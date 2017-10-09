Горячая десятка роскошных блондинок Ярославля

Woman’s Day расспросил 10 красавиц Ярославля о главных правилах блондинок. Изучайте и любуйтесь! Выбираем прекрасную блондинку до 16:00 23 октября.

Красивая девушка – это… Красота идет изнутри. Горящие и счастливые глаза. Для того чтобы быть красивой, надо делать то, что ты хочешь делать. Нужно любить и тогда будешь любимой! А когда женщина счастлива, то она красивая.

Три правила блондинки. Любовь, доброта и честность спасут мир!

Три правила блондинки. Верить в себя. Двигаться вперед, несмотря ни на что. Радоваться жизни.

Красивая девушка – это девушка, которая верит и любит себя.