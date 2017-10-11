Минус 2 кг за сутки: 8 экпресс-диет моделей

Знакомо? Лишние парочка килограмм прилипли на бока, а через три дня нужно влезть в свой любимый наряд. Что делать? Этот вопрос мы задали волгоградским моделям из агентства Агентство V.G.models и узнали, как быстро похудеть.

Выбери метод, который подходит именно тебе!

Виктория Цур Фото: Личный архив

Виктория Цур, 16 лет Ваш минимальный и максимальный вес: 50 кг и 63 кг От чего вы поправляетесь: естественно, от вредной еды (сладкое, чипсы, fast food) Самый любимый продукт или блюдо: я люблю разные салаты, самый любимый – с куриной грудкой и ананасом. Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Уменьшаю свою порцию, в критический момент можно сесть на питьевую диету (вода, чай, кефир и т. д.), и полностью исключаю сахар и продукты с ним. Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: обычно я прокручиваю у себя в голове такие слова: «Вика, это нужно именно тебе. Ты потеряешь гораздо больше, когда поддашься искушению и лени. Иди и стремись к своей мечте.

Меланья Стешенко Фото: Личный архив

Меланья Стешенко, 14 лет Ваш минимальный и максимальный вес: 49 кг и 54 кг От чего вы поправляетесь: мучные изделия Самый любимый продукт или блюдо: салат «Цезарь» Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Займусь спортом и буду употреблять только белки Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: нет таких

Светлана Грошевая Фото: Личный архив

Светлана Грошевая, 14 лет Ваш минимальный и максимальный вес: 47 кг и 50кг От чего вы поправляетесь: от мучного Самый любимый продукт или блюдо: салат «Цезарь» Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Начну усиленно заниматься спортом Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: ешь часто, но понемногу. И только правильную пищу

Кристина Процуха Фото: Личный архив

Кристина Процуха, 14 лет Ваш минимальный и максимальный вес: 50 кг и 54 кг От чего вы поправляетесь: от жареной пищи Самый любимый продукт или блюдо: салат «Греческий» Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… стараюсь пить больше воды, а кушать только два раза в день Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: нужно жить так, чтобы не стыдно было посмотреть на себя в зеркало

Елена Козырева Фото: Личный архив

Елена Козырева, 15 лет Ваш минимальный и максимальный вес: 46 кг и 51 кг От чего вы поправляетесь: я придерживаюсь правил интуитивного питания, поэтому поправляюсь, соответственно, когда их нарушаю Самый любимый продукт или блюдо: тирамису и кофе Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Ограничу потребление сахара и жира, сведу общее количество калорий к 700−900 Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: каждый раз, когда хочу съесть что-нибудь лишнее, говорю себе: «я хочу добиться успеха в модельном бизнесе или в чем-либо еще больше, чем сейчас хочу съесть этот лишний кусок»

Антон Шурлаев Фото: Личный архив

Антон Шурлаев, 23 года Ваш минимальный и максимальный вес: 83 кг и 93 кг От чего вы поправляетесь: от неправильного питания Самый любимый продукт или блюдо: круассанчики Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Бегаю Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: простая мотивация

Анфиса Моргунова Фото: Личный архив

Анфиса Моргунова Ваш минимальный и максимальный вес: 50 кг и 54 кг От чего вы поправляетесь: я не поправляюсь Самый любимый продукт или блюдо: паста Если через 3 дня нужно похудеть, то… Наверное, надо не кушать совсем

Виталий Стрижаков Фото: Личный архив

Виталий Стрижаков Ваш минимальный и максимальный вес: 60 кг и 70 кг От чего вы поправляетесь: от мучного, жирного Самый любимый продукт или блюдо: салат из овощей, гречневая каша Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Бегаю по несколько раз в день, интенсивные для пресса, пить одну воду и есть овощи Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: конкуренция башеная, не давать никому шанс

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