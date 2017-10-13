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Девчонки Go-Go: 7 невероятных танцовщиц Ярославля

Танец – это не просто вид искусства, это настоящая магия. Магия движения и музыки. А если речь идет о клубных и дискотечных направлениях, это еще и настроение!

Woman’s Day нашел 7 танцовщиц Ярославля, для которых танец – это не только настроение, но и вся жизнь. Любуйтесь и голосуйте! Выбираем девушку Go-Go до 16:00 27 октября.

Анна Веселова, 29 лет, хореограф танцевальных команд «Дерзкие»

Фото: личный архив Анны Веселовой

Любовь к танцам проснулась во мне в глубоком детстве. Когда я училась в начальной школе, мне очень нравилось сочинять танцы на любимые песни и показывать их своим родным и даже соседям! Их счастливые лица я помню и по сей день. Танец для меня – это движение, а движение – жизнь! Я испытываю истинное счастье в его процессе. Танцы делают мою жизнь чувственной, насыщенной и наполненной. Они открывают возможности для новых открытий, приятных знакомств и никогда не дают унывать! Плюс ко всему танцы помогают поддерживать себя в хорошей форме.

Екатерина Устинина, 36 лет, танцевальный коллектив NuTELLa ЦСХ «ЯросДанс»

Фото: Кирилл Бадяжин

Танцами и спортом занималась с раннего детства, но в силу ряда причин был значительный перерыв. Поэтому спустя годы решила доказать, что смогу танцевать, да еще и на каблуках. Танец для меня – это образ жизни, возможность общения с разными людьми, саморазвития, движения. Танец помогает побороть природную стеснительность, почувствовать свое тело, слушать и слышать музыку, двигаться вперед, смотреть на жизнь позитивно.

Мария Булычева, 26 лет, руководитель танцевального коллектива Queens

Фото: личный архив Марии Булычевой

Мне очень нравилось смотреть на девчонок go-go в клубах, хотела танцевать так же. Пришла в танцевальный центр «Яросданс», начала там обучаться этому стилю. Преподаватель, видя мои старания, помогла мне реализовать мое желание, выставляя танцевать в клубы. Далее уже сама проходила кастинги и становилась резидентом популярных клубов. Я стала более глубоко изучать танец, и для меня это теперь самый главный аспект для личностного роста. Танец перерос уже в основную профессиональную деятельность. И, конечно, танец – реализация своих творческих мыслей на деле. В жизни танцы занимают около 50% моего времени каждый день именно по моему желанию. Соответственно, для меня это в первую очередь деятельность, которой мне нравится заниматься, а значит, танцы помогают мне жить в гармонии с собой, ну и просто чувствовать себя счастливым человеком.

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#Ярославль#танцовщицы гоу-гоу#гоу-гоу
13 октября 2017Анна Ойцева
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