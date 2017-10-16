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Эпоха нулевых: бьюти-образ с показа Chapurin SS 2018

Игорь Чапурин презентовал новую коллекцию Generation Zero, на которую его вдохновила красочная эпоха нулевых. Яркие акценты в монохромном макияже поставила команда Clarins во главе с международным визажистом Ольгой Комраковой.

«Коллекция Generation Zero – о молодежи, которая на пике своей юности перешла из века прошлого в век нынешний с немножко бунтарским макияжем. Мы решили сделать монохромный мейкап с четкими графичными стрелками на глазах и размытыми, очень хорошо „зацелованными“ губами, когда помада выходит за контур. Почти весь макияж мы сделали с помощью одной палитры для праздничного макияжа Clarins by Chapurin. Это наш третий совместный проект, и эта палетка – все о красном», – говорит международный визажист Clarins Ольга Комракова.

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Фото: архив пресс-служб

Подробная инструкция, как повторить макияж

Для создания идеальной сияющей кожи визажисты использовали новый кушон Clarins Everlasting Cushion, в его составе есть светоотражающие пигменты, которые создают естественный хайлантинг. Немного румян наносим на яблочки скул из коллекции Clarins by Chapurin.

Затем приступаем к графике. «Стрелки для показа мы рисуем очень смелые, широкие и молодежные и дополняем их тушью с избытком, это довольно гранжевый тренд прошлого столетия. Такой макияж глаз будет выглядеть очень эффектно и выразительно», – комментирует Ольга.

С губами все просто – наносим базу для губ Eclat Minute, а затем смешиваем два оттенка помады Joli Rouge из палитры Clarins by Chapurin и наносим их в центр губ, а затем растушевываем.

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Фото: архив пресс-служб

Над прическами работала команда стилистов Aldo Coppola, которая поддержала идею свободы нулевых: волосы собраны в низкий хвост, который украшен символическим узлом в стиле макраме.

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#бьюти-образ#бьюти-тренды#Chapurin#Clarins
16 октября 2017Алика Жукова
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