Полезные бьюти-лайфхаки от участниц конкурсов красоты

Ромашковый лед и репейное масло и другие советы, которыми пользуются за кулисами конкурса красоты.

Быть участницей конкурса красоты – это занятие, которое требует от девушек максимальной физической и моральной отдачи. Несмотря на это, для участия в кастингах и в финальном шоу, кожа лица и волосы девушек подвергаются еще более серьезным испытаниям: плотный макияж, пересушивание волос из-за сильного нагрева и большое количество лака и фиксаторов. Мы опросили более 400 участниц конкурса красоты «Мисс Офис» и выяснили бьюти-лайфхаки, которые пригодятся любой девушке в жизни.

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Уход за ресницами и кожей лица Рабочий день участницы конкурса красоты начинается достаточно рано, ведь надо успеть на уроки сценической речи, репетиции дефиле, танцы и примерки. При этом она должна выглядеть отдохнувшей и достойной короны победительницы, что трудно, когда на твоем лице отпечаток усталости, красные глаза, или припухлости. Но у девушек есть свои секреты, как обмануть всех и оставаться свежей. Во-первых, перед сном стоит отказаться от любой жидкости, даже от стакана воды. Ведь именно вода утром может «вылиться» в заметный отек. Во-вторых, девушки советуют хранить крем для области вокруг глаз в холодильнике. Так он будет лучше справляться с мешками под глазами. И, в-третьих, использовать отвар ромашки, который предварительно замораживают в кубики льда. Ими удобно протирать лицо с самого утра, что тонизирует и снимает раздражение.

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Что касается косметики, которая должна безупречно держаться на лице и при этом не выглядеть маской, то здесь на помощь приходит современная линия косметических средств с HD-технологиями High-Definition, что означает «повышенная четкость». Часто на профессиональных фотографиях мы видим изъяны нашей повседневной косметики: разводы тонального средства, осыпавшаяся тушь, яркие блестки от хайлайтера и проч. Подразумевается, что HD-косметика достаточно продвинута, чтобы противостоять увеличительному воздействию фотокамер с высоким разрешением. А также делает текстуру кожи на фото более гладкой, без покраснений и неровностей. Смысл этой косметики состоит в том, что микрочастицы не поглощают свет, а отражают его. Участницы конкурсов красоты используют эти средства не только во время выходов на сцену, но и в повседневной жизни (вечеринки, свадьбы и те места, где много фотовспышек и поводов сделать красивый снимок). Единственное, что необходимо, так это научиться правильно накладывать косметику с HD-эффектом, чтобы она играла вам на руку, а не наоборот, и тогда вы сможете хвастаться идеальными селфи.

Татьяна Иванова, победительница международного конкурса красоты «Мисс Офис» 2016 года: — Раньше я слышала о косметике с HD-эффектом от своих подруг, но попробовать на себе довелось во время фотосессии для конкурса красоты. С первого взгляда эти средства ничем не отличаются от любых других, но результат ее использования я увидела, когда получила от фотографа первые необработанные снимки. Лицо светилось! Мне очень понравился результат. В повседневной жизни я этой косметикой не пользуюсь, а вот для выходов в свет обязательно использую.

Ресницы Как это ни грустно, но наращивание и окрашивание ресниц негативно отражается на их внешнем виде. Конкурсантки поделились секретом того, как они сохраняют густоту, длину и объем ресничек. Виктория Алекс, победительница 2012 года, использует витамины «Аевит» и масло зародышей пшеницы. Полученную смесь она наносит чистой кисточкой от туши на кожу и сами ресницы. Также Виктория подсмотрела бьюти-лайфхак ухода за нежной кожей губ у одной из самых красивых женщин планеты, Анджелины Джоли. Использование легкого скраба на основе сахара и бальзама, в составе которого витамин Е, – секрет мягких и гладких губ. Уход за кожей рук Принято считать, что возраст женщины выдают ее руки. Все дело в том, что кожа рук очень тонкая и ежедневно сталкивается с серьезными испытаниями: мытье посуды, холодный ветер или жаркое солнце. Несмотря на это, у девушек есть свои рецепты ухода. На ночь необходимо наносить питательный жирный крем под хлопковые перчатки, тогда утром кожа рук будет гладкой и увлажненной. А также не забывать про скраб и масло для кутикулы.

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Особенности ухода за волосами Длинные волосы, которые ложатся в роскошные локоны, как у ангелов Victoria’s Secret, пожалуй, одна из самых распространенных причесок участниц конкурсов красоты. О том, как достигнуть эффекта голливудских локонов, снято множество видео и написано немало статей. Как выяснилось, девушки доверяют свои волосы рукам профессиональных косметологов, которые проводят курсы мезотерапии – инъекционной процедуры, во время которой в кожу головы вводятся специальные лечебные препараты или их сочетания. По словам девушек, такие процедуры оказывают быстрый эффект и помогают поддержать здоровье волос после частых окрашиваний и постоянных укладок. Помимо профессиональных линий косметических средств и посещений косметологических кабинетов девушки часто отдают предпочтение маслам. Что касается масел для питания волос, то на первом месте у девушек – репейное масло. Схема ухода проста – наносить теплое (подогретое на водяной бане) репейное масло на всю длину волос, после чего надевается специальная полиэтиленовая шапочка, сверху желательно надеть теплую шапку или обмотать голову полотенцем. Такую маску необходимо продержать 1 час.

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