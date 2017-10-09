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Горячая десятка роскошных блондинок Ярославля

Они могут быть кем угодно: моделью, хореографом, архитектором… Они могут делать все что угодно: управлять банком, фотографировать, танцевать. Но при этом всегда остаются нежными, женственными и красивыми. Ведь все они – настоящие блондинки!

Woman’s Day расспросил 10 красавиц Ярославля о главных правилах блондинок. Изучайте и любуйтесь! Выбираем прекрасную блондинку до 16:00 23 октября.

Наталья Куликова, управляющая банком, организатор конкурсов красоты

Фото: Наташа Савкина

Три правила блондинки. Любовь, доброта и честность спасут мир!

Красивая девушка – это… Красота идет изнутри. Горящие и счастливые глаза. Для того чтобы быть красивой, надо делать то, что ты хочешь делать. Нужно любить и тогда будешь любимой! А когда женщина счастлива, то она красивая.

Екатерина Калькова, фотограф

Фото: Юлия Малетина

Три правила блондинки. Верить в себя. Двигаться вперед, несмотря ни на что. Радоваться жизни.

Красивая девушка – это девушка, которая верит и любит себя.

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#Ярославль#блондинки
9 октября 2017Анна Ефимова
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