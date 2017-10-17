Брови как у Фриды Кало: история успеха необычной модели

19-летняя американская студентка покоряет мир моды. Ее визитной карточкой стали густые брови, сросшиеся на переносице.

Скарлетт Костелло часто сравнивают с мексиканской художницей Фридой Кало, жившей в первой половине ХХ века. У них действительно много общего – и талант художника, и внешние черты: черные волосы, выразительные глаза, пухлые губы… И, конечно, отличительная особенность обеих красавиц – монобровь! Причем обе они пришли к тому, что эту свою «изюминку» надо не скрывать, а подчеркивать.

Фото: @scarlettcostello

Когда Скарлетт была маленькой, ее густые брови часто становились поводом для насмешек. Над ней подшучивали одноклассники, соседи, даже просто незнакомые прохожие на улице! Выручало сходство со знаменитой художницей. «Я была странно одержима Фридой Кало с очень маленького возраста», – рассказала девушка в интервью изданию Teen Vogue. В семейном архиве даже сохранилось фото маленькой Скарлетт, нарядившейся для одного из праздников в костюм знаменитой художницы.

Фото: @scarlettcostello

Будущую модель во всем поддерживала мама. Она убеждала, что естественная красота ценится гораздо больше, чем придуманные стандарты, словно заранее знала, что именно густые брови принесут дочери удачу и станут визитной карточкой. «Мама – ангел, гений, образец для подражания и самый надежный человек, которого я знаю, – признается Скарлетт Костелло в своем Instagram. — Мне так повезло».

Публикация от @scarlettcostello Май 14 2017 в 10:19 PDT

И все же подростком Скарлетт пыталась бороться с густой растительностью на лице. Когда ей было лет 15, она добилась, чтобы ее брови напоминали тонкие стрелочки, и принялась нещадно их выщипывать. Но волоски очень быстро отрастали. Помогло то, что мода на тонкие брови как раз прошла, и оказалось, что менять ничего не нужно. Вскоре девушку заметили сотрудники модельного агентства Ford Paris. Они предложили ей контракт, в котором отдельным пунктом было записано требование ничего не менять в своей внешности. И были правы: брови стали той самой уникальной особенностью, которая сделала Костелло узнаваемой.

Сейчас она пользуется большой популярностью и востребована во всем мире, позировала для Converse, Nasty Gal, J Brand и других брендов. В Instagram модели часто приходят не очень приятные комментарии от недоброжелателей, но она на них не реагирует, зная цену себе и своей особенности. В ее планах создать целый стиль и творческое направление для девушек с монобровью. За густыми волосками бровей она тщательно ухаживает: регулярно втирает касторовое масло, пользуется специальными укладочными средствами. Часть ее съемок строится еще и на том, что Скарлетт демонстрирует заросшие подмышки – еще один показательный знак моды на естественность.

Публикация от @scarlettcostello Мар 2 2017 в 1:02 PST

Свои модельные фотографии Скарлетт в соцсетях публикует редко. Чаще обычные снимки из жизни студентки Бруклинского колледжа – это высшее учебное заведение с четырехлетним курсом обучения, которое является частью Городского университета Нью-Йорка. Обучение в колледже субсидируется государством и стоит сравнительно недорого – около $2000 за семестр (для сравнения – в престижном частном университете студенты платят порядка $15−17 тысяч за семестр). У колледжа большой студенческий городок, где живут молодые люди из разных стран. Костелло, как и другие студенты, ведет активный и демократичный образ жизни – танцует, занимается фитнесом, катается на скейте, вместе с друзьями устраивает пикники на крыше и снимает забавные видеоролики. И очень много рисует: Скарлетт пишет довольно неоднозначные картины и уже сейчас считает себя художником, у которого большое будущее.

В интервью глянцевым журналам девушка не рассказывает о личной жизни. Судя по ее словам, она в большей степени увлечена карьерой и творчеством. В Instagram до недавнего времени тоже не появлялись намеки на близкие отношения с кем-либо. И все-таки пару месяцев назад Костелло опубликовала фото с парнем. Правда, лицо молодого человека, лежащего с ней рядом, закрыто. Но подпись красноречива – Скарлетт поставила сердечко и коротко написала: «Мy guy» (мой парень).

Публикация от @scarlettcostello Июл 26 2017 в 4:52 PDT

За естественность: звезды с волосатыми подмышками Подробнее