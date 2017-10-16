Эпоха нулевых: бьюти-образ с показа Chapurin SS 2018

«Коллекция Generation Zero – о молодежи, которая на пике своей юности перешла из века прошлого в век нынешний с немножко бунтарским макияжем. Мы решили сделать монохромный мейкап с четкими графичными стрелками на глазах и размытыми, очень хорошо „зацелованными“ губами, когда помада выходит за контур. Почти весь макияж мы сделали с помощью одной палитры для праздничного макияжа Clarins by Chapurin. Это наш третий совместный проект, и эта палетка – все о красном», – говорит международный визажист Clarins Ольга Комракова.

Для создания идеальной сияющей кожи визажисты использовали новый кушон Clarins Everlasting Cushion, в его составе есть светоотражающие пигменты, которые создают естественный хайлантинг. Немного румян наносим на яблочки скул из коллекции Clarins by Chapurin.

Затем приступаем к графике. «Стрелки для показа мы рисуем очень смелые, широкие и молодежные и дополняем их тушью с избытком, это довольно гранжевый тренд прошлого столетия. Такой макияж глаз будет выглядеть очень эффектно и выразительно», – комментирует Ольга.

С губами все просто – наносим базу для губ Eclat Minute, а затем смешиваем два оттенка помады Joli Rouge из палитры Clarins by Chapurin и наносим их в центр губ, а затем растушевываем.