максимальный вес: 50 кг и 54 кг

От чего вы поправляетесь: от жареной пищи

Самый любимый продукт или блюдо: салат «Греческий»

Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… стараюсь пить больше воды, а кушать только два раза в день

Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: нужно жить так, чтобы не стыдно было посмотреть на себя в зеркало

Метод похудения от моделей
Елена Козырева
Фото: Личный архив

Елена Козырева, 15 лет

Ваш минимальный и максимальный вес: 46 кг и 51 кг

От чего вы поправляетесь: я придерживаюсь правил интуитивного питания, поэтому поправляюсь, соответственно, когда их нарушаю

Самый любимый продукт или блюдо: тирамису и кофе

Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Ограничу потребление сахара и жира, сведу общее количество калорий к 700−900

Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: каждый раз, когда хочу съесть что-нибудь лишнее, говорю себе: «я хочу добиться успеха в модельном бизнесе или в чем-либо еще больше, чем сейчас хочу съесть этот лишний кусок»

Метод похудения от моделей
Антон Шурлаев
Фото: Личный архив

Антон Шурлаев, 23 года

Ваш минимальный и максимальный вес: 83 кг и 93 кг

От чего вы поправляетесь: от неправильного питания

Самый любимый продукт или блюдо: круассанчики

Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Бегаю

Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: простая мотивация

Метод похудения от моделей
Анфиса Моргунова
Фото: Личный архив

Анфиса Моргунова

Ваш минимальный и максимальный вес: 50 кг и 54 кг

От чего вы поправляетесь: я не поправляюсь

Самый любимый продукт или блюдо: паста

Если через 3 дня нужно похудеть, то… Наверное, надо не кушать совсем

Метод похудения от моделей
Виталий Стрижаков
Фото: Личный архив

Виталий Стрижаков

Ваш минимальный и максимальный вес: 60 кг и 70 кг

От чего вы поправляетесь: от мучного, жирного

Самый любимый продукт или блюдо: салат из овощей, гречневая каша

Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Бегаю по несколько раз в день, интенсивные для пресса, пить одну воду и есть овощи

Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: конкуренция башеная, не давать никому шанс

Не пропустите!

Хочешь познакомиться с успешными моделями? Узнать от самых крутых букеров, какие же модели нужны для работы на мировых подиумах? И кто из волгоградских моделей получит контракт для работы за рубежом? Приходи 28 октября в 18:00 на финал конкурса «Модель года-2017», организованного ТРЦ «Акварель» и агентством V.G.models. Ждем вас в центральном атриуме ТРЦ «Акварель».

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#Волгоград#модели#конкурс красоты#диета
11 октября 2017Ирина Волга
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