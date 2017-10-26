Хлопай и взлетай! Wday тестирует наращивание ресниц

Одним взмахом ресниц можно соблазнить любого мужчину. Вот только ресницы должны быть длинными и объемными, именно о таких и мечтает каждая девушка. Редакция Wday отправилась к лучшим мастерам по наращиванию ресниц и делится своим опытом.

Nikonorova lash&brow hall, 4 500 рублей (мастер высшей категории)

Виктория Дудина, и.о. шеф-редактора: — Никогда не делала себе наращивание. Мне всегда казалось, что эта процедура из разряда тех, которые можно и не делать. Но в последнее время наращивание стало модным, а мне еще и надоели мои водостойкие туши. Это же так здорово, когда ресницы настолько хороши, что можно их совсем не красить! В общем, полная энтузиазма отправилась на тестирование.

Загадочная маска женщин из Мозамбика Подробнее

Ожидание: я видела много девушек с накладными ресницами, и, как правило, результат мне не очень-то нравился. Уж очень вызывающе и по-коровьи выглядели глаза после небрежной работы мастера. Хотелось лишь немного усилить акцент на глазах, поэтому своего специалиста я попросила увеличить длину моих ресниц, но так, чтобы никто не догадался, что я когда-либо делала процедуру наращивания. Реальность: мне попался просто замечательный специалист, быть может, и один из лучших. Елена Ситникова не просто мастер, а еще и человек, который обучает других людей. Клиентов она повидала много, а потому знала, что мне надо, даже лучше меня самой. К моей просьбе – сделать ресницы длинными, но естественными, отнеслась с пониманием и даже одобрением. Мы выбрали тонкие ресницы, и не черного, а коричневого цвета. В моем случае (русые волосы) они должны были смотреться естественно.

До После

Процедура длилась около 2,5 часа. Совершенно безболезненно и весьма медитативно. Говорят, многие спят во время наращивания, но мне было не до сна. Елена прочитала увлекательную лекцию про ресницы и уход за ними. В результате я узнала, что… — после процедуры ресницы у меня не выпадут; — накладные ресницы нужно не беречь, боясь лишний раз умыться, а промывать дважды в день, чтобы не скапливались грязь и жир; — ресницы держатся у всех по-разному в зависимости от особенностей организма (особенно – обмена веществ); — можно делать наращивание много лет, но это не испортит ресницы. Главное, чтобы процедура была сделана по технологии; — снимать ресницы при необходимости должен мастер; — если через неделю-другую внезапно выпал клок, который портит весь вид, нужно прийти на коррекцию. Все будет исправлено. Оценка: 10 из 10. Глаза стали выделяться. За счет «лисьего эффекта» (на внешних концах ресницы специально делают чуть длиннее остальных) визуально поднялись внешние края глаз. Я, без сомнения, осталась довольна результатом.

Салон красоты «Мильфей», ст. м. «Фрунзенская», 10 000 рублей

Екатерина Алфимцева, бренд-менеджер: — Мои ресницы довольно светлые, поэтому всегда крашу их тушью, чтобы глаза были заметны.

До После

Ожидание: надеюсь, что после наращивания смогу обходиться без повседневного ритуала у туалетного столика и дам глазам немного отдохнуть в плане косметики. Реальность: это моя первая процедура такого плана, и по времени я рассчитывала на 1−1,5 часа. В реальности оказалось, что, чтобы приклеить в среднем 200 ресничек, мастеру требуется 2−2,5 часа. Наращивание – это точно для терпеливых, потому что лежать молча с закрытыми глазами и не уснуть сможет не каждый. Хотя, как призналась мастер, многие клиенты нередко засыпают на первом часу процедуры. Наращивание мне делала очень квалифицированный и чуткий мастер. Косметолог смогла доходчиво рассказать о сути процедуры, противопоказаниях и развеять мои сомнения. Кроме неизбежной длительности никаких неудобств наращивание не вызвало. Мастер предупредила, что наутро глаза могут быть немного опухшими, но, к счастью, мой организм, похоже, даже не заметил несколько сот дополнительных ресничек и никак не отреагировал на это. На следующее утро я встала свежей и ухоженной с игриво загнутыми пышными ресницами. И внешне я осталась очень довольна результатом, темно-коричневые ресницы смотрятся очень естественно, глаза стали более выразительными без косметики, и теперь по утрам я трачу заметно меньше времени на мейкап при том, что общий образ удалось сохранить. Оценка: 10 из 10. Оценку можно поставить как самому мастеру, так и салону. После посещения остались лишь приятные впечатления от процедуры и от моих новых ресниц.

Частный мастер Юлия Крючкова, 2900 рублей

Ольга Бехтольт, редактор светской хроники: — У меня красивые и длинные ресницы от природы. Спокойно могу не красить их тушью и чувствовать себя прекрасной. Но все же решила познакомиться с наращиванием. Несколько моих знакомых делают процедуру регулярно и очень довольны. Ресницы больше не нужно красить тушью, и девушку в такой экипировке нельзя застать врасплох даже посреди ночи. По-моему, звучит заманчиво…

Фото: @lashes_lab_aj Фото: @lashes_lab_aj

Ожидание: я готовилась, что мне будет тяжело открывать глаза, что я не смогу спать в любимой позе и забуду про напор воды в душе. Но больше всего я боялась, что после этого эксперимента у меня выпадет 50% своих ресниц! На свое счастье я попала к чуткому мастеру, которая была готова ответить на любой мой вопрос, а их было очень много, уж поверьте. Ну люблю я как следует сперва изучить вопрос, чтобы четко понимать процесс, результат и возможные последствия. Юлия Крючкова – мастер с многолетним опытом, и уже этот факт меня успокаивал, а когда мастер рассказала все тонкости, я расслабилась и в какой-то момент даже заснула прямо на кушетке. Было очень смешно и немного неловко, зато вышло как по волшебству: заснула…, а проснулась красавицей с пышными ресничками. Реальность: держалась эта красота целый месяц. Даже когда вернулась к мастеру делать снятие, вид ресниц был вполне приличный. За все время проблем со сном и принятием душа тоже не возникло, как ни странно. Что касается состояния своих ресничек, то тут меня тоже ждал сюрприз. Все они остались на месте, правда, стали прямыми на какое-то время, но уже через недельку приобрели свой первоначальный вид. Все благодаря применению касторового масла. Его можно наносить ежедневно перед сном, тогда процесс восстановления будет гораздо быстрее. Оценка: Юля – мастер своего дела и определенно заслуживает высшей оценки 10 из 10.

Топ-5 действительно увлажняющих кремов Подробнее