Бьюти-гороскоп: выбираем идеальный лак для ногтей

Девушки-Овны по своей натуре очень сильные, прямолинейные и не боятся высказывать свое мнение. Эти черты можно охарактеризовать теплыми оттенками, например оранжевым, красным или пурпурным.
Овен
Телец
Несмотря на то что Тельцы довольно упрямые, они еще и довольно приземленные, порой любят оставаться в тени. Поэтому при выборе лака для ногтей девушка-Телец, скорее всего, остановит свой взгляд на зеленых оттенках (цвет символизирует профессиональную стабильность, к которой так стремятся Тельцы), а также нюдовой палитре.
Близнецы
Представители этого знака обладают прекрасным вкусом и всегда ухаживают за собой. Яркие оттенки лаков поднимут настроение Близнецам, а темные и глубокие продемонстрируют их соблазнительную натуру.
Рак
Девушки, рожденные под этим знаком, очень женственны, естественны и чувствительны. В выборе лака для ногтей весьма консервативны: либо белый, хотя им он кажется довольно ярким, либо черный (его они выбирают лишь в моменты злости, а разозлить их может малейшая провокация).
Лев
Львицы любят быть в центре внимания. Именно поэтому они не устают от желтого лака для ногтей и, конечно, покрытия с глиттером – чем его больше, тем лучше.
Дева
Организованные и добросовестные девушки-Девы весьма сдержанны, что отражается при выборе лака, чаще всего это темные оттенки. Им точно понравится бордо или глубокий изумрудный цвет.
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