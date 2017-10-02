Слизь улитки, барсучий жир. Что еще есть в твоем креме?!

Косметика, получаемая из натурального сырья, всегда пользовалась спросом. Даже несмотря на то, что «поставщиками» ценного и полезного компонента служили животные, рыбы, насекомые.

Косметологи нашли массу способов готовить на основе необычных ингредиентов отличную и безвредную продукцию, которая сейчас известна многим модницам. И нам осталось только напомнить, какие же натуральные вещества оказали людям добрую службу.

Ланолин

Фото: Getty Images

Ланолин – это натуральный воск, получаемый из жира овечьей шерсти с помощью специальной обработки с использованием щелочи. О его полезных свойствах знали еще в Древнем Риме и Греции. Это вещество довольно вязкое, имеет желтый цвет, переходящий в коричневый. Благодаря своей способности впитывать и удерживать влагу ланолин получил широкое применение в косметологии. К примеру, он входит в состав всевозможных кремов, которые разглаживают кожу и убирают морщины. Ланолин обязательно присутствует в губной помаде, обеспечивая женщине помимо привлекательного вида отличную защиту от воздействия окружающей среды. Это вещество часто используется для приготовления масок для лица. Нередко он присутствует и в шампунях, придавая волосам пышность и шелковистость. Не забудем, что ланолин применяется также для изготовления отличного крема для ног.

Конский жир

Фото: Getty Images

Конский жир получают методом топления туши лошади. В чистом виде он представляет собой беловатую массу и содержит в своем составе ценные аминокислоты и кератин. Заметим, что кремы, изготовленные на основе конского жира, замедляют старение клеток, оказывают увлажняющий эффект и служат прекрасным средством борьбы с целлюлитом. Маски и шампуни для волос, в которых содержится это ценное вещество, питают волосы и придают им здоровый блеск. Кстати, в Корее, например, лошадей держат в самом чистом экологическом районе и в корма для них добавляют альфа-линолевую кислоту. И подкожный жир лошади обязательно берется тот, который скапливается под гривой. Он является превосходным сырьем для изготовления кремов, бальзамов и лосьонов.

Барсучий жир

Фото: Getty Images

Барсучий жир изготавливают обычно тогда, когда животное собирается ложиться в спячку. Именно к началу зимы барсук набирает вес. Заготовка будущего питательного вещества – это длительный процесс, который проходит в несколько этапов. В итоге получается натуральный барсучий жир белого, а иногда желтого цвета, со своеобразным запахом и вкусом. Его состав просто насыщен полезными компонентами. Достаточно упомянуть жирные поликислоты группы омега, чтобы понять, почему барсучий жир представляет огромный интерес для современной косметологии. Его лечебные свойства применяются для изготовления масок для лица, рук и области декольте. Считается одним из лучших средств в борьбе с растяжками. Это косметическое средство на основе барсучьего жира придает коже здоровый и свежий вид, а в зимнее время образует пленку, защищающую от обветривания и обморожения.

Запах женщины: Wday тестирует особенные ароматы Подробнее

Слизь улитки

Фото: Getty Images

Или, по-другому, муцин. Улитка выделяет слизь тогда, когда защищает свой домик или передвигается. Отметим, что для добычи муцина, очень ценного сырья для косметологии, созданы целые фермы, где специалисты следят за температурой в инкубаторе и кормах для улиток. Муцин улитки благодаря уникальному составу, который содержит самые необходимые компоненты для оздоровления кожи, придания ей гладкости и упругости, просто незаменим для изготовления косметических средств. Гели, тоники, очищающие, питательные, отбеливающие маски, тканевые маски – это далеко не полный перечень полезной продукции, которую производят из муцина улитки.

Кератин

Фото: Getty Images

Кератин, который обычно вырабатывается из овечьей шерсти и служит прекрасным компонентом для изготовления косметических средств, имеет жидкую консистенцию. Его свойства просто уникальны, они благотворно действуют на волосяные луковицы, кожу головы и даже восстанавливают шевелюру. Кератин вкупе с коллагеном служит хорошей защитой волос от влияния внешней среды. Отметим, что состав кератина довольно сложен. Он содержит в себе и белок, и аминокислоты, и другие химические вещества. Благодаря такому содержанию шампуни обладают отличными свойствами, позволяющими волосам обрести их природный вид. Эффективны также кондиционеры и маски для волос, в которых присутствует кератин. И, конечно, всем известно кератиновое выпрямление волос.

Бьюти-блогер делает роскошные локоны, используя фен и... сито! Подробнее