Минус 2 кг за сутки: 8 экпресс-диет моделей

Виктория Цур, 16 лет
Ваш минимальный и максимальный вес: 50 кг и 63 кг
От чего вы поправляетесь: естественно, от вредной еды (сладкое, чипсы, fast food)
Самый любимый продукт или блюдо: я люблю разные салаты, самый любимый – с куриной грудкой и ананасом.
Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Уменьшаю свою порцию, в критический момент можно сесть на питьевую диету (вода, чай, кефир и т. д.), и полностью исключаю сахар и продукты с ним.
Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: обычно я прокручиваю у себя в голове такие слова: «Вика, это нужно именно тебе. Ты потеряешь гораздо больше, когда поддашься искушению и лени. Иди и стремись к своей мечте.
Меланья Стешенко, 14 лет
Ваш минимальный и максимальный вес: 49 кг и 54 кг
От чего вы поправляетесь: мучные изделия
Самый любимый продукт или блюдо: салат «Цезарь»
Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Займусь спортом и буду употреблять только белки
Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: нет таких
Светлана Грошевая, 14 лет
Ваш минимальный и максимальный вес: 47 кг и 50кг
От чего вы поправляетесь: от мучного
Самый любимый продукт или блюдо: салат «Цезарь»
Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Начну усиленно заниматься спортом
Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: ешь часто, но понемногу. И только правильную пищу
Кристина Процуха, 14 лет
Ваш минимальный и максимальный вес: 50 кг и 54 кг
От чего вы поправляетесь: от жареной пищи
Самый любимый продукт или блюдо: салат «Греческий»
Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… стараюсь пить больше воды, а кушать только два раза в день
Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: нужно жить так, чтобы не стыдно было посмотреть на себя в зеркало
Елена Козырева, 15 лет
Ваш минимальный и максимальный вес: 46 кг и 51 кг
От чего вы поправляетесь: я придерживаюсь правил интуитивного питания, поэтому поправляюсь, соответственно, когда их нарушаю
Самый любимый продукт или блюдо: тирамису и кофе
Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Ограничу потребление сахара и жира, сведу общее количество калорий к 700−900
Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: каждый раз, когда хочу съесть что-нибудь лишнее, говорю себе: «я хочу добиться успеха в модельном бизнесе или в чем-либо еще больше, чем сейчас хочу съесть этот лишний кусок»
Антон Шурлаев, 23 года
Ваш минимальный и максимальный вес: 83 кг и 93 кг
От чего вы поправляетесь: от неправильного питания
Самый любимый продукт или блюдо: круассанчики
Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Бегаю
Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: простая мотивация
Анфиса Моргунова
Ваш минимальный и максимальный вес: 50 кг и 54 кг
От чего вы поправляетесь: я не поправляюсь
Самый любимый продукт или блюдо: паста
Если через 3 дня нужно похудеть, то… Наверное, надо не кушать совсем
Виталий Стрижаков
Ваш минимальный и максимальный вес: 60 кг и 70 кг
От чего вы поправляетесь: от мучного, жирного
Самый любимый продукт или блюдо: салат из овощей, гречневая каша
Если через 3 дня нужно похудеть, то вы… Бегаю по несколько раз в день, интенсивные для пресса, пить одну воду и есть овощи
Слова, которые помогают вам держать себя в нормальном весе: конкуренция башеная, не давать никому шанс
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