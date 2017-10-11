Бьюти-гороскоп: выбираем идеальный лак для ногтей

Верить ли гороскопам или нет, а может, воспринимать их как руководство к действию личное дело каждого. Однако астрологи смело заявляют: какие цвета нам подходят, зависит именно от знака зодиака. Что ж, проверим, можно ли подобрать идеальный оттенок лака для ногтей, опираясь на планеты и звезды.

Овен

Девушки-Овны по своей натуре очень сильные, прямолинейные и не боятся высказывать свое мнение. Эти черты можно охарактеризовать теплыми оттенками, например оранжевым, красным или пурпурным.

Лак для ногтей Vinyl Gel 2 in 1, оттенок 206, Eveline Cosmetics; лак для ногтей Lasting Color Gel, оттенок Opulent Red, Pupa. Фото: архив пресс-служб

Телец

Несмотря на то что Тельцы довольно упрямые, они еще и довольно приземленные, порой любят оставаться в тени. Поэтому при выборе лака для ногтей девушка-Телец, скорее всего, остановит свой взгляд на зеленых оттенках (цвет символизирует профессиональную стабильность, к которой так стремятся Тельцы), а также нюдовой палитре.

Лак для ногтей Smith & Cult; лак для ногтей Vernis, оттенок Enigma, Dior. Фото: архив пресс-служб

Близнецы

Представители этого знака обладают прекрасным вкусом и всегда ухаживают за собой. Яркие оттенки лаков поднимут настроение Близнецам, а темные и глубокие продемонстрируют их соблазнительную натуру.

Лак для ногтей Le Vernis, оттенок Rouge Noir, Chanel; лак для ногтей Vinyl Gel 2 in 1, оттенок 204, Eveline Cosmetics. Фото: архив пресс-служб

Рак

Девушки, рожденные под этим знаком, очень женственны, естественны и чувствительны. В выборе лака для ногтей весьма консервативны: либо белый, хотя им он кажется довольно ярким, либо черный (его они выбирают лишь в моменты злости, а разозлить их может малейшая провокация).

Лак для ногтей Kure Bazaar; лак для ногтей, оттенок Sugarette, Smith & Cult. Фото: архив пресс-служб

Лев

Львицы любят быть в центре внимания. Именно поэтому они не устают от желтого лака для ногтей и, конечно, покрытия с глиттером – чем его больше, тем лучше.

Лак для ногтей Vinylux, оттенок Bicycle Yellow, CND; лак для ногтей La Laque Couture, оттенок Studio Silver, Yves Saint Laurent. Фото: архив пресс-служб

Дева

Организованные и добросовестные девушки-Девы весьма сдержанны, что отражается при выборе лака, чаще всего это темные оттенки. Им точно понравится бордо или глубокий изумрудный цвет.

Лак для ногтей Le Vernis, оттенок Paradox, Dior; лак для ногтей Amanda, оттенок Boysenberry, Christina Fitzgerald. Фото: архив пресс-служб

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