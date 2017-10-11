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Бьюти-гороскоп: выбираем идеальный лак для ногтей

Верить ли гороскопам или нет, а может, воспринимать их как руководство к действию личное дело каждого. Однако астрологи смело заявляют: какие цвета нам подходят, зависит именно от знака зодиака. Что ж, проверим, можно ли подобрать идеальный оттенок лака для ногтей, опираясь на планеты и звезды.

Овен

Девушки-Овны по своей натуре очень сильные, прямолинейные и не боятся высказывать свое мнение. Эти черты можно охарактеризовать теплыми оттенками, например оранжевым, красным или пурпурным.

лаки для ногтей Eveline Cosmetics, Pupa
Лак для ногтей Vinyl Gel 2 in 1, оттенок 206, Eveline Cosmetics; лак для ногтей Lasting Color Gel, оттенок Opulent Red, Pupa.
Фото: архив пресс-служб

Телец

Несмотря на то что Тельцы довольно упрямые, они еще и довольно приземленные, порой любят оставаться в тени. Поэтому при выборе лака для ногтей девушка-Телец, скорее всего, остановит свой взгляд на зеленых оттенках (цвет символизирует профессиональную стабильность, к которой так стремятся Тельцы), а также нюдовой палитре.

лаки для ногтей Smith& Cult, Dior
Лак для ногтей Smith & Cult; лак для ногтей Vernis, оттенок Enigma, Dior.
Фото: архив пресс-служб

Близнецы

Представители этого знака обладают прекрасным вкусом и всегда ухаживают за собой. Яркие оттенки лаков поднимут настроение Близнецам, а темные и глубокие продемонстрируют их соблазнительную натуру.

лаки для ногтей Chanel, Eveline Cosmetics
Лак для ногтей Le Vernis, оттенок Rouge Noir, Chanel; лак для ногтей Vinyl Gel 2 in 1, оттенок 204, Eveline Cosmetics.
Фото: архив пресс-служб

Рак

Девушки, рожденные под этим знаком, очень женственны, естественны и чувствительны. В выборе лака для ногтей весьма консервативны: либо белый, хотя им он кажется довольно ярким, либо черный (его они выбирают лишь в моменты злости, а разозлить их может малейшая провокация).

лаки для ногтей Kure Bazaar, Smith & Cult
Лак для ногтей Kure Bazaar; лак для ногтей, оттенок Sugarette, Smith & Cult.
Фото: архив пресс-служб

Лев

Львицы любят быть в центре внимания. Именно поэтому они не устают от желтого лака для ногтей и, конечно, покрытия с глиттером – чем его больше, тем лучше.

лаки для ногтей CND, YSL
Лак для ногтей Vinylux, оттенок Bicycle Yellow, CND; лак для ногтей La Laque Couture, оттенок Studio Silver, Yves Saint Laurent.
Фото: архив пресс-служб

Дева

Организованные и добросовестные девушки-Девы весьма сдержанны, что отражается при выборе лака, чаще всего это темные оттенки. Им точно понравится бордо или глубокий изумрудный цвет.

лаки для ногтей Dior, Christina Fitzgerald
Лак для ногтей Le Vernis, оттенок Paradox, Dior; лак для ногтей Amanda, оттенок Boysenberry, Christina Fitzgerald.
Фото: архив пресс-служб
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#лаки для ногтей#Гороскоп#бьюти-советы
11 октября 2017Алика Жукова
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